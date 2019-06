Reverenţa noastră în faţa FITS care ne-a însoţit în această uimitoare călătorie în lumea artelor

Zeci de mii de oameni au venit să admire pe străzile Sibiului spectacolele itinerante și concertele în aer liber. Alte mii de spectatori au fost încântați de selecția propusă de organizatori în programul Indoor.

Unul dintre cele mai aclamate spectacole a fost „Izvorul dansului”, o colaborare între coregrafii Colin Dunne și Sidi Larbi Cherkaoui, inspirată din ritmul și sunetul dansului tradițional irlandez al lui Dunne. Publicul a dăruit aplauze furtunoase trupei canadiene Machine de Cirque pentru „Stelele circului contemporan”, un spectacol fabulos în care teatrul, dansul, acrobațiile, jongleriile și arta contemporană s-au îmbinat perfect.

Dansul israelian a fost și el prezent la FITS prin compania Vertigo, revenită la Sibiu cu o nouă propunere pentru publicul deja obișnuit cu excelența coregrafică. Noul spectacol de dans al coregrafei Noa Wertheim se axează pe dorința individului de a se întregi, într-o realitate fragmentată a universurilor sociale și spirituale pline de provocări. Spectacolul „Doi în unu” antrenează atât lumea interioară, cât și pe cea exterioară, acordând atenție ecourilor venite din diferite direcții în procesul de dezvoltare a relațiilor metaforice dintre apropiere și depărtare, sine și celălalt.

Pentru săptămâna aceasta, organizatorii FITS au pregătit spectacole-eveniment, atât în stradă, cât și în săli – Joy/Bucuria lui Pippo Delbono, Starea de asediu/State of Siege de la Théâtre de la Ville-Paris și Venezuela, de la Batshva Dance Company fiind doar trei dintre acestea. De asemenea, continuă conferințele speciale, spectacolele-lectură și lansările de carte, atât la Librăria Habitus, cât și la Humanitas.

Circul contemporan va fi din nou prezent la Redal Expo cu spectacolul „All Genius All Idiot”, care face haz de absurditățile vieții, ilustrând comportamentele umane cele mai animalice prin intermediul unor trucuri specifice acestei arte a spectacolului. Compania Svalbard împinge limitele circului contemporan dincolo de imaginație, realizând o combinație cu elemente de teatru, dans și muzică live în acest spectacol original care vă va surprinde prin dimensiunea de suprarealism și talent ieșit din comun.

Spectacolul „All Genius All Idiot” include elemente de chinese pole, mers pe sfoară la înălțime, stat în mâini și acrobații, totul pe o coloană sonoră live.

Spectacolul „Povestea prințesei deocheate”, multipremiat la cea mai recentă Gală a Premiilor UNITER, a revenit la FITS și are la bază un scenariu original, semnat de Silviu Purcărete, care pornește de la piesa kabuki a lui Tsuruya Nanboku al IV-lea. Inspirat de această tradiție artistică japoneză, Silviu Purcărete realizează un spectacol european folosind textul, regulile și spațiul kabuki, reinterpretate într-o manieră personală.

A 26-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu continuă cu spectacole și alte evenimente speciale importante în contextul dezvoltării culturale a României în următorii ani.

Therme Forum, dezbaterea care aduce laolaltă arhitecți și designeri celebri în toată lumea, revine, pentru al doilea an consecutiv, la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, din 20 până în 22 iunie, în Sala Oglinzilor de la Forumul Democrat al Germanilor din România. Pornind de la tema ediției din 2019 a FITS, ARTA DE A DĂRUI, Forumul Therme din acest an va explora modalitățile în care experiența fizică și virtuală a publicului de teatru modelează comunități și influențează artele spectacolului și durabilitatea organizațiilor noastre. Acest eveniment unic reunește arhitecți, creatori și profesioniști din domeniul teatrului, continuând o dezbatere publică începută în cadrul Therme Forum 2018, în vederea pregătirii proiectului și construcției unui nou centru de spectacole la Sibiu.

Dintre invitați îi amintim pe: Constantin Chiriac (Sibiu International Theatre Festival), Robert C. Hanea (Therme Group), David Baile (International Society for the Performing Arts, USA), Alexandru Găvozdea (The Order of Architects of Romania), Jean Guy Lecat (Jean Guy Lecat Studio, FRA), Fiona Zisch (UCL – Neuroscience and Architecture, Marea Britanie), Andy Bryce, Daniel Wright (RSHP, marea Britanie), José Garrido (Ian Ritchie Architects, Marea Britanie), Alexander Schwarz (David Chipperfield Architects, Germania), Deborah Aydon (Liverpool Everyman Theatre, Marea Britanie), Gary McCluskie (Diamond Schmitt Architects, Canada), David Howarth (DRDH Architects, Marea Britanie), Guo Chenzi & Lynn Fu (Yue Opera Town, China), Annette Mees (Royal Opera House Covent Garden, Marea Britanie).

Conferința de presă pentru acest eveniment va avea loc în 21 iunie, de la ora 10:00, la Sala Oglinzilor - Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu. Vor participa Octavian Saiu, Constantin Chiriac și Robert C. Hanea.

Evenimentele FITS 2019 au continuat în sălile de spectacole și pe străzile sau în piețele Sibiului. Piața Habermann a fost luată cu asalt de către spectatorii dornici de distracție în aer liber, în timp ce la Fabrica de Cultură s-a declarat „Starea de asediu” a lui Albert Camus, pusă în scenă de Theatre de la Ville-Paris, în regia lui Emmanuel Demarcy-Mota. O surpriză extrem de plăcută pentru toți cei prezenți în sală s-a dovedit a fi spectacolul „Spiritul dansului” al companiei Zhejiang Song&Dance Theatre Co.,Ltd. din China: dans contemporan la cel mai înalt nivel!

Un alt eveniment de excepție al FITS 2019 este expoziția „Arta de a dărui”, de la Muzeul Național Bruckenthal, care adună laolaltă lucrări de grafică și litografii semnate de patru mari artiști ai lumii: Picasso, Matisse, Dali și Klimt. Artele sunt buni traducători culturali, ele pun în pagină experiențe comune, gânduri, preocupări, interese și, prin aceasta, aduc oamenilor darul apropierii. Arta și spectacolul pot fi chei de înțelegere a lumii de azi, a noii noastre sensibilități, ele deschid drumul spre reala acceptare a diferențelor, a celuilalt. Altfel spus, ele sunt o fereastră deschisă spre toleranță.

Cuprinsă în programul FITS 2019, expoziția „Arta de a dărui: Picasso, Matisse, Dali și Klimt”, evidențiază totodată rolul colaborării inter-instituționale precum și colaborarea cu colecționari privați. Cele 35 de lucrări expuse provin din colecția avocatului George Șerban.

Astăzi, la ora la ora 14.00, va fi vernisată expoziția „Ruinele Scenei”, semnată de Dragoș Buhagiar, care a reprezentat România la Cvadrienala de Scenografie și Spațiu Performativ de la Praga.

Expoziția, amenajată în curtea interioară a Primăriei Municipiului Sibiu, va fi vernisată în prezența artistului scenograf, Dragoș Buhagiar, a curatorului George Banu și a directorului FITS, Constantin Chiriac. Expoziția a fost una dintre cele mai apreciate de public la cel mai mare eveniment de specialitate din lume - Cvadrienala de Scenografie și Spațiu Performativ de la Praga (6-16 iunie 2019), impunându-se în fața celor 64 de expoziţii din peste 70 de ţări, care au atras timp de zece zile, peste 50.000 de vizitatori.

Sărbătoarea FITS continuă la Sibiu

Ne apropiem cu pași repezi de ultimul weekend al celei de-a 26-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Sălile de spectacole își așteaptă publicul, în timp ce străzile din Sibiu se pregătesc să întâmpine din nou sibienii și turiștii cu cele mai spectaculoase evenimente în aer liber, concerte live și Aleea Celebrităților care se va îmbogăți cu șase noi stele.

Publicul s-a reîntâlnit şi cu Fanfara din Cozmești. În Piața Habermann, ULBS prezintă spectacolul „La lilieci”, în regia lui Marian Râlea, iar TNRS oferă de „Yvonne”, un spectacol complex, un text tragicomic, o metaforă cinică despre superficialitatea normelor sociale care capitulează în fața formelor fără fond ale lumii contemporane.

„Cel mai bun flamenco” este spectacolul care a stat pe buzele tuturor în ultimele zile, ultima reprezentație fiind programată în 20 iunie, la Centrul Cultural „Ion Besoiu”. Încă de la începutul carierei alături de alte companii, la fel ca în primii ani de existență a propriului său grup și până la maturitatea artistică, coregraful și dansatorul Jesús Carmona a căutat întotdeauna să prezinte lumii cultura spaniolă. De această dată, experimentele sale au continuat sub forma unei interpretări inovatoare a marilor compoziții muzicale ale Spaniei.

FITS se pregătește și de reîntâlnirea cu Pippo Delbono, care ajunge la Sibiu pentru a dărui spectatorilor „Bucuria”, pe 20 și 21 iunie, la Fabrica de Cultură UniCredit la Construcții S.A. (Sala Lulu). Orice spectacol de teatru poate deveni o călătorie, traversând diferite situații, stări de spirit și percepții, luându-ne prin surprindere. Punerea în scenă a unui spectacol despre Bucurie reprezintă căutarea acelei circumstanțe unice, traversarea unor râuri de sentimente extreme în încercarea de a surprinde, în final, explozia de Bucurie. Cu fiecare reprezentație, Pippo Delbono și actorii din compania sa încearcă să facă încă un pas spre acel sentiment de exaltare fără limite, de percepție pătrunzătoare.

George Banu s-a aflat în dialog cu Pippo Delbono, la Librăria Habitus.

Președintele Putin inagurează la Moscova Muzeul Woodstock cu ocazia celebrării a 50 de ani de la legendarul festival. Acum imaginați-vă ce înseamnă decadenta civilizație occidentală (re)prezentată în inima Estului! „Fenomenul Woodstock” se joacă astăzi și mâine, la Redal Expo. Tot astăzi, publicul FITS are ocazia de a asista la două reprezentații ale spectacolului RELIC în care artistul grec Euripides Laskaridis se supune pe sine și pe alții unui proces de transformare și ridiculizare, care oscilează între emoție și ciudățenie totală. De la ora 22, Teatrul Odeon prezintă „Gardenia”, povestea a patru generații de femei din aceeași familie care se confruntă cu tiparele comportamentale, constrângerile și moștenirea genetică.

De la ora 21:30, în Piața Mare, puteți participa și asista la „Copacul care dăruiește”, instalație luminoasă UniCredit & FITS, proiectată pe Biserica Romano-Catolică. Gândurile bune transmise de public online și prin intermediul aplicației FITS2019 se transformă în artă și în donație pentru proiectul teatral Tramvaiul Sibiu-Rășinari.

Institutul Francez din România și-a mutat reședința de vară la Sibiu, pentru a fi mai aproape de publicul său și de invitații francezi din cadrul celei de-a 26-a ediții a FITS. Este un an cu o însemnătate aparte, Sezonul România-Franța 2019 aducând în prim plan o prezență franceză importantă: 17 companii de teatru de renume și peste 70 de momente-cheie francofone dedicate artelor spectacolului.

Reședința temporară de vară a Institutului Francez devine Maison de la Gastronomie. Joi, 20 iunie, se deschid larg porțile pentru public cu un apérol francofon de la 15.00 la 18.00 și cu descoperirea universului Culturethèque, mediateca digitală a institutelor franceze din întreaga lume, o rețea prezentă în peste 120 de țări. Urmează apoi interacțiunea cu prima platformă e-learning din România dedicată învățării limbii franceze și perfecționarea ortografiei, în parteneriat cu Frantastique.

Joi, vineri și sâmbătă (20-23 iunie) cei mici și cei mari sunt așteptați să-și intre în rolul de investigatori, echipa Institutului Francez animând jocul de societate „Unusual Suspects/Suspecţi de serviciu”. Echipele de detectivi se pregătesc să prindă hoțul analizând comportamente și dezbătând clișee și aparențe, uneori înșelătoare.

Apoi, după un turneu național lung ce a urmărit promovarea studiilor în limba franceză în rândul a 2400 de elevi și studenți, în 19 orașe, Caravana studiilor în Franța face un ultim mic popas la Sibiu, după 4500 km străbătuți în 30 de zile. O oportunitate de a participa la atelierele zilnice organizate împreună cu reprezentanții Clubului Francofon de Afaceri din Sibiu și Undelucrăm, pe tema corelării între urmarea unor filiere francofone și perspectivele unei cariere de succes în contextul unui mediu economic cât mai interconectat!

Sâmbătă, 22 iunie, între orele 11.00-12.00, artiștii companiei franceze „Plasticiens volants” vă așteaptă la o discuție despre teatrul de stradă, despre arta de a transforma spațiul public și de a crea cu generozitate noi universuri.

În aceeași zi, în cadrul Școlii de vară organizate de către Asociația de prietenie „Ille et Vilaine – Sibiu”, vor avea loc trei ateliere escape game, dedicate elevilor de la Colegiul Tehnic Cibinium. Jocul „Panică la bibliotecă” are scopul de a alerta într-un mod ludic tânăra generaţie cu privire la ideile preconcepute din domeniul științei. Bazându-se pe capacitatea lor de observare și pe spiritul critic, participanții vor lucra în echipe pentru a demonstra o serie de concepții greșite difuzate de un grup numit „Obscurantiștii”.

La Sibiu, s-a deschis, astăzi, la ora 13.00, Bursa de Spectacole, structură asociată FITS, la care participă operatori culturali din întreaga lume. Evenimentul continuă până în 22 iunie și include în program conferințe, ateliere și masterclass-uri, dar și activități de networking formal și informal.

Datorită mediului cultural divers pe care Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu îl oferă, Bursa de Spectacole este o oportunitate ideală pentru a descoperi un laborator artistic inovator, pentru a crea conexiuni și a dezvolta proiecte, fiind și un punct de întâlnire între artiști, producători, impresari, directori de instituții culturale, manageri de festivaluri, reprezentanți ai centrelor culturale din România și întreaga lume, în contextul în care socializarea și relațiile în managementul cultural, diseminarea culturală și informația artistică sunt, astăzi, vitale.

Bursa de Spectacole de la Sibiu este o ocazie de întâlnire a profesioniștilor din domeniul artelor spectacolului, producători, organizatori de evenimente, finanțatori și promotori ai creațiilor artistice de calitate și, nu în ultimul rând, un bun prilej de explorare a posibilităților de cooperare și realizare a turneelor internaționale. Prin activitățile organizate - prezentări, conferințe, ateliere, întâlniri, activități de socializare - se creează oportunități de a cunoaște artiști locali și internaționali, de a promova producțiile proprii și de a extinde lista de contacte.

„Acum 22 de ani am decis să dăm o șansă tinerilor artiști chiar și dacă nu sunt prezenți în spectacole selectate pentru Festival. Aceasta este ideea pentu care există „fringe” la alte festivaluri, dar noi am decis să facem mai mult și de aceea am dezvoltat Bursa de Spectacole, ca un spațiu al dialogului, acest instrument care scoate la lumină ce e mai bun în fiecare. În general, marile burse de spectacole din lume sunt evenimente de sine stătătoare, dar noi am decis să organizăm Bursa odată cu festivalul pentru că nu există ofertă culturală mai bogată și mai variată decât la Sibiu în aceste zece zile. Accesul pentru tineri la cultura de înaltă ținută este și motivul construcției și dezvoltării programului nostru de voluntariat, dar și un argument pentru tema acestui an - Arta de a dărui. Întregul program al Bursei, de la Întâlnirile cu Mari Coregrafi până la Speed Networking este gândit sub acest semn al dăruirii,” mărturisea Constantin Chiriac.

Ca în fiecare an, Bursa include seriile mult așteptate: Conversații culturale, cu Noel Witts, Festivaluri în dialog, Capitale Europene ale Culturii, Speed networking, Întâlniri cu mari coregrafi. Pe lângă acestea, participanții nu vor rata nici: Coeziune Europeană. Cooperare culturală între Uniunea Europeană și Balcanii de Vest, Artele spectacolului și colaborare internațională în Japonia, Notes Towards a Festival, Arts Live Now: Difuzare globală a artelor spectacolului online.

Bursa de Spectacole de la Sibiu, singura care se desfășoară pe teritoriul României în domeniul artelor spectacolului, al managementului cultural, al producției de spectacole și impresariatului artistic, oferă contextul de a face cunoscute proiecte artistice și de a stabili parteneriate de valoare prin deschiderea internațională pe care o are.

Activitățile din cadrul Bursei de Spectacole s-au dezvoltat an de an astfel încât să permită o interacțiune cât mai bună între participanți. Prin intermediul evenimentelor special create sunt dezbătute subiecte actuale din sectoarele culturale și industriile creative, prezentându-se constant oportunități de colaborare. Pe de altă parte, atelierele pun accentul pe împărtășirea experiențelor și învățarea continuă.

Anul acesta este pentru prima dată când Bursa de Spectacole de la Sibiu și Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu fac un parteneriat strategic cu Institutul Cultural Român în ideea promovării creativității artistice din România și Republica Moldova, în domeniul artelor spectacolului. Scopul acestui parteneriat este de a pune în dialog marile valori culturale românești cu marea creație din Europa și din lume, pentru promovarea acestora, dar și pentru a iniția proiecte ale celor mai importanți artiști și celor mai importante structuri producătoare de spectacole.

Programul FITS 2019 continuă cu o nouă serie de spectacole-eveniment așteptate cu nerăbdare de publicul prezent în sălile de spectacole. Compania Fly Theatre din Atena prezintă o întâlnire cu Frida Kahlo, pictorița mexicană fiind interpretată de Katerina Damvoglou, într-o lume creată de Robin Beer, care utilizează bogate materiale audio și video ce îmbracă scena și explorează povestea artistei, constrângerile fizice împotriva cărora a luptat ea, precum și durerea transformată de aceasta într-un univers plin de viață și de mișcare.

„Starea de asediu” a lui Albert Camus a fost programată la Fabrica de Cultură UniCredit la Construcții S.A. (Sala Faust).

Povestea? Un oraș bizar, liniștit, dar în același timp tensionat. Deodată, apare un tiran și preia puterea. Vorbim despre Ciumă, care impune declararea stării de asediu. Din acel moment, orașul este supus unei dictaturi feroce: suspendarea drepturilor fundamentale, reguli inumane, teroare.

Este şi circ la Redal Expo, alături de membrii companiei suedeze Svalbard, dar și dans pasional, pe scena de la „Ion Besoiu”: „Flamenco ca destin”, Ballet Flamenco Jesús Carmona (Spania).

Ploaia torențială de ieri nu a anulat niciun spectacol de stradă și nici nu a speriat publicul. În săli, în piețe sau pe pietonală, sărbătoarea artelor spectacolului și-a continuat nestingherită parcursul festiv, cu trenă de admiratori care au dansat și au cântat alături de artiști sau, dimpotrivă, au stat așezați și tăcuți izbucnind în urale abia după lăsarea cortinei.