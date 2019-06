Robbie Williams va fi prezent la Untold 2019

Producătorii Untold au anunţat, luni, într-o conferinţă de presă, că la ediţia aniversară din 2019 a festivalului va fi prezent şi cântăreţul Robbie Williams.



"Este o ediţie aniversară, am făcut un efort suplimentar pentru a duce experienţa Untold la următorul nivel. (...) Am pregătit şi show-uri surpriză, Armin van Buuren va pregăti un show special, la care lucrează de câteva luni bune, va fi un show unic, creat special pentru Untold şi va fi singurul loc din lume unde poate fi văzut de fani, şi îl aducem la Cluj pe artistul care a intrat în Cartea recordurilor pentru că a vândut peste 1,6 milioane de bilete într-o singură zi, Robbie Williams", a spus managerul general al Untold, Bogdan Buta.



El a adăugat că artistul va veni cu o echipă de peste 100 persoane, dintre care peste 50 vor evolua pe scenă.



Printre alţii, la Untold 2019 va fi prezent şi DJ-ul numărul unu al lumii, Martin Garrix, precum şi David Guetta şi Dimitri Vegas&Like Mike.



"Pentru 2019, organizatorii festivalului Untold pregătesc ediţia aniversară de cinci ani, care va depăşi toate experienţele trăite de fanii evenimentului în primele patru ediţii. Devenit un fenomen internaţional şi unul dintre evenimentele muzicale ale anului de la care nu trebuie să lipseşti, Untold aduce în acest an, pe cele 9 scene amplasate în perimetrul festivalului, peste 200 de artişti internaţionali. Primii artişti anuntaţi în line-up-ul festivalului sunt: Martin Garrix, David Guetta, Dimitri Vegas&Like Mike, Timmy Trumpet, Bastille, James Arthur, Oscar and The Wolf, Loco Dice, Solomun, Andy C, Borgore, Chase&Status, Boris Brejcha, Rusko, Tale of US şi Sub Focus B2B Wilkinson, Pendulum DJ Set B2B Friction, Camo&Krooked Live", se arată într-o informare a organizatorilor.



Ediţia din 2019 a Untold va avea loc în perioada 1-4 august. AGERPRES