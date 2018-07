Șatră vs. Cartel, o petrecere mai loca decât tanti Coca marca Delia & Grasu XXL

Delia și Grasu XXL au lansat provocarea, iar fanii lor au intrat în joc: aseară, la Face Kusin, toată lumea a câștigat battle-ul Șatră vs. Cartel pentru că distracția a pus stăpânire pe ambele tabere. Costumați conform tematicii party-ului marca Global Events, toți cei prezenți au fost pregătiți să arate că știu să se distreze în stilul „Despablito”, single care încă din prima zi de lansare a fost numărul 1 în trending pe YouTube și care acum are peste 7,5 milioane de vizionări.

Decorul petrecerii a urmărit să redea întocmai cele două lumi atât de diferite din șatră și cartel, unite însă acum de muzică. În cartel atmosfera a fost parfumată de fumul de trabuc și aroma de sangria, în timp ce în șatră, petrecerea a fost supravegheată de „Răpirea din serai” și condimentată cu carne la proțap. Mesele lungi și băncile de lemn au fost acoperite cu mușama, iar printre ele, pe un preș, ghicitoare care mai de care mai trăsnite erau gata să citească viitorul în cărțile de tarot. Nu e clar ce au prezis, cert este că în momentul în care Delia și Grasu XXL au interpretat live în premieră „Despablito”, toată lumea a cântat și a dansat cu ei. Rezultatul? O petrecere mai loca decât tanti Coca! Show-ul Delia vs. Grasu XXL a continuat cu piese celebre, precum „Rămâi cu bine”, „Vino la mine”, „Fără filtru” sau „Lala Song”, în vreme ce cunoscutul duo de coregrafi COBO - Cocuța și Bogdan Boantă - a setat ritmul petrecerii. Cei prezenți nu i-au lăsat să plece pe Delia și Grasu XXL până când nu au mai interpretat încă o dată hitul praspăt lansat, „Despablito”. Codin Maticiuc, Nicole Cherry, Denis Roabeș de la The Motans, Anda Adam, Matei Dima aka BRomania, Laura Giurcanu, Corina Bud, Speak, Giulia și Dana Săvuică sunt doar câțiva dintre invitații care s-au distrat aseară la party-ul Șatră vs. Cartel.

Lansată luna aceasta, piesa „Despablito” a ajuns din prima zi în fruntea topurilor muzicale. Cel mai recent clip al Deliei în colaborare cu Grasu XXL este unul plin de umor în versuri și imagine, culoare și temperament.

Delia x Grasu XXL - Despablito

Delia pregătește pentru toamna aceasta un nou show memorabil. După concertele de-a dreptul spectaculoase, susținute cu casa închisă – Pe aripi de vânt, Welcome to Deliria, PsiheDelia de la Sala Palatului şi Delia’s Winter Wonderland la TNB – artista revine cu ACADELIA: un show curajos, ce va avea loc pe 14, 15 și 16 noiembrie, la Sala Palatului, iar biletele au fost deja puse în vânzare aici. Ca şi în cazul celorlalte show-uri ale sale, în care Delia se implică în crearea conceptelor, şi ACADELIA se anunţă a fi un show original, curajos şi cu multă culoare. ACADELIA va conține urme de ironie, dulceață de zmeură și niște sâmburi de adevăr, un show recomandat atât sănătății psihice, cât și vindecării anumitor afecțiuni, cum ar fi plictiseala, stresul cotidian și indicele glicemic extrem de scăzut.