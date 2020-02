Seri magice la Sanremo. Diodato, marele învingător

La Sanremo, orașul florilor, au fost 5 nopți lungi, încărcate de frumusețe. Sâmbătă seara, Festivalul de muzică ușoară de la Sanremo a tras cortina.

Diodato, cu al său Fai rumore, este marele învingător al celei de-a 70-a ediții a festivalului. El s-a impus în seara finală în fața lui Francesco Gabbani, cu melodia Viceversa (care a ocupat locul al doilea) și a trupei Pinguini Tattici Nucleari (clasate pe locul al treilea, cu Ringo Starr). Victoria a fost rezultatul a trei jurii: Demoscopic (33%), al Presei (33%) și al Publicului (34%).

Diodato a fost distins și cu Premiul Criticii Mia Martini și cu Premiul Lucio Dalla.

În ultima zi, Festivalul a fost urmărit de 11,4 milioane de spectatori. Seara a fost deschisă cu Inno di Mameli, alături de Orchestra Carabinierilor, care anul acesta a împlinit 100 de ani, și care a ridicat în picioare toată sala teatrului Ariston. Un simbol care unește Italia.

„Dedic acest premiu familiei mele, care a făcut mult zgomot în viața mea, chiar în aceste zile”, a spus Diodato, câștigătorul Sanremo 2020. „Apoi, vreau să dedic trofeul orașului Taranto, care are nevoie să facă un pic de zgomot pentru a nu mai suporta la infinit situația imposibilă în care se află. În această melodie am vorbit despre mine însumi și am încercat să dărâm zidurile indiferenței. M-am gândit că prin acest lucru aș putea să nasc o nouă stare de a gândi”, adaugă cântărețul. Aflat în concurs alături de 24 de campioni, Diodato a adăugat: „Muzica trebuie să ajute societatea, purtând în ea mesaje importante.”

Marele învingător de acum două ediții de la Sanremo, cu Occidentali's Karma, Francesco Gabbani, și de data aceasta marele favorit al publicului, s-a clasat pe locul al doilea. Piesa pe care a interpretat-o, Viceversa, a fost compusă de el. „Sunt o persoană emotivă și pasională. Sunt bucuros că a câștigat Diodato, întrucât este un artist adevărat, care își compune propriile melodii și cântă cu sufletul deschis.”

Leo Gassman a câștigat Premiul Noi propuneri.

Pinguini Tattici Nucleari, câștigătorii locului al treilea, au declarat: „Atunci când am plecat din Bergamo, ne-am spus că dacă vom ajunge pe locul 15, va fi un mare succes. Iată că acum suntem bucuroși pentru marea popularitate pe care am obținut-o ocupând locul al treilea.”

Premiul Noi propuneri a mers către Leo Gassman, care a interpretat melodia Vai bene così.

Controverse a trezit Achille Lauro, care se consideră „profetul neînțeles”, o persoană de o mare sensibilitate și de o fantastică creativitate, care a câștigat publicul cu melodia Me ne frego. Aquile a fost din nou punk și a uimit încă o dată. Ba chiar aș putea spune că a șocat prin costumația sa. Interpretarea lui în Me ne frego a devenit un adevărat show.

Pe scena Sanremo 2020, Achille a purtat costume care de care mai excentrice, creații ale casei de modă Gucci, desenate de Alessandro Michele: San Francesco D'Assisi a fost primul din cele patru prezentate pe scena de la Ariston - artistul a venit îmbrăcat într-o capă de catifea neagră, cu prețioase broderii de aur și argint, pentru a reprezenta modul în care Sfântul Francisc de Assisi a renunțat la propriile bogății; costumul marchizei Luisa Casati (o extraordinară mecena, protagonistă a Belle Époque la Veneția; nobila doamnă a fost muza inspiratoare a marilor artiști din epocă, printre care poetul Filippo Tommaso Marinetti, pictorul Giacomo Balla și fotograful Man Ray). Artistul le-a adus de asemena un omagiu lui David Bowie și Reginei Elisabeta I a Marii Britanii.

Achille Lauro este un interpret venit de la periferia Romei, cu o mare libertate și care își dorește să zboare cât mai înalt, folosindu-și corpul, după cum declară, ca pe o adevărată operă de artă: „În viitor mă văd impregnat de diferitele forme de artă”, spune artistul care a susținut un performance sofisticat și uneori poate mult prea excentric.

Totodată, el a adus un omagiu cântăreței Mia Martini, foarte apreciat de public. După recitalul lui Achille Lauro, presa italiană a scris: „S-a născut un star.”

Oaspetele de onoare al tuturor serilor a fost Tiziano Ferro, care a încântat publicul. Înainte de a interpreta Alla mia età (artistul a împlinit recent 40 de ani), el sublinia: „Fericirea nu este un privilegiu, este un drept. La 40 de ani, l-am visat pentru prima dată pe Dumnezeu. Avea o față de adolescent. La 40 de ani, am descoperit că vreau să nu fiu o persoană atinsă de răutate, de aroganță. Și că pot să îmi aleg viața pe care mi-o doresc.” Tiziano Ferro a primit aplauze și pentru melodiile sale de succes, Non me lo so spiegare, Ed ero contentissimo, Per dirti ciao! El a cântat împreună cu Massimo Ranieri Perdere l'amore, obținând standing ovation.

Reflectoarele s-au aprins luminând scena de la Ariston cu frumoasele prezentatoare, în rochiile lor de vis. O adevărată încântare au fost ținutele balerinei argentiniene Georgina Rodriguez, partenera lui Cristiano Ronaldo, care a urcat pe scenă într-o rochie splendidă, semnată de Pronovias, cele ale Antonellei Clerici, cunoscuta și apreciata prezentatoare a televiziunii RAI, care a purtat o splendidă rochie roșie, romantică, sau cele ale prezentatoarei emisiunilor sportive ale televiziunii RAI, Diletta Leotta, în ținute semnate Etro. Jurnalista, romanciera și analistul Rula Jebreal, având dublă cetățenie palestiniano-italiană, a purtat o rochie lungă, albă, cu paiete, creație Giorgio Armani Privé. De asemenea, Francesca Sofia Novello, logodnica pilotului de motociclism Valentino Rossi, și cântăreața Sabrina Salermo au urcat pe scenă în creații vestimentare splendide.

Vocile feminine contra violenței împotriva femeilor

„Femeile frumoase nu sunt niciodată inocente: lăsați-ne să fim libere, mamele copiilor noștri. Frumusețea este un dar care trebuie respectat” - a fost laitmotivul serii. Diletta Leotta a adus un omagiu bunicii sale în vârstă de 101 ani, care a fost prezentă în sală, alături de celebra jurnalistă Rula Jebreal - care a povestit pentru prima dată istoria mamei sale, Nadia, victima unui abuz sexual, în urma căruia s-a sinucis, dându-și foc. „De multe ori nu denunțăm abuzurile, de teamă. Trebuie însă să fim tari și să zâmbim.” Tot despre raportul dintre frumusețea feminină și violență a vorbit și Gessica Notaro, fostă Miss Univers, victima unei agresiuni a logodnicului său care i-a aruncat acid în ochi. Sexy și sofisticată, „cu picioarele sale kilometrice”, Elodie a purtat o rochie mini, semnată Versace, precum și creații Medusa. Prin Andromeda, melodia pe care a interpretat-o, sublinia faptul că „adeseori se simte puternică, dincolo de fragilitatea sa.”

De altfel, șapte voci (Alessandra Amoroso, Gianna Nannini, Elisa, Emma, Fiorella Mannoia, Giorgia, Laura Pausini) au anunțat concertul Una. Nessuna. Centomila, în care își vor reuni vocile împotriva violenței asupra femeilor.

Publicul a primit-o cu aplauze și căldură și pe Emma Marrone, interpreta care e revenit după o nouă operație de cancer. Emma este învingătoarea ediției Sanremo din 2012, pe care a câștigat-o cu melodia Non è l'inferno. De o eleganță extremă, artista a purtat, de data aceasta, creația lui Giorgio Armani și bijuterii Bulgari. Ea a interpretat piesa Fortuna şi un medley al celor mai mari hituri ale sale.

Emoționant a fost și momentul în care întreaga sală i-a mulțumit jurnalistului Vincenzo Mollica, fără de care Sanremo nu ar fi avut în edițiile sale acea strălucire. El a anunțat în lacrimi faptul că ediția de anul acesta a festivalului va fi ultimul său Sanremo.

Rita Pavone a fost și de această dată, la cei 75 de ani ai săi, o bombă de energie: „Am nenumărate riduri, dar o inimă fierbinte”, spune ea.

Publicul a salutat reîntoarcerea extraordinarului prezentator și interpret Fiorello - un artist total, care știe să cânte, să danseze, să cucerească publicul, și care acum i-a adus un omagiu cantautorului Fred Bongusto.

Prezentatorul acestei ediții a festivalului a fost renumitul om de televiziune Amadeus, care declara: „Sunt omul cel mai fericit din lume.” Astfel, o veche prietenie a luminat această ediție. Marele timonier Amadeus și-a propus să povestească diversele drumuri ale muzicii pop italiene de astăzi, traversând mai multe genuri muzicale. Un bun maestru de ceremonii, el este, de asemenea, un artist complet, căruia i-aș oferi un 10 plus.

Standing ovation și pentru Al Bano și Romina Power. Publicul a cântat și a dansat alături de ei pe cunoscutele cântece Felicità, Nostalgia canaglia, sau Chi Sara. Ei au fost prezentați de fiica lor, Romina Carrisi, aflată pentru prima dată pe scena festivalului.

A urmat un poem cu Roberto Benigni, regizorul care a adus un imn dragostei și erotismului. Irezistibil, ca întotdeauna, Benigni a spus: „Este cel mai frumos Sanremo pe care l-am văzut. Aș vrea ca de această dată să vă fac cunoscut cel mai frumos cântec, Cantico dei Cantici, din Biblie, fierbinte și sinuos, în care fiecare cuvânt este un diamant”, a subliniat Benigni, care a emoționat publicul.

Cu peste 20 de milioane de discuri vândute, membrii trupei Ricchi e Poveri s-au reîntors pe scena Sanremo, împreună după 40 de ani: Angela Brambati, Franco Gatti, Angelo Sotgiu și Marina Occhiena au cântat șlagăre precum Se m'innamoro, Sarà perchè ti amo, sau Mamma Maria. De data aceasta li s-a alăturat și Fiorello. La această ediție Sanremo, Ricchi e Poveri au făcut playback.

Cu aplauze furtunoase a fost întâmpinat și Gigi D'Alessio, cu piesa Non dirgli mai, pe care artistul a interpretat-o într-o nouă versiune, simfonică, acompaniat de orchestra Sanremo, dirijată de maestrul Adriano Pennino.

Zucchero, unul dintre cei mai iubiţi şi apreciaţi artişti italieni, a fost invitatul special al serii de 5 februarie. Regele blues-ului, cu inconfundabila sa pălărie cilindru, aducând o muzică black, a inflamat sala, interpretând Spirito nel buio, La canzone che se ne va și electrizantul Solo una sana e consapevole libidine. Publicul a cântat și a dansat împreună cu el.

A impresionat întreaga audiență tânărul Paolo Palumbo, în vârstă de 22 de ani, care a urcat pe scenă într-un cărucior cu rotile, bolnav fiind de o scleroză laterală amiotrofică.

Pentru prima dată, muzica a ieșit în stradă, în Piața Colombo, devenită arhiplină, cu oameni de toate vârstele. Spectatorii care nu au avut posibilitatea de a-și cumpăra bilete au putut să se bucure de muzica de la Sanremo 2020, strângându-le uneori mâna cântăreților și obținând autografe de la ei.

A plăcut publicului și Cuore matto, melodia lui Little Tony, în interpretarea lui Piero Pelù, care, cu energia sa debordantă, a încălzit atmosfera.

Festivalul s-a bucurat și de prezența celebrului tenismen Novak Đoković, care a interpretat Terra promessa, melodia lui Eros Ramazoti.

În final, să ne aducem aminte ce a însemnat, de-a lungul celor 70 de ani, Festivalul cântecului italian de la Sanremo.

Pe scena Teatrului Ariston s-au auzit de-a lungul anilor melodii extraordinare, dar, câteodată, şi piese nesemnificative. Acelaşi lucru s-ar putea spune şi despre artişti, un mix eterogen între genii ale muzicii, diletanţi, vechi glorii şi tineri talentaţi. Din tot ceea ce a rămas sunt multe cântece care şi-au luat zborul în întreaga lume, devenind adevărate şlagăre, aflate pe buzele tuturor.

Fiecare ediţie a Festivalului de la San Remo îmi aduce aminte de Claudio Villa cu Buongiorno tristezza, Domenico Modugno cu Nel blu dipinto di blu sau alături de Claudio Villa în Addio… Addio, ori cu Gigliola Cinquetti în Dio come ti amo, de aceasta din urmă cu Non ho l’età, de Iva Zanicchi cu Non pensare a me şi Zingara, Ciao cara come stai?, Sergio Endrigo cu melodia Canzone per te, Peppino di Capri cu Non lo faccio più, Toto Cutugno cu Solo noi, Bobby Solo cu Una lacrima sul viso, Riccardo Fogli cu Storie di tutti i giorni, Al Bano şi Romina Power cu Ci sarà, Adriano Celentano şi Claudia Mori cu Chi non lavora non fa l’amore, Eros Ramazzotti cu Una terra promessa, Renato Zero cu Spalle al muro.

Nu pot să nu-i amintesc şi pe cei mai aproape de zilele noastre, celebrul Massimo Ranieri cu Erba di casa mia, Perdere l’amore, Ricchi e Poveri cu Se m'innamoro, Morandi şi Ruggeri Tozzi cu Si può dare di più, Anna Oxa şi Fausto Leali cu Ti lascerò, Pooh cu Uomini soli, Riccardo Cocciante cu Se stiamo insieme ci sara per che, Vasco Rossi cu Vita spericolata, Sergio Endrigo cu Lontano dagli occhi, Luca Barbarossa cu Portami a ballare, Giorgio Morandi cu Come saprei, Andrea Bocelli, învingător în 1994, cu Il mare calmo della sera, Anna Tatangelo cu Doppiamente Fragili, Alexia cu Per dire di no, Daniele Silvestri cu Salirò, Roberto Vecchioni cu Chiamami ancora amore, Emma cu piesa Non è l’Inferno, Loredana Berte şi Gigi d’Alessio cu piesa Almeno tu per l’universo…

Recordul victoriilor, cu patru triumfuri, este deţinut de Domenico Modugno şi Claudio Villa, urmaţi de Iva Zanicchi cu trei premii, și de Nilla Pizzi, Johnny Dorelli, Gigliola Cinquetti, Bobby Solo, Nicola Di Bari, Peppino Di Capri, Enrico Ruggeri, Anna Oxa şi Matia Bazar, cu câte două trofee.

Sanremo are un trecut glorios în spate și se vrea ca, la fiecare ediție, să fie mai frumos și mai impunător. De fiecare dată a scris pagini muzicale și poetice de neuitat.

Nu de multe ori, însă, muzica a părut marginală și în prim plan au fost momentele de umor, uneori poate prea îngroșate.

Victoria de anul acesta de la Sanremo va duce către un Amadeus bis.