Shakira: "Columbia trebuie să investească mai mult în educaţie pentru a avea pace"

Muzicianul american Hardy Fox, liderul grupului avangardist pop-rock The Residents, a murit marţi la vârsta de 73 de ani, potrivit unui anunţ publicat pe site-ul oficial al trupei, informează sâmbătă...

Actorul Alec Baldwin a fost arestat vineri la New York în urma unei altercaţii pe care a avut-o cu un conducător auto pentru un loc de parcare, suscitând o reacţie din partea preşedintelui Donald Trump, imitat cu...

Fanii trupei Boney M vor avea ocazia să asculte din nou piese precum "Daddy Cool","Rasputin", "Hooray! Hooray! It's A Holi-Holiday" sau "Brown Girl in the Ring", într-un show live de două ore, duminică la Sala...