Shakira şi Pique pun capăt zvonurilor de separare printr-o cină romantică la restaurant

Shakira şi Pique au împărtăşit pe contul lor de Instagram imagini de la o cină romantică care a avut loc la restaurantul Blue Spot din Barcelona, relatează online ziarul spaniol La Vanguardia.



"Last night was date night! Shak", a fost eticheta folosită de Shakira pentru a prezenta imaginile care au strâns peste 52 de milioane de like-uri pe Instagram.



Cântăreaţa, care a trecut prin momente grele anul trecut după operaţia la corzile vocale care a obligat-o să-şi amâne turneul, se află într-o pauză a turneului din care a reprogramat patru concerte în Mexic şi care va continua pe continentul american.



Shakira şi Gerard Pique şi-au clădit o viaţă împreună la Barcelona. Cei doi, care sunt vedete în respectivele lor profesii, au decis să înfiinţeze un grup de investitori care au afaceri în acest oraş. Printre aceste afaceri se află şi restaurantul de lux Blue Spot, situat în Edificio Ocean, în pasajul maritim alături de emblematicul Hotel W din Barceloneta.



Blue Spot are o panoramă circulară de 360 de grade, la coastă şi la portul din Barcelona.



Pe site-ului restaurantului se arată că bucătăria se bazează pe specialităţile mediteraneene; seara, Blue Spot se transformă în Blue Monkey, potrivit site-ului.