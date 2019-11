Luna noiembrie începe în Sibiu cu aniversarea a 40 de ani de la prima editia a celui mai important concurs din România dedicat jazzului. Astfel, între 1 și 3 noiembrie, scena sălii Thalia din Sibiu va fi un spațiu în care formatii cu un parcurs surpinzător în lumea jazzului actual se vor întrece în măiestrie.





Sibiu Jazz Competition 2019 debutează vineri, la ora 14:00, cu un eveniment în cadrul programului Sibiu Regiune Gatronomică Europeană și anume “Jam Session în Bucătărie”, pentru ca de la ora 19:00 startul muzical să fie dat de un concert caritabil susținut de Banda CPO, un proiect inedit demarat în 2014 de Asociației PortoJazzMusic alături de Centrul de Plasament din Orlat și care are ca scop dezvoltarea talentelor muzicale ale copiilor din centru și crearea unui limbaj muzical prin care copiii să fie capabili să socializeze.



Pe scena SJC vor urca pe rând, Alvaro Imperial Trio din Spania și Susanna Risberg din Suedia. Seara se încheie, magistral, cu un concert extraordinar oferit de cei de la Dock in Absolute.



Chitaristul spaniol Alvaro Imperial s-a apucat de muzică și jazz încă din copilărie în 2005. A studiat la Jazz Academy of Muricia cu chitaristul de jazz J. A. Hurtado. În 2012 s-a mutat în Berlin unde și-a continuat studiile sub indrumarea lui Giorgio Crobu, fiind o parte activă a scenei de jazz berlineze. În 2017 se mută în New York unde studiază cu muzicieni ca Peter Bernstein și Barry Harris. În septembrie 2017 intră în „Taller de Musics”. Muzica sa este suavă, ritmică, un melanj între jazzul clasic și modern.



Chitaristă și compozitoare, Susanna Risberg este una dintre cele mai proeminente figuri ale jazzului tânar suedez din zilele noastre. Aceasta a reușit cu noul ei album Vilddjur, lansat în 2018, să deschidă granițele, fiind din ce în ce mai cunoscută la nivel internațional.





Dock in Absolute este trioul stelar din Luxembourg, format din tineri muzicieni care aduc un suflu nou pe scena jazzului. Iubind muzica, membrii Dock in Absolute combină jazzul progresiv cu muzica clasică și rock, cântând propriile compoziții ale pianistului Jean-Philippe Koch, rezultând un stil unic, fermecător. Poezia muzicii lor care ajunge la noi trece de la diafan la viu, de la delicat la antrenant, totul pe un fundal intens, adânc, cu fel de fel de schimbări de dispoziție. Este cea mai activă trupă de jazz din Luxembourg, fiind numită “Export Artist of the Year” de music:LX.



Competiția continuă sâmbătă, de la 19:00, cu reprezentațiile celor de la Ophir Trio, urmând Francesco Pollon, Valentina Fin TUMIZA și Majara. O seară întreagă dedicată jazzului produs în Italia.



Ophir Trio a luat naștere în 2012 la Veneția iar muzica lor e asemenea teritoriului al cărui nume îl poartă. “Ophir” este un teritoriu legendar amintit în Vechiul Testament, bogat în aur, argint, bunuri care sunt donate Regelui Solomon. Cei trei muzicieni fac corelația aceasta între imaginea acestui străvechi Eldorado și idea lor despre improvizatie muzicală în care audiența joacă rolul unui Solomon nebun. Albumul lor de debut, lansat în 2017, a fost primit cu critici pozitive, participând cu el la festivaluri prestigioase precum Rocella Jazz 2017, Novara Jazz 2017 și JAM Mira 2017. Pe scurt, free-jazz, post-rock & noise.



Francesco Pollon începe sa studieze chitară clasică la vârsta de 11 ani. În aceași perioadă, autodidact, se apropie și de pian pentru ca apoi să îl studieze împreună cu profesori precum Nicola Dal Bo, Paolo Birro și Piotr Wyleżoł la Conservatorul din Veneția și la Academia de Muzică din Kracovia. Chick Corea i-ar fi zis, cităm: “You have a very nice touch!”



Sunt întâlniri în viață care îți schimbă decisiv parcursul. Pentru Valentina Fin, întâlnirea cu Norma Winstone a însemnat schimbare, progres și maturizare. Trioul acesteia care va urca pe scena sălii Thalia sâmbătă, 2 noiembrie, înseamnă voce, saxofón și pian și aduce muzicii o eleganță pură.





Majara înseamnă jazz contemporan trecut prin filtre mediteraneene. Un pandeiro, o chitară, o mandolină, un clarinet și un contrabass. Atingerile folk ale pandeirei, mandolina și chitara curg natural cu clarinetul și contrabasul în sunete bogate ce te poartă din zona Mediteraneană în Brazilia, până înapoi în Andaluzia arabă ajungând până la mistica Persie. O atmosferă foarte avant-jazz…



Ziua de duminică continuă povestea unei ediții a Sibiu Jazz Competition de neuitat. Pe rând, începând cu ora 19:00 îi vom putea urmări pe scenă pe Lost in the Supermarket din Italia, Daniel Gassin Crossover Band (Franța/SUA) și Josiah Woodson & Quintessentiel (SUA/Franța). Seara se încheie cu gala de premiere și un concert oferit de câștigători.



Lost in the Supermarket este un cvartet de jazz modern din Bologna, Italia. Curiozitatea pe care ne-o propun, este utilizarea vocii ca instrument. De asemenea, elementele tipice jazzului sunt îmbogățite de pop, rock, latino și umbre de fusion. În 2018 au câștigat Premiul special al publicului în cadrul Conad Jazz Contest sponsorizat de Umbria Jazz Festival, iar în februarie anul acesta au înregistrat primul lor álbum cu casa de discuri Dodicilune Record Label.



Daniel Gassin Crossover Band se află, așa cum sugerează chiar numele acesteia, la intersecția dintre jazzul clasic și ritmurile contemporane. Aceasta se regăsește în stilurile diferite ale membrilor care vin din diferite zone ale jazzului. Multi-instrumentalistul american Josiah Woodson cântă la chitară, iar ritmul este susținut de Abraham Zacarie - contrabas și Damien Francon – tobe, total sub conducerea talentatului pianist Daniel Gassin.



Josiah Woodson începe să cânte la trompetă de la 12 ani iar ulterior ajunge să studieze alături de Marcus Belgrave la Conservatorul din Ohio. Colaboreaza cu Beyonce pentru al patrulea album al acesteia, “Love on Top”, album distins cu Premiul Grammy.

Pe albumul sau de debut, “Suite Elemental”, ascultătorii îl pot urmări pe langa trompeta, la flaut, chitară și pian. Cât despre trompetă, Josiah afirmă că încă din clasele a 4ª și a 5ª nu a mai fost alegerea lui. Trompeta era deja în mâinile sale.



Juriul Sibiu Jazz Competition 2019 este format din: Niccolo Faraci (profesor, compozitor și contrabasist), Florian Lungu (muzicolog, compozitor şi realizator de emisiuni jazz), Cristian Soleanu (compozitor, saxofonist), Daniela Nicolae (realizator de emisiuni jazz, pianistă), Radu Botian (consultant artistic al Sibiu Jazz Festival).



La finalul serii, în cadrul Galei de premiere, vom afla câștigătorii ediției din acest an ai Sibiu Jazz Competition pe care îi vom sărbători, cu un concert în închiderea serii.