„Simfonia nr. 3“ de Mahler, interpretată de Orchestra şi Corul Filarmonicii „George Enescu”

Vineri, 28 februarie 2020, de ora 19.00, Orchestra simfonică şi Corul Filarmonicii „George Enescu” vor interpreta, în Sala Mare a Ateneului Român, Simfonia nr. 3, în re minor de Gustav Mahler. Orchestra va fi condusă de Charles Olivieri-Munroe, iar dirijorului Corului este maestrul Iosif Ion Prunner. Mezzosoprana Aura Twarowska este solista invitată a concertului, la care participă și Corul de Copii Radio, dirijat de Răzvan Rădos.

Simfonia nr.3 în re minor a fost compusă la Steinbach-am-Affersee în verile anilor 1895 şi 1896.Este cea mai lungă dintre simfoniile lui Mahler, cu o durată de aproape o sută de minute. Instrumentistul Ștefan Simionescu va fi în afara scenei la posthorn, iar Florin Pane - solo trombon.

„Pornind de la un proiect bine conturat, cele şase părţi ale lucrării reiau etapele Creaţiunii, având ca principală ţintă răspunsul la întrebarea despre sensul existenţei pe pământ în toată complexitatea lui“, consideră muzicologul Vladimir Popescu-Deveselu.

Charles Olivieri -Munroe a urmat studiile muzicale în Canada, la Conservatorul Regal de Muzică şi la Universitatea din Toronto. A absolvit în 1992, la clasa de pian a lui Boris Berlin. A fost cel mai tânăr dirijor distins cu premiul „Chalmers”, de trei ori, premiu decernat de Ontario Arts Council. Continuă perfecţionarea (1995 şi 1996) la Accademia Musicale Chigiana din Siena unde studiază cu renumitul pedagog rus Ilia Musin, precum şi cu Iuri Temirkanov şi Myung-Whun Chung. Distins cu mai multe premii internaţionale - Premiul „Smetana” - Cehoslovacia (1992), Festivalul pentru tineri dirijori „Du Maurier” (Canada, 1992), Concursul internaţional „Min-On” (1994), Competiţia Boston Symphony Orchestra (1995) şi în acelaşi an competiţia „Leonard Bernstein” - a obţinut în 1997 bursa în valoare de 20.000 de dolari acordată de Canada Council for the Arts. În 2000, în urma obţinerii Premiului I la Festivalul internaţional „Primăvara la Praga” şi a premiilor oferite de Supraphon Records, City of Prague şi Czech Radio, dirijorul s-a lansat într-o carieră internaţională de succes. În stagiunea 2013-2014 a întreprins un turneu cu North Czech Philharmonic în Asia de Sud-Est şi a susţinut primul concert al unei orchestre europene în capitala Cambodgiei.

Aura Twarowska se dedică vieţii muzicale încă de la vârsta de 6 ani prin studiul pianului, al mandolinei şi cel al cântului în Lugojul natal. După absolvirea Liceului „Coriolan Brediceanu” din Lugoj, este admisă pe unul din primele locuri la Facultatea de Ştiinţe Economice, din cadrul Universităţii de Vest Timişoara, în condiţiile unei concurenţe acerbe. Odată cu înfiinţarea Facultăţii de Muzică din Timişoara continuă studiul cântului, ca studentă a acestui institut. Urmează masteratul la Universitatea de Muzică din Bucureşti, unde obţine diploma de studii aprofundate - operă, la clasa prof. univ. Georgeta Stoleriu, iar din 29 aprilie 2010 este doctor în muzică, titlu obţinut la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Grigore Constantinescu), pentru teza sa în care a îmbinat cele două specializări (muzicală şi economică). Pentru merite deosebite în domeniul culturii, i-au fost conferite distincţiile Ordinul Meritul Cultural, Cavaler al Artelor (în grad de ofiţer) de către Preşedinţia României (2004), în acelaşi an Premiul Pro Cultura al Prefecturii judeţului Timiş, Premiul Iosif Constantin Drăgan oferit de Primăria municipiului Lugoj (2009). Din 2015 este Director Artistic al Concursului Internaţional „Sabin Drăgoi” din Timişoara.

Iosif Ion Prunner este de peste 20 de ani dirijorul Corului Filarmonicii „George Enescu”. Născut într-o cunoscută familie de muzicieni (Prunner-Silvestri), prezenţi timp de peste un veac pe scena Filarmonicii, începe studiul pianului cu tatăl său la 5 ani. După absolvirea Universităţii de Muzică, desfăşoară o intensă activitate ca pianist concertist şi de muzică de cameră în ţară şi în străinătate (Germania, Rusia, Cehia, Elveţia). În acelaşi timp studiază dirijatul cu Constantin Bugeanu şi Sergiu Comissiona, fiind numit prin concurs dirijorul Corului Filarmonicii „George Enescu” de către Cristian Mandeal, directorul Filarmonicii.

„Dăruit temperament de artist” (Iosif Sava)

„Cu eficienţă şi fast, a evidenţiat în Simfonia Dante de Liszt calităţile excepţionale ale suflătorilor şi corzilor grave” (Doina Moga - Actualitatea muzicală)

Corul de copii Radio, dirijor Răzvan Rădos

Înfiinţat în 1945, Corul de Copii Radio a avut o evoluţie spectaculoasă încă de la apariţia sa. Fondatorul său, dirijorul Ion Vanica, urmat de Elena Vicică, Eugenia Văcărescu-Necula, Voicu Popescu au contribuit decisiv la destinul artistic al ansamblului, făcând din acesta o adevarată şcoală de educaţie prin muzică a tinerelor generaţii. Aici şi-au deschis calea carierei artistice Ileana Cotrubaş, Silvia Voinea, Maria Hurduc, Cornelia Angelescu, Voicu Enăchescu, George Crăsnaru, Dan Dumitrescu, Roxana Briban, Roxana Constantinescu şi mulţi alţii. Corul a primit Premiul Special „In memoriam Iosif Sava” pentru anul 2007, oferit de Radio România Cultural. De asemenea, a fost invitat să prezinte spectacolul multimedia „Romanian Roots” la Simpozionul Mondial de Muzică Corală organizat la Copenhaga de Federaţia Internaţională a Muzicii Corale.

Dirijorul Răzvan Rădos s-a născut în Hunedoara, în 1990. A absolvit Liceul de Muzică „Sigismund Toduță” din Deva și Universitatea Națională de Muzică din București, specializarea Dirijat Cor Academic. A participat la cursuri de măiestrie în arta dirijorală, susținute de personalități precum Vytautas Miskinis și Ion Marin. A organizat școli de cânt și ateliere de artă corală pentru formații de tineret din România (Corul Regal - 2012, Corul Cantarad - 2018). A participat la turnee de promovare a culturii românești în diferite țări europene și în afara Europei (China, Egipt, SUA). În prezent conduce Grupul Vocal „Canticum” și este dirijor al Corului de Copii Radio.