Simona Deaconescu, primul coregraf român emergent la Springboard Danse Montréal

Coregrafa Simona Deaconescu este prima prezență românească de la prestigiosul festival Springboard Danse Montréal și unul dintre cei cinci tineri coregrafi care vor crea spectacole și instalații, alături de un grup internațional de dansatori, aleși printr-un proces lung de selecție desfășurat în SUA, Canada și mai multe țări din Europa. Simona va intra în competiție pentru premiul EMERGE, care presupune realizarea unei producții pentru Gibney Dance Company New York în 2020. Artista va prezenta, de asemenea, un fragment dintr-un spectacol anterior.

Programul Emerging Choreographers a devenit o tradiție a festivalului, de-a lungul timpului nume importante din industria internațională a dansului fiind invitate, la începutul carierei, să realizeze spectacole în cadrul acestei secțiuni.

Aflat la cea de-a 18-a ediție, Springboard Danse Montréal se desfășoară între 9 și 28 iunie și prezintă lucrări ale unora dintre cei mai recunoscuți coregrafi din lume: Sasha Waltz, Ohad Naharim, Cristal Pyte, Johannes Wieland și alții.

Simona Deaconescu a ales să danseze solo pentru prima oară unul dintre momentele sale preferate din spectacolul "Counterbody", care i-a adus și nominalizarea de artist Aerowaves Twenty18. Evenimentul va avea loc pe data pe 14 iunie la Places des Arts.

Pe 28 iunie, Simona Deaconescu va prezenta la Usine C în Montreal, instalația performativă "Sons and Daughters" - o primă lucrare dintr-o trilogie inspirată de atmosfera post-punk a anilor ’70-’80 și începuturile cyberart. A doua parte a proiectului va fi realizată, în continuarea colaborării cu Centrul Național al Dansului București, la Sala "Stere Popescu", în toamna acestui an, alături de compozitorul ucrainian Andrzej Hladyshevsky / Monocube și artista berlineză Amanda Kardinal, în cadrul unui proiect co-finanțat de AFCN - Administrația Fondului Cultural Național.

"Sons and Daughters" este un proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.*

Coregrafa şi regizoarea Simona Deaconescu, cofondatoare a festivalului Bucharest International Dance Film Festival, a prezentat spectacole, filme și a susținut ateliere la festivaluri importante din SUA, Austria, Italia, Bulgaria, Turcia, Lituania, Chile, România.