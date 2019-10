Solista formației de punk rock The Muffs, Kim Shattuck, a murit

facebook

Solista formaţiei americane de punk rock The Muffs, Kim Shattuck, a decedat la vârsta de 56 de ani. Ea a fost diagnosticată, în urmă cu doi ani, cu scleroză laterală amiotrofică (SLA), o afecţiune neurodegenerativă progresivă. Shattuck a înfiinţat grupul muzical The Muffs în 1991, în California de Sud și a mai cântat în formaţiile Pixies şi NOFX.



''În dimineaţa aceasta, dragostea vieţii mele s-a stins în pace, în somn, după doi ani de luptă cu SLA', a anunțat soțul ei, Kevin Sutherland pe rețelele de socializare.

''Pe lângă faptul că a fost o compozitoare genială, o chitaristă fenomenală şi o cântăreaţă/urlătoare extraordinară, Kim a fost o adevărată forţă a naturii. În timp ce se lupta cu SLA, ea a produs ultimul nostru album şi a supervizat fiecare componentă a discului, de la înregistrarea pieselor, la copertă'', au scris ceilalţi componenţi ai The Muffs, Roy McDonald şi Ronnie Barnett..



Decesul lui Shattuck a survenit cu câteva săptămâni înainte de lansarea ''No Holiday'', primul album al The Muffs după o pauză de cinci ani. Formaţia s-a remarcat în special prin hiturile ''Lucky Guy'' şi ''Sad Tomorrow'', dar şi prin propria versiune a piesei ''Kids In America'' a artistei britanice Kim Wilde.



AGERPRES