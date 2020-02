Soprana Maria Guleghina, invitată într-un Concert Extraordinar pe scena Operei Naționale București

Daniel Cozma

Opera Națională București prezintă sâmbătă, 8 februarie 2020, începând cu ora 18:30 Concertul Extraordinar „Maria Guleghina”. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Alberto Veronesi , în calitate de invitat al primei scene lirice a țării.

Maria Guleghina este considerată una dintre cele mai importante soprane dramatice din lume, singura care până în prezent a interpretat roluri titulare în 16 producții la Teatro la Scala, inclusiv „Manon Lescaut“ și „Tosca“ de Giacomo Puccini , „I Due Foscari“, „Un Ballo din Maschera“ și „Macbeth“ de Giuseppe Verdi, etc. Din 1991 și până în prezent soprana are peste 160 de apariții la Metropolitan Opera din New York în opere precum „Aida“, „Macbeth“, „Nabucco“ - Giuseppe Verdi, „Turandot“ și „Tosca“ de Giacomo Puccini, „Norma“ de Vincenzo Bellini, „Adriana Lecouvreur“ de Francesco Cilea, „Andrea Chénier“ de Umberto Giordano, „Dama de pică“ de Piotr Ilici Ceaikovski, „Cavalleria Rusticana“ de Pietro Mascagni, „Sly“ de Ermanno Wolf-Ferrari etc. Această „Regină a Operei“, îndelung aclamată de către public, interpretează în mod frecvent pe toate scenele lirice importante ale lumii, cum ar fi: Opera de Stat din Viena, Teatrul Mariinsky, Opera de Stat Bavaria, Opera Berlin, Teatro Liceu, Covent Garden, Opera Bastille, Teatro Colon, Teatrul Bolshoi etc.

Soprana Maria Guleghina este laureată a numeroase premii și distincții precum: Premiul Puccini 2009 - pentru cea mai bună performanță într-un rol puccinian, Premiul Giovanni Zanatello pentru debutul său la Arena din Verona, Medalia de aur Maria Zamboni, Medalia de aur din 1999 la Festivalul de la Osaka, premiul Bellini 2001, premiul Arte e Operosita nel mondo de la Milano,etc.

Repertoriul recent include recitaluri, turnee și roluri ca: Abigaille din „Nabucco“ de Giuseppe Verdi la Deutsche Oper Berlin, Minnie din „La Fanciulla del West“ și Tosca de Giacomo Puccini la Torre del Lago și Turandot la Teatro Colon din Buenos Aires, Opera din Sofia, Teatrul Mariinsky, un recital de mare anvergură la Carnegie Hall din New York și un turneu de concerte în Rusia. De amintit în categoria de succese este și recentul debut din repertoriul Wagnerian, cu rolul lui Kundry din opera „Parsifal“ pe care l-a interpretat sub bagheta lui Valery Gergiev la Teatrul Mariinsky și Constantin Trinks la Opera Națională din Sofia - pentru care a fost foarte apreciată.

Viitoarele angajamente cuprind spectacole ca „Turandot” în Sofia și București, „Tosca”, opere de Giacomo Puccini, „La Forza Del Destino” de Giuseppe Verdi la Teatrul Mariinsky, „Nabucco” de Giuseppe Verdi în Japonia, precum și debutul în rolul Kostelnicka în „Jenufa” de Leoš Janáček la Concertgebouw în Amsterdam.