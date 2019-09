„Space Interference” cu iNTER-ART la CASA FILIPESCU-CESIANU

Muzeul Municipiului București îi invită pe iubitorii de muzică duminică, 8 septembrie 2019, ora 20.30, la concertul „Space Interference”, susținut de iNTER-ART. Evenimentul are loc la Casa Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei, nr 151). iNTER-ART este un grup de muzică și dans contemporan – Muzică și concept artistic de Mihaela Vosganian.

Interpreți: MIHAELA VOSGANIAN voce, percuție, live electronics; MARIA CHIFU fagot, voce; ANA CHIFU flaut. Visuals: LILIANA IORGULESCU, ANDREEA DUŢĂ – concept coregrafic, ARMINE VOSGANIAN – regie, CIPRIAN FĂCĂERU – scenografie virtuală, ANDREI CRISTIAN VLĂDESCU – imagine, ANDREEA DIANA NISTOR – costume şi machiaj, ANDREI BOANŢĂ – mixaj sunet.

În program: Never ending pentru voce procesată și flaut; Lunar pentru instrumente electronice și video; Warning pentru fagot și voce procesată; Mercurian pentru instrumente electronice și video; MetamorphoEusis pentru flaut şi percuţii tradiţionale; Jupiterian pentru instrumente electronice și video.

Grupul de muzică și dans contemporan iNTER-ART și-a pornit activitatea din anul 2000, propunându-și să promoveze spectacole sincretice și multimedia, bazate pe muzică originală, care să aducă în prin plan personalități artistice din România și străinătate. Inter-Art a desfășurat o activitate susținută fiind invitat să participe la festivaluri internaționale, realizând turnee în țară și în lume (Elveția, Grecia, Franța, Germania, Olanda, Italia, în SUA, Canada, Japonia, Pakistan, Israel). Actualul proiect, intitulat Space Interference este un spectacol cross-media (muzică live, video, live electronics), bazat pe muzica și conceptul artistic al Mihaelei Vosganian (voce/percuție-midi live eletronics) care are alături, ca protagoniști, pe Maria Chifu (fagot/voce), Ana Chifu (flaut) și Armine Vosganian și Ciprian Făcăeru (visuals).

Concertul face parte din seria MUSEICORUM 2019, care include 15 astfel de evenimente pe care Muzeul Municipiului București le oferă publicului în luna septembrie, în trei dintre muzeele din componența sa - Palatul Suțu (Bdul Ion C. Brătianu, nr. 2), Casa Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei nr. 151) și Muzeul Theodor Aman (Str. C.A. Rosetti nr. 8). Director MUSEICORUM 2019 (Ediția a V-a) - Arlinda Morava, soprană. Concertele Museicorum 2019 sunt asociate Festivalului Internațional George Enescu.