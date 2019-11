Spectacolul „The Nutcracker and I”, cu Alexandra Dăriescu, în EUROPALIA

Pianista Alexandra Dăriescu va prezenta pe 17 noiembrie 2019, de la ora 17.00, spectacolul multimedia „The Nutcracker and I”, la CAPE-Centre des Arts Pluriels Ettelbruck, Luxemburg, în cadrul Festivalului Artelor EUROPALIA, unde România este țară invitată. Spectacolul, un proiect inovativ și interactiv, care are o durată de 50 de minute, include pian solo, dans cu o balerină și animație digitală.

În spectacolul „The Nutcracker and I”, Alexandra Dăriescu inspiră și încântă publicul, spunând propria poveste, exact aşa cum o face şi personajul Clara din creația lui Ceaikovski. Pe scenă se află un pian de concert, la care cântă Alexandra Dăriescu, şi o balerină în spatele unui ecran transparent. Animații digitale sunt proiectate pe acest ecran, aducând povestea la viață, printr-un concept expresiv semnat de Yeast Culture. Muzica, dansul şi efectele vizuale se întrepătrund, pe măsură ce se desfaşoară povestea, astfel încât audiența devine o parte din povestea spărgătorului de nuci. Muzica de balet a lui Ceaikovski, într-una dintre cele mai valoroase interpretări, include Dance of Fairy of Sugar Plum, Dance Arabian, Dance Chineză, Pax de Deux și Valsul de flori, în cincisprezece aranjamente speciale ale compozitorilor Mikhail Pletnev, Stepan Esipoff, Percy Grainger, şi în trei noi adaptări semnate de Gavin Sutherland.

***

Alexandra Dăriescu, desemnată recent drept „unul dintre cei 30 de pianiști sub 30 de ani cu o carieră spectaculoasă în viitor“ (International Piano Magazine), uimește publicul din întreaga lume prin simțul său muzical nativ și prin prezența ei scenică fermecătoare. De la Royal Albert Hall, în Londra, la Concertgebouw, în Amsterdam, până la Carnegie Hall, în New York, tânăra pianistă Alexandra Dăriescu este elogiată de International Piano Magazine, BBC Music Magazine sau revista Forbes şi celebrată de public şi critici peste tot în lume, având în discografie trei CD-uri înregistrate solo şi două cu Royal Philharmonic Orchestra din Londra, respectiv cu Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. În anul 2013, Alexandra Dăriescu devine prima pianistă de origine română care concertează la Royal Albert Hall, alături de Orchestra Filarmonicii Regale din Londra. Cea mai tânăra muziciană distinsă cu Medalia Custodele Coroanei, Alexandra este „Ambasador Special al României“, deţinând paşaport diplomatic şi concertând în întreagă Europa, America de Sud, America de Nord, Africa de Sud şi Asia. Dedicată proiectelor de educație şi caritate, Alexandra a ajutat la strângerea de fonduri de peste 500.000 £ pentru programul Tinere Talente în România, Goodwill Children’s Homes, Ataxia, Hospices of Hope în Marea Britanie şi Children of the Andes în Columbia.

Sezonul 2019 - 2020 al artistei a inclus debutul alături de Orchestra Națională a Franței în Festivalul „George Enescu”. Artista va mai apărea alături de orchestrele din Tonkünstler, Detroit, Houston, Sydney, Melbourne Symphony și Auckland Philharmonia. De asemenea, Alexandra Dăriescu va reveni în concerte alături de Royal Liverpool Philharmonic și Orchestre Symphonique din Quebec. Alături de Filarmonica din Moscova va face un turneu în Marea Britanie. Soprana Angela Gheorghiu și pianista Alexandra Dăriescu continuă colaborarea, după concertele de la Wiener Staatsoper, Barbican London, Staatsoper Berlin. Artistele lansează discul „Plaisir d'amour“ pe 15 noiembrie 2019. Albumul, care include, între altele, creații de George Stephănescu, Claude Debussy, Gabriel Fauré, Serghei Rahmaninov, Giovanni Paisiello și Tiberiu Brediceanu, apare la casa Decca. Lansarea va avea loc cu prilejul recitalului pe care Angela Gheorghiu și Alexandra Dăriescu îl vor susține în 15 noiembrie la Bozar din Bruxelles, în cadrul festivalului EUROPALIA, unde România este anul acesta țară invitată.Următorul recital al artistelor este programat la Barbican Centre din Londra pe 10 decembrie.

„The Nutcracker and I, by Alexandra Dariescu” a fost lansat în decembrie 2017, în Londra, la Barbican’s Milton Court Concert Hall, biletele fiind epuizate în zece ore. Proiectul este completat de un audiobook care conține povestea Spărgătorului de nuci, adaptată de Jessica Duchen și povestită de Lindsey Russell, pe parcursul celor 15 aranjamente muzicale.

Despre Festivalul Artelor EUROPALIA

Festivalul Artelor EUROPALIA este considerat manifestarea culturală de cea mai mare amploare din Belgia, fiind organizat sub patronajul Familiei Regale a Belgiei, o dată la doi ani, în Belgia și în țări învecinate - Franța, Olanda, Luxemburg și Germania sau Marea Britanie. Institutul Cultural Român este coordonatorul participării României la cea de-a 27-a ediţie a Festivalului EUROPALIA, proiect de anvergură desfășurat în perioada octombrie 2019 - februarie 2020 şi implementat în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii şi Identității Naționale și Secretariatul General al Guvernului, alături de Asociația EUROPALIA International din Bruxelles, organizatorul tradițional al manifestării. Cea de-a 27-a ediție a Festivalului EUROPALIA este dedicată României.

PROGRAM

17 noiembrie, 2019, ora 17.00 - „The Nutcracker and I”,

CAPE-Centre des Arts Pluriels Ettelbruck, Luxemburg

Interpretat și produs de: Alexandra Dariescu

Regizat de: Nick Hillel

Art director și director de animație: Adam Smith

Coregraf: Jenna Lee

Producător tehnic: Sander Loonen

Proiectare video produsă de: Yeast Culture

https://europalia.eu/en/events/alexandra-dariescu-the-nutcracker-and-i

Mai multe detalii: https://www.icr.ro/pagini/spectacolul-the-nutcracker-and-i-cu-alexandra-dariescu-in-europalia