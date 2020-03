Stagiunea de marți seara. De la Salzburg și Londra  la București. DUO Alexander Maria Wagner – Ioana Popescu

Violonista Ioana Popescu si pianistul Alexander Maria Wagner au debutat în vara anului 2019, în Degenberg, Germania. Printre țelurile duo-ului se numără prezentarea muzicii românești publicului larg european. În recitalul pe are îl vor susține marți, 3 martie, ora 19 în Sala mică a Ateneului Român este inclusă și Sonata pentru vioară şi pian, “Torso” de George Enescu

Marți, 3 martie, ora 19, Ateneul Român, Sala mică

Stagiunea de marți seara

Ioana Popescu - vioară

Alexander Maria Wagner - pian

Program

Bela Bartok - Dansuri româneşti

Leos Janáček - Sonata pentru vioară şi pian

Jules Massenet - Thaïs Meditation

Alexander Maria Wagner - Patru piese pentru soţ şi soţie

Alexander Maria Wagner/Lukas Metzenbauer - Un francez în Transilvania

George Enescu - Sonata pentru vioară şi pian, “Torso”

Violonista Ioana Popescu studiază în prezent la Mozarteum Universität în Salzburg, Austria sub îndrumarea Prof. Annelie Gahl. Ioana s-a născut în anul 1996 într-o familie de muzicieni în care dragostea ei pentru muzică a fost susținută de la o vârstă fragedă. La doar 6 ani începe studiul viorii, iar la varsta de 8 ani susține primul recital de vioară. Începând cu vârsta de 14 ani câștigă numeroase premii la renumite concursuri naționale și internaționale . Ioana Popescu a absolvit în 2015 Colegiul Național de Muzică ‘’George Enescu’’ din București cu cea mai mare distincție, avându-i ca profesori îndrumători pe Valeriu Rogacev și Elena Baltaga.

A participat la numeroase cursuri de măiestria sub îndrumarea unor profesori de renume internațional precum Sherban Lupu (University of Illinois), Peter Schuhmayer (Royal College of Music London), Gerard Schubert (Wiener Philarmoniker), Elisabeth Kropfitsch (University of Music and Performing Arts Vienna), Eric Grossman (The Juilliard School – New York).

Activitatea ei solistică, orchestrală și camerală cuprinde recitaluri și concerte în România, Germania, Italia, Austria şi Elveția. Din ianuarie 2017, a susținut seria de concerte ‘’Mozart Violin Sonaten’’ în Sala Residenz din Salzburg.

Pianistul Alexander Maria Wagner este actualmente încris în programul de masterat de compoziţie din cadrul prestigiosului Royal College of Music din Londra.

Alexander, născut in anul 1995 în Straubing, Germania, a studiat pian și compoziție cu Franz Hummel și Theodor Breu. Instruirea sa a continuat, alături de pianistul Pavel Gililov, la binecunoscuta Universitate Mozarteum din Salzburg. Numeroasele sale apariții scenice includ concerte în Germania (Gasteig Munich, Beethoven-Haus si Beethovenfest Bonn) Austria, Cehia, Franta si Elvetia.

La vârsta de 14 ani, compune prima sa simfonie, intitulată ‘’KRAFTWERK’’. Dirijorul Principal al Orchestrei Filarmonice din Sofia, Alexei Kornienko, este foarte impresionat de tânărului compozitor și înregistrează Simfonia lui pentru casa de discuri Oehms Classics.

Despre al doilea CD al acestuia, cuprinzând lucrări de Bach, Schumann dar și o compoziție proprie, criticul Ingo Harden scrie în “Fono Forum” [..] minuneaza prin cântatul său, de la prima până la ultima frază, prin autenticitatea artei sale, prin claritatea mesajului său muzical. Arta sa este de o vivacitate extremă, interpretarea sa desăvârșită. El trece de numeroasele obstacole pianistice cu o virtuozitate de neînchipuit.” În ianuarie 2016, își susține debutul pianistic în Herkulessaal în München, având un succes răsunător. În primăvara anului 2017, Orchestra Simfonică Radio din Moscova înregistrează a doua lui simfonie, precum și Concertul Nr. 1 pentru Pian și Orchestra op. 23 de P.I. Tchaikovsky, avându-l pe Alexander Maria Wagner ca solist.