Stagiunea de marți seara. Recital de pian În curând, de la Glasgow la București. Alexandru Ștefan Plăcintă

În anul 2019, Alexandru Ștefan Plăcintă este acceptat ca viitor student pentru anul universitar 2020-2021 la Royal Conservatoire of Scotland din Glasgow. Tânărul pianist s-a născut la Iași în anul 2001, a început studiul pianului la vârsta de 7 ani la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” din orașul natal, unde în prezent este elev în clasa a XII-a și studiază sub îndrumarea prof dr. Roxana Ota.

Cartea de vizită a pianistului în vârstă de (aproape) 19 ani este impresionantă. A obținut premii importante la concursurile naționale și internaționale: International Piano Competition „Ville de Gagny”, Paris – Marele Premiu „Jeunes Talents” ; International „Rosario Marciano“ Piano Competition, Viena – Premiul III ; Premiul I la Malta International Music Competition, organizat de Central Academy of Arts , Malta ; Transylvanian Piano Competition, Brașov – Premiul III ; International Music Competitions for Youth “Dinu Lipatti” Roma – Premiul I FINALIST ; Premiul I și Premiul Special la Constanta International Competition – Festival for Young Pianists ; Trofeul „Frederic Chopin” – Concursul International „Frederic Chopin” Bacău. Alexandru este dublu-câștigător al Trofeului „Piano Artis” Iași și este laureat al Premiului I la Concursul Internaţional de Pian, “Lira de Aur“ din 2016 până în 2019, primind în cadrul acestui concurs, în anii 2017 și 2018, și Premiul ”CIPRIAN PORUMBESCU”.

A urmat cursuri de masterclass cu: Eugene Alcalay - profesor la Azusa Pacific University California; Pavlos Yallourakis - Franta, profesor la Ecole Normale de Musique ”Alfred Cortot” din Paris ; Florian Mitrea – profesor la Royal Academy of Music Londra ; Daniel Goiți – Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca; Aurelia Vișovan – Hochschule fur Musik Nurnberg, Germania ; Andreas Henkel - Dresden, Germania ; Larisa Jar - Republica Moldova ; Stefano Miceli – profesor la Adelphi University Boston şi New York.

Ca solist, și-a făcut debutul la vârsta de 11 ani cu orchestra Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă”, a cântat alături de orchestra Filarmonicii Botoșani, a Filarmonicii „Mihail Jora” Bacău și a Teatrului de Operă și Balet „ Oleg Danovski” Constanța, urmând în luna mai să susțină un concert cu orchestra Filarmonicii „Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea.

Alexandru Ștefan Plăcintă este pentru prima oară invitat al Stagiunii de marți seara. Suntem însă pregătiți ca, în anii viitor, să îi urmărim cu atenție atât de promițătoarea carieră artistică.

Marți, 10 martie, ora 19, Ateneul Român, Sala mică

Stagiunea de marți seara

Alexandru Plăcintă - pian

Program:

Ludwig van Beethoven - Sonata în fa minor, op. 57, nr. 23, "Appassionata"

Frédéric Chopin - Scherzo nr. 2, op. 31

Sergei Rahmaninov - Două momente muzicale op. 16, nr. 3 și nr. 4

George Enescu - Toccata și Sarabanda din Suita op. 10