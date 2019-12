Stagiunea muzicală a cluster-ului EUNIC Roma se încheie printr-un concert organizat în cadrul MUSEI IN MUSICA 2019

Sâmbătă, 14 decembrie 2019, ora 20:30, 21:30 și 22:30, în Sala Esedra di Marco Aurelio – Musei Capitolini (Piazza del Campidoglio 1), Accademia di Romania in Roma, Conservatorul de Muzică “Santa Cecilia” din Roma și EUNIC Roma, în parteneriat cu Zètema Progetto Cultura și Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, organizează concertul “NELL’EUROPA BAROCCA - GRANDEZZE & MERAVIGLIE”.

Concertul organizat în cadrul evenimentului MUSEI IN MUSICA 2019 marchează închiderea proiectului EUROPA IN MUSICA 2019: stagiunea muzicală a cluster-ului EUNIC Roma și va fi susținut de Orchestra de coarde a Conservatorului de Muzică “Santa Cecilia” din Roma, dirijată de Fabio Serani, student al Școlii de Dirijat a Maestrului Maurizio Ciampi. Soliști: Mohe Iwasaki (soprană), Marie-Luise Reinhard (contralto), Virginia Vignera (harpă) și Davide Cicconi (clavecin). În program piese de: Arcangelo Corelli, Georg Friedrich Händel și Antonio Vivaldi. Modalitatea de acces la eveniment:

MUSEI CAPITOLINI - Piazza del Campidoglio

de la ora 20.00 la ora 02.00 ultima intrare la ora 01.00

MOHE IWASAKI (soprană): s-a născut în Aichi, Japonia și a început studiul pianului de la vârsta de 5 și până la vârsta de 18 ani., iar la vârsta de 18 ani a început studiile de canto cu maestrul Miyuki Kuwayama. Sub îndrumarea maestrului Shigheki Tani și a maestrului Miwako Handa, a absolvit secția de canto a Universității Toho-Gakuen cu nota maximă. A terminat cursul de specializare de 3 ani la aceeași universitate, iar în noiembrie 2017 s-a înscris la Bienala de Canto a Conservatorului de Muzică Santa Cecilia din Roma, la clasa Prof. Emanuela Salucci. A fost finalistă la cea de-a 14-a competiție internațională de muzică din Osaka și câștigătoarea celei de-a 35-a competiții internaționale pentru tinerii cântăreți de operă „Ismaele Voltolini”.

MARIE-LUISE REINHARD (contralto): a studiat limbile latină și franceză la Universitatea din Mainz și Tours. Înn prezent își definitivează doctoratul în studii clasice la Universitatea din Mainz și Roma II, cu un studiu despre pedagogia limbii latine și istoria sa universitară. În plus, Marie-Luise a studiat canto în Germania cu Maria Tuczek-Graf din Wiesbaden, a participat la diverse master-class-uri și a fost membru al Die junge Operette din Frankfurt pe Main până în 2018. După ce a participat cu succes în concerte susținute de coruri de renume internațional, precum EXtraCHORd (Montabaur), a continuat să susțină concerte pentru Comunità Cristiana. Cunoaște muzica sacră din diferite epoci, a susținut concerte și seri de lied și s-a specializat ca mezzosoprană și contralto într-un repertoriu vast de la Purcell la Verdi, și în special Rossini, cu Prof. Emanuela De Santis-Salucci la Conservatorul Santa Cecilia din Roma din 2018.

VIRGINIA VIGNERA (harpă): începe să cânte la harpă la vârsta de 12 ani. Din 2012 a susține concerte cu JuniorOrchestra a Academiei Naționale Santa Cecilia din Roma, unde a putut colabora cu muzicieni precum Stefano Bollani, Shlomo Mintz, Yoel Levi, Nicola Piovani, Francesca Dego. În 2016 ocupă locul doi în clasamentul Orchestrei Italiene de Tineret. De asemenea, a colaborat cu Orchestra Roma Classica, Orchestra Romatre, Orchestra de Tineret din Roma, Orchestra Europaincanto și orchestra de dirijat a Conservatorului de Muzică Santa Cecilia, unde studiază în prezent. De două ori câștigătoarea Marelui Premiu la Concursul San Vigilio In Canto în 2013 și 2014, câștigătoarea Premiului al II-lea la Concursul Internațional de Muzică „Città di Airola” (2015) și al Premiului al II-lea la Concursul ” Riviera della Versilia ” (2015).

FABIO SERANI (dirijor): În prezent, se specializează la Conservatorul de Muzică Santa Cecilia din Roma, sub îndrumarea lui Maurizio Ciampi, ca dirijor pentru repertoriul vocal și sacru. A urmat cursuri pentru a fi dirijor la ISSM Briccialdi din Terni, sub îndrumarea lui Fabio Maestri, și a participat la masterclass-uri cu Antonio Ballista, Marco Feruglio, Roman Vanags. De asemenea, a absolvit cu nota maximă secția de Canto a Conservatorului Santa Cecilia din Roma. A studiat canto cu Gianni Bavaglio și Michael Sylvester și s-a perfecționat, de asemenea, cu Daniela Dessì, Rolando Nicolosi, Renata Scotto, Gabriella Ravazzi, Mariella Devia. În calitate de dirijor a debutat cu „Don Giovanni” de Mozart, „Bărbierul din Sevilia” de Rossini, „Elixirul dragostei” de Donizetti, „Servitoarea stăpână” și „Stabat Mater” de Pergolesi, „Folk Songs” de Berio, „Concertul pentru trombon” de David, „Simfonia Lumii noi” de Dvorak, „Unanswered Question” de Ives, „Petite Symphonie” de Gounod, iar pe lângă toate acestea a fost maestru asistent în numeroase producții cu artiști și ansambluri prestigioase precum Orchestra Simfonică din Moscova, Orchestra Roma Sinfonica, Orchestra Anello Musicale, precum și în săli de concerte prestigioase din Italia: Auditorium Parco della Musica - Roma, Camera dei Deputati - Roma, Sala Accademica - Conservatorio Santa Cecilia - Roma, Ara Pacis - Roma, Teatro Argentina - Roma, Teatro Flavio Vespasiano - Rieti, Teatro Mancinelli - Orvieto. Printre lucrările interpretate în calitate de tenor regăsim „Tosca”, „La Rondine”, „Cavaleria Rustican”, „Paiațele”, „Rigoletto”, „Mantaua”, „Un bal mascat”, „Traviata”, „Madam Butterfly”, pe lângă diverse roluri din repertoriul contemporan, de cele mai multe ori în premieră, evoluând pe scenele celor mai importante teatre, festivaluri și săli de concert din Italia, China, Croația, Corea, Belgia, Norvegia, Franța, Polonia. A colaborat cu dirijori de prestigiu precum Yu Long, Alberto Veronesi, Marco Angius, Valery Ryvkin, Jacopo Sipari di Pescasseroli, Igor Vlajnic, Massimiliano Murrali, Paolo Addesso, Stefano Seghedoni, Karel de Wilde, Yurii Litun, Dane Lam și cu renumiți regizori precum Peter Mc Clintock, Enrico Stinchelli, Ozren Prohic, Isabel Milenski, Mauro Santucci, Matthew Barclay, Johanna Puglisi, Stefano Monti, Monique Arnaud, Stefano Piacenti, Daniel Pelzig. Este profesor onorific în canto la College of Arts di Kunming (China) și director artistic al Asociației Muzicale „Rolando Nicolosi”.