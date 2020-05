Stagiunea online a Filarmonicii Sibiu Korngold și Ceaikovski propunerile pentru această săptămână

Simfonia ”Manfred” de P.I. Ceaikovski și ” Concertul pentru vioară și orchestră” de E. Korngold vor putea fi urmărite în această săptămână, în cadrul ”Stagiunii Online” a Filarmonicii de Stat Sibiu. Concertul a avut loc în 16 mai 2019 sub îndrumarea dirijorului sibian Gabriel Bebeșelea iar solist a fost violonistul Vlad Răceu. În Stagiunea Online, evenimentul este programat joi și vineri (30 aprilie și 1 mai 2020) pe pagina de facebook și site-ul instituției, cu începere de la ora 19. Toate evenimentele organizate de Filarmonica de Stat Sibiu sunt realizate cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Sibiu.

Compozitor de muzică de film și de muzică clasică romantică al secolului XX, Erich Wolfgang Korngold este adesea numit ”părintele muzicii de film”.Cea mai cunoscută lucrare a sa, Concertul pentru vioară și orchestră în Re major, op. 35 a avut premiera la data de 15 februarie 1947 în interpretarea lui Jascha Heifetz alături de Orchestra Simfonică din Saint Louis. Cele trei părți ale concertului preiau material tematic din coloanele sonore ale filmelor Another Dawn (1937), Juarez (1939), Anthony Adverse (1936) și The Prince and the Pauper (1937).

Cu un discursul muzical inspirat de teme populare, Ceaikovski a fost considerat cel mai bun simfonist rus al generaţiei sale. Tema fundamentală a lucrărilor sale simfonice este lupta pe care omul o duce pentru a încerca să domine destinul şi eşecul final. Simfonia „Manfred” în si minor, op. 58 a fost prezentată în primă audiţie la Moscova, în anul 1886 sub conducerea lui Max Erdmannsdörfer. Subiectul a fost sugerat autorului de Balakirev, recomandându-i să ia ca modele "Simfonia fantastică" şi "Harold în Italia" de Berlioz. Structurată pe 4 părți, Ceaikovski prezintă tema tragică a eroului, contrapunctată de tema elegiacă a iubitei lui, Astarte. Manfred ocupă un loc special printre lucrările simfonice ale lui Ceaikovski, fiind o creaţie remarcabilă prin scriitură, orchestraţie şi capacitate evocatoare.

Concertul va fi transmis și pe posturile de televiziune locală TV Eveniment, TV Sibiu și TV Nova.

Stagiunea Beethovenescu a fost întreruptă brusc de Pandemia COVID-19 și de instaurarea Stării de Urgență, însă publicul fidel muzicii simfonice s-a mutat (împreună cu noi) în mediul online.

