Ștefan Bănică, pus în dificultate la ”X Factor”: ”E un lucru care nu îmi place, dar mi l-am asumat când am devenit jurat”

Malina Ciarnău, Doinița Ioniță, Ioana Bulgaru și Francesca Hojda sunt cele patru concurente alese de Ștefan Bănică pentru a trece în etapa Duelurilor din ceea ce a fost, după spusele juratului, cea mai puternică grupă de fete din Bootcamp-ul ”X Factor”.

Curajoasa Anda Ioana Arsintioaia Cheche a fost cea care a deschis Bootcamp-ul din cel de-al optulea sezon X Factor într-o zi foarte specială pentru ea: ziua în care a împlinit 15 ani. ”Oricare ar fi rezultatul, va fi o zi de neuitat”, a spus Ioana, care a avut parte și de un tort surpriză înainte de a intra pe scenă. Și chiar dacă emoțiile s-au făcut simțite și în interpretarea sa, ”Vrei să își spun e s-a întâmplat? Ce m-a surprins neplăcut astăzi a fost că nu ai fost prezentă. Nu a fost Ioana pe care am văzut-o prima dată. Ioana ce matură, cu stăpânire în voce! Ai un potențial mult mai mare decât ce ne-ai arătat până acum”, a spus Ștefan Bănică înainte de a o invita pe Ioana să ocupe primul scaun. ”E o șansă pentru ce poți să faci, nu pentru ce ai făcut în această seară!”, a avertizat-o juratul.

A doua concurentă a fost și a doua sărbătorită și al doilea scaun ocupat! Daria Cojocaru puștoaica din Craiova care vrea să cânte rock cu orice preț și fără să facă vreun compromis, lucru pe care mentorul său i-a mărturisit că îl amiră enorm. ”Rock-ul nu e doar un gen muzical, e mai mult! Din punctul meu de vedere este peste tot, e un mod de a trăi, pe care din momentul în care ți-l asumi știi și care sunt riscurile. Iar eu red că tu mergi pe acest lucru asumat, deși ești foarte mică. Pentru mine e șocant cum apari, cât ești de mică și ce scoți din tine!”, i-a spus Ștefan Bănică, apoi i-a oferit Dariei cel de-al doilea scaun.

Fosta câștigătoare ”Next Star” Isabela Pămparău mărturisește că o grupă puternică nu o sperie, ci o stimulează. ”Nu vreau să câștig doar pentru că celelalte fete au avut o zi proastă, sunt o fire foarte competitivă”, a spus Isabela, care a avut parte și de câteva sfaturi de la prietena ei din copilărie, Teodora Sava, cea care anul trecut a trăit și ea aceleași emoții pe scena ”X Factor”. Cu atât mai mult a avut nevoie de sprijin cu cât un eveniment tragic a răvășit-o în ziua care ar fi trebuit să îi schimbe viața. ”Vărul meu, alături de care am copilărit a murit în străinătate. Iar în timp ce eu sunt aici, el este înmormântat. O să mă gândesc la el, cred că doar așa o să pot transmite mesajul melodiei. Este dureros, dar cred că trebuie să lăsăm oamenii care mor să se ridice la Cer”, a spus Isabela, care a ales în memoria lui melodia ”The Prayer”, a lui Celine Dion.

”La un moment dat voi avea nevoie de această perseverență a ta, nu aș vrea să scap nimic din ceea ce ar putea deveni câștigătoarea X Factor”, i-a spus Ștefan Bănică, astfel că Isabela a ocupat cel de-al treilea scaun din Bootcamp, mărind presiunea pentru fetele care urmau.

”Mălina Ciarnău este o apariție care îți rămâne pe retină, este specială, modul ei de a interpreta este foarte personal”, a spus Ștefan Bănică despre ocupanta cel de-al patrulea scaun. La fel ca în audiții, Mălina a reușit să îi surprindă pe jurați cu lejeritatea din interpretare. ”A fost absolut spendid, merci frumos pentru moment, a fost splendid!”, i-a spus Carla’s Dreams. La fel de încântat, mentorul Mălinei i-a oferit cel de-al patrulea scaun. ”Acum începe jalea! Avem niște voci foarte apropiate”, a spus Ștefan Bănică gândindu-se la celelalte șase concurente care urmau.

Italianca Bianca Moccia, semifinalistă la Sanremo, nu i-a făcut nici ea treaba mai ușoară lui Ștefan Bănică. ”Problema mea este ce se va întâmpla, pentru că scaunele sunt ocupate, dar fiecare aveți câte un atu important și foarte personal”, a spus juratul. Daria a fost cea care s-a ridicat de pe scaun pentru a-i lăsa locul Biancăi. ”Nu mi-a plăcut de la bun început, de când am intrat la X Factor, poziția aceasta de a alege în Bootcamp. E un lucru care nu îmi place, dar pe care se pare că mi l-am asumat când am devenit jurat. În această seară parcă a fost mai greu decât în alți ani”, a mărturisit Ștefan Bănică.

Spela Jezovsek a intrat pe scenă fără pantofi și fără emoții. ”Și dacă nu reușesc să obțin un scaun, pentru mine oricum este o experiență minunată!”, a spus tânăra de 18 ani din Slovenia care i-a purtat pe cei patru jurați într-o poveste. ”Ea poate fi și actriță, e o combinație extrem de interesantă, are o explozie puternică și te poate lua în lumea ei, acesta este avantajul Spelei”, a spus Ștefan Bănică.

”Doamnelor și domnilor, acesta a fost un moment artistic! Chiar dacă nu a fost perfect, a fost un moment de artă!”, a spus încântat Carla’s Dreams, iar Horia Brenciu a întărit: ”Până acum, am văzut concurenți, acum am văzut o artistă!”. ”Spela reprezintă noul, iar concurenta pe care o va ridica reprezintă un cântat bun, dar clasic, care nu cred că se va duce în altă zonă”, a spus Ștefan Bănică, anunțând că Spela va lua locul Biancăi Moccia.

Francesca Tozzolino, cea despre care Ștefan Bănică a spus încă din audiții că o vede în finală, a intrat pe scenă în ciuda unei răceli care i-a afectat. ”Ar putea să fie șansa mea, dacă nu o să am niște emoții de nu mai pot face nimic. Eu pun accent pe ceea ce pot să transmit, degeaba cânți bine dacă o faci mecanic. Până la urmă, despre asta e vorba în muzică”, a spus Francesca, știind cât de greu își poate controla sensibilitatea.

”E cea mai puternică grupă din istoria X Factor din categoria aceasta de vârstă. Dacă aș putea, aș pune încă trei scaune... Sunt copii de 14-15 ani, eu nu mă pot juca, e destinul lor”, a mărturisit juratul, pus în dificultate. Iar dacă Francescăi nu a putut să nu îi ofere unul dintre cele patru scaune, mai greu a fost să decidă în locul cui va rămâne aceasta. În cele din urmă, Isabela Pamparău a fost cea care s-a ridicat.

Doinița Ioniță, fosta câștigătoare Next Star, este foarte sigură pe ea, conștientă de talentul pe care îl are și își dorește foarte mult să-și mai împlinească un alt vis - acela de a câștiga X Factor. Adolescenta din Râmnicu Sărat a cântat la evenimente precum Festivalul de Film de la Cannes, la Săptămâna Modei din New York, se mândrește cu faptul că poate atinge patru octave pe claviatură, dar spune nu se va lăsa până nu va ajunge să le poată atinge pe toate opt. ”Vreau să fiu cea mai bună și să iau un loc pe scaun”, a spus hotărâtă Doinița, care a ales o piesă în albaneză care i-a pus în evidență fiecare dintre calitățile sale vocale.

”Fără îndoială că ești un fenomen vocal, dar tu ești sclava propriei tale voci. Acolo, la fetele de pe scaun, am văzut mult mai multă emoție”, a spus Horia Brenciu, contrazis însă de Ștefan Bănică, juratul care a mărturisit să a fost impresionat de alegerea Doiniței. Ca urmare, aceasta a ocupat locul ocupat de Anda Ioana Arsintioaia Cheche.

Francesca Hojda, singura concurentă de care Doinița Ioniță a mărturisit că se teme, a venit însoțită de celebra sa familie. ”Încerc să nu mă gândesc la finală, judec ca un om care respectă o prestație”, a spus Ștefan Bănică după ce a anunțat că Francesca va rămâne. Prețul a fost însă locul celeilalte Francesca, cea care a parasite Bootcamp-ul X Factor de anul acesta. ”Ai un timbre exceptional, îmi placi foarte tare și îmi este foarte greu. Oricare dintre aceste decizii mă va întoarce pe dos la noapte”, i-a mărturisit Ștefan Bănică.

Ultima concurentă a serii, Ioana Bulgaru sau ”Dumnezeul carismei”, cum i-a spus Mihai Bendeac, le-a dat emoții tuturor celor patru fete care ocupau scaunele în acel moment. Ioana a fost adusă în fața juraților de către Vlad Drăgulin, într-o rochie albă și în picioarele goale, fără să scoată un sunet. De la primele acorduri ale muzicii s-a dezlănțuit însă și a reușit să îi lase pe toți cei prezenți fără replică. ”Nu pot decât să te aplaud, la doar 14 ani... Crede-mă că nici la altă vârstă nu există vreo actriță care să face ceea ce faci tu. Dacă eu eram regizor la teatru, tu mâine erai angajată, cu carte de muncă”, a spus în cele din urmă Ștefan Bănică, care a ales să o ridice de pe scaun pe Spela, concurenta care l-a cucerit complet pe Carla’s Dreams.

Astfel, Malina Ciarnău, Doinița Ioniță, Ioana Bulgaru și Francesca Hojda sunt cele patru concurente pe care Ștefan Bănică pariază pentru finala ”X Factor” de anul acesta. Fetele se vor duela însă și doar două dintre ele vor ajunge în Gale.

Anul acesta Horia Brenciu, juratul care a câștigat sezonul al șaptelea, va fi mentorul Grupurilor, Ștefan Bănică va avea grupa de fete sub 24 de ani, Delia pe cea de adulți, iar Carla’s Dreams va avea echipa de băieți sub 24 de ani.

În fiecare vineri, de la ora 20.00, la Antena 1, fiecare jurat trebuie să aleagă cei mai buni concurenți și să îi așeze pe cele patru scaune pe care aceștia le vor avea la dispoziție pe scenă. Un concurent nu este însă salvat după ce a fost invitat să ia loc, ci poate fi oricând ridicat dacă mentorul grupei consideră că altcineva a fost mai bun, astfel că tensiunea va fi la cote maxime până în ultima clipă.

Delia, Horia Brenciu. Ștefan Bănică și Carla’s Dreams vor alege componența perechilor care vor intra apoi la Dueluri. Astfel, doar jumătate dintre aceștia vor trece în etapa următoare, cea a Galelor Live.

Lor li se adaugă și un concurent surpriză pe care telespectatorii l-au votat pe parcursul edițiilor. ”Finalistul publicului” va fi aflat abia în etapa Galelor Live, iar dacă acesta este unul dintre cei opt finaliști, se califică în etapa Galelor următorul clasat.