Streaming live pe YouTube: Concert de milioane, în beneficiul luptei cu pandemia

Rapperul american Post Malone a susţinut un concert tribut Nirvana în beneficiul celor care se luptă cu pandemia de COVID-19.

Malone, care a cântat cu vocea şi chitara, a fost acompaniat din încăperi separate ale locuinţei sale, de la distanţă, de toboşarul Travis Barker, de la Blink 182, basistul Brian Lee şi chitaristul Nick Mack.

Trupa a cântat 15 piese, precum "Come As You Are", "About a Girl", "Heart-Shaped Box", într-un concert de 80 de minute, potrivit CNN.

Courtney Love, văduva regretatului solist al trupei Nirvana, Kurt Cobain, dar şi Krist Novoselić, basistul formaţiei, i-au felicitat pe cei patru muzicieni pentru interpretare şi iniţiativa caritabilă.

Show-ul difuzat în streaming live pe platforma YouTube a generat încasări de peste 2,8 milioane de dolari. Fondurile strânse "vor asigura pacienţilor îngrijirea de care au nevoie, angajaţilor din prima linie echipamentele necesare şi vor contribui la accelerarea eforturilor de a dezvolta vaccinuri, teste şi tratamente", a spus Post Malone într-o înregistrare pe YouTube.

Google va contribui cu o donaţie de până la 5 milioane de dolari, iar banii vor merge la un fond special înfiinţat de ONU pentru Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

(sursa: Mediafax)