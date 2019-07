Tânărul de 19 ani, presupusa victimă a rapperului A$AP Rocky, a declarat la tribunal că a fost bătut cu pumnii şi picioarele

Un tânăr a declarat marţi în faţa unei instanţe din Suedia că a fost lovit cu pumnii şi picioarele de rapperul american A$AP Rocky şi de două persoane din anturajul acestuia în timpul unei altercaţii care a avut loc luna trecută în faţa unui restaurant din Stockholm, relatează Reuters.



Cântăreţul, producătorul şi modelul în vârstă de 30 de ani, pe numele său real Rakim Mayers, a pledat nevinovat la acuzaţia de agresiune în prima zi a unui proces care l-a determinat pe preşedintele american Donald Trump să intervină în favoarea artistului.



Mayer a fost reţinut la data de 3 iulie în legătură cu o altercaţie ce a avut loc pe 30 iunie pe străzile capitalei suedeze şi ulterior a fost pus sub acuzare pentru agresiune cauzatoare de suferinţe fizice. Pe 5 iulie, un tribunal suedez a ordonat încarcerarea rapperului, invocând existenţa "riscului ca artistul să fugă în străinătate".



Procurorul Daniel Suneson a prezentat instanţei înregistrări video surprinse de camerele de supraveghere şi de martori şi a declarat că în urma unei altercaţii petrecută în centrul Stockholm Mayers l-a trântit la pământ pe Mustafa Jafari, în vârstă de 19 ani, pe care l-a lovit apoi cu pumnii şi picioarele, împreună cu două persoane din anturajul său. Procurorul a declarat că Jafari a fost lovit cu o sticlă şi a suferit tăieturi şi echimoze.



Jafari a declarat instanţei că a fost împins şi apucat de gât de garda de corp a lui Mayers în faţa restaurantului şi a urmărit apoi grupul rapperului pentru a-şi recupera căştile audio. El a declarat că a fost lovit în zona capului cu o sticlă şi apoi a fost bătut cu pumnii şi picioarele în timp ce se afla la pământ.



''Nu am vrut să ne batem'', a spus Jafari. ''Le-am zis că sunt un tip de treabă, nu unul rău. Nu i-am atins pe niciunul dintre cei trei'', a adăugat el la tribunal.



Anterior, avocatul lui Mayers a declarat în faţa judecătorului că artistul pledează nevinovat şi a spus că acesta a acţionat în legitimă apărare. Rapperul a apărut încătuşat, îmbrăcat cu un tricou verde şi un pantalon de jogging, într-o sală de audiere securizată a Tribunalului din Stockholm, în care se afla şi mama lui, Renee Black.



''Rakim Mayers a crezut că aceşti oameni... l-au atacat pe bodyguardul său şi pe acest temei a acţionat ulterior'', a spus avocatul Slobodan Jovicic.



Mayers va fi interogat joi când procesul va fi reluat.



Rapperul a declarat că Jafari l-a provocat pe el şi pe doi însoţitori ai săi, care sunt de asemenea acuzaţi de agresiune şi au pledat nevinovat.



Înainte de a fi arestat, Mayers a încărcat pe Instagram înregistrări video cu câteva momente înainte de presupusa agresiune, în care relatează că doi bărbaţi îi urmăresc grupul şi precizează că nu vrea să aibă probleme, notează Reuters.



În cazul în care vor fi găsiţi vinovaţi de tribunalul din Stockholm, ei riscă o pedeapsă de până la doi ani de închisoare.



Cazul rapperului ASAP Rocky a stârnit fricţiuni diplomatice între Suedia şi Statele Unite şi a atras un interes media uriaş, ceea ce a făcut ca procesul să fie mutat într-o sală de audiere securizată unde peste 50 de jurnalişti au putut urmări procedurile. De asemenea, decizia ca Mayers să rămână în arest înaintea procesului a determinat reacţii negative din partea fanilor săi şi a unor vedete, precum Kim Kardashian şi Rod Stewart.



Diplomatul american Robert C. O'Brien a fost prezent la tribunal la cererea Casei Albe.



Preşedintele Donald Trump s-a declarat dispus "să garanteze personal" pentru artist şi şi-a exprimat dezamăgirea pe reţelele de socializare. "Foarte dezamăgit de prim-ministrul suedez Stefan Lofven, care n-a putut să intervină. Suedia a dezamăgit comunitatea noastră afro-americană. Am vizionat înregistrările video ale lui ASAP Rocky, el a fost urmărit şi hărţuit de nişte scandalagii", a scris Donald Trump pe Twitter, referindu-se la înregistrările video ale agresiunii de la Stockholm. "Eliberaţi-l pe ASAP Rocky!", a cerut liderul de la Casa Albă.



Mai mulţi politicieni suedezi i-au răspuns preşedintelui american, apărând independenţa absolută a justiţiei din Suedia în raport cu puterea executivă din această ţară.



Spre deosebire de Statele Unite, Suedia nu deţine un sistem de eliberare pe cauţiune şi, conform procedurilor judiciare din această ţară scandinavă, persoanele reţinute pot fi plasate în arest preventiv până la începerea procesului.

