The Cranberries a lansat o melodie, la un an de la moartea solistei sale

Grupul de rock irlandez The Cranberries a lansat marţi o melodie, care va fi urmată de un album, pentru a aduce un omagiu solistei sale Dolores O'Riordan, decedată în mod accidental în urmă cu exact un an, în timp ce lucra la acest din urmă material discografic, informează AFP.



Piesa, cu titlul "All over now", a fost realizată pe baza înregistrărilor cu vocea artistei.



Denumit "In the end", albumul, aşteptat la începutul lunii aprilie, va include alte zece titluri, realizate de ceilalţi trei membri ai formaţiei, Noel Hogan, Mike Hogan şi Fergal Lawler.



"Ne-am amintit de cât de motivată era Dolores de perspectiva de a lucra la acest album şi de a pleca din nou în turneu pentru a cânta aceste melodii live", au explicat membrii grupului pe reţeaua de socializare Instagram. "Cel mai bun lucru pe care-l puteam face era să terminăm albumul pe care l-am început cu ea", au completat ei.



Trupa a avut ideea de a lucra la un nou album la începutul anului 2017, în timpul repetiţiilor pentru turneul "Something Else", iar artista terminase de înregistrat partea vocală pentru materialul discografic în luna decembrie. O lună mai târziu, Dolores, în vârstă de 46 de ani, s-a înecat în cada unui camere de hotel din Londra, după ce a consumat prea mult alcool.



Pe baza înregistrărilor cu Dolores, colegii săi de trupă au elaborat noul album, cu aprobarea familiei O'Riordan.



Într-un comunicat, mama lui Dolores, Eileen O'Riordan a reacţionat la anunţarea noului album: "Nu văd o modalitate mai bună de a comemora ziua morţii lui Dolores şi a-i sărbători viaţa decât anunţarea lansării ultimului său album alături de formaţie".



Dolores O'Riordan s-a alăturat celor de la The Cranberries în 1990, la un an după formarea grupului. Trupa s-a bucurat de cel mai mare succes în anii '90, cu titluri ca "Zombie", despre conflictul din Irlanda de Nord, lansat în 1994.

