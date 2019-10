THE KING’S SINGERS prezintă FINDING HARMONY, în concert extraordinar la Opera Națională Română din Cluj-Napoca

Rebecca Reid

The King’s Singers, renumitul sextet vocal laureat cu două premii Grammy, un premiu Emmy, precum și un loc de onoare în ”The Hall of Fame” realizat de revista Gramophone, revine la Cluj pentru un nou concert extraordinar!

Luni, 25 noiembrie 2019, de la ora 19, Opera Națională Română din Cluj-Napoca va fi gazda serii magice, cu un program special prezentat în premieră: ”Finding Harmony”.

Șarmul britanic va da tonul evenimentului, în compania contratenorilor Patrick Dunachie și Edward Button, a tenorului Julian Gregory, baritonilor Christopher Bruerton și Nick Ashby, și a basului Jonathan Howard. Împreună cu publicul, aceștia vor traversa istoria muzicii, din Evul Mediu și până astăzi, în căutarea armoniei. ”Finding Harmony” e misiunea ansamblului: a cânta împreună înseamnă să creezi ceva mai frumos decât oricare voce luată individual.

”Finding Harmony” este totodată și numele noului proiect al grupului, prezentat printr-un program special ce va fi lansat în curând în întreaga lume. Publicul clujean va avea, astfel, ocazia de a fi printre primii care vor căuta - și găsi - armonia împreună cu ”The King’s Singers”.

The King’s Singers a luat ființă oficial la 1 mai 1968, atunci când și-au făcut debutul londonez la Queen Elizabeth Hall. Grupul avea în componență absolvenți ai studiilor corale de la King’s College din Cambridge care, imediat după succesul de la Londra, au început colaborările cu instituții de prestigiu precum BBC, companii de discuri, și chiar compozitori contemporani și aranjori care au contribuit la lărgirea și îmbogățirea repertoriului interpretat. Anii ’70 au adus numeroase concerte în Marea Britanie și Europa, dar anul 1972 a fost cel care a marcat succesul lor mondial, printr-un turneu de 35 de concerte în Australia, Noua Zeelandă, concerte în Africa de Sud, Canada și America.

2018 a marcat aniversarea a 50 de ani de existență a grupului. În jumătate de secol de la înființare, The King’s Singers au interpretat mii de concerte în întreaga lume, în unele din cele mai celebre săli de concert, de la Royal Albert Hall, Londra la Opera House din Sydney și Carnegie Hall din New York. The King’s Singers sunt ambasadori ai excelenței muzicale pe întreg mapamondul și sunt reprezentați de agenția britanică Intermusica. Noutatea pe care a adus-o ansamblul a capella The King’s Singers în anii ’70, a fost celebrarea muzicii pop, nu doar a celei clasice, o muzică neabordată până atunci de ansamblurile corale. Această trăsătură și-au păstrat-o și cultivat-o până în zilele noastre, astfel că repertoriul celor șase cântăreți include numeroase lucrări din diverse genuri, special aranjate pentru ei. Mai mult decât atât, ansamblul a colaborat în permanență cu compozitori contemporani precum Sir John Tavener, Toru Takemitsu, John Rutter, Luciano Berio, Nico Muhly, György Ligeti și Eric Whitacre. Grupul vocal The King’s Singers și-a asumat misiunea de a răspândi bucuria interpretării vocale, astfel că susțin și ateliere și cursuri de măiestrie în lume în fiecare sezon.

Luni, 25 noiembrie 2019, ne vom bucura de pulsul unic al acestor armonii și emoții, chiar la Cluj, într-un concert-eveniment prezentat de Opera Națională Română din Cluj-Napoca și Notes&Ties