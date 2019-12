Tragedie în muzică. A murit o solistă renumită a Ansamblului folcloric "Doina Gorjului"

Una dintre cele mai vechi soliste ale ansamblului folcloric "Doina Gorjului", Ileana Bacîtea, a decedat marți, 4 decembrie. Ea a cântat încă de la vârsta de 15 ani, iar la 20 de ani a participat la un concurs pentru ocuparea postului de solist vocal al acestui ansamblu.

Anunţul a fost făcut pe Facebook de interpreta Natalia Gorjeanu. "Cu durere în suflet anunţ trecerea în nefiinţă a dragei mele prietene şi colege Ileana Bacîtea. Sunt împietrită de durere. Drum lin spre îngeri Ileana Bacîtea ! Dumnezeu să aibă grijă de sufletul tău", a transmis cântăreața de muzică populară Maria Loga, pe Facebook.

Artista a rămas alături de colegii săi și într-o perioadă grea, cântând fără să fie plătită. „În perioada anilor ’90 erau mari probleme, dar n-am ţinut cont de propuneri şi am rămas alături de o mână de oameni cu care am şi salvat ansamblul de la desfiinţare. Neavând fonduri, o perioadă mare de timp, cântam fără a fi plătiţi şi aşa am reuşit să-l menţinem în viaţă“, îşi amintea artista într-un interviu pentru Adevărul. A dorit să ducă mai departe cântecul gorjenesc. „În cântecul meu se regăsesc perle ale folclorului. Am preluat piese de muzică populară de la mari artişti: Filofteia Lăcătuşu, Maria Apostol, Maria Lătăreţu, pentru că am vrut să duc mai departe folclorul tradiţional. Aceste renumite şi neuitate soliste trăiesc prin noi şi cântecele noastre“, povestea Ileana Bacîtea.

stirilegorjului