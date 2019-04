”Tribute to a Legend: Frank Sinatra” - la Sala Radio!

Joi, 18 aprilie (19.00), Sala Radio este gazda unui concert-eveniment: ”Tribute to a Legend: Frank Sinatra”, un concert prezentat de BIG BAND-UL RADIO și invitatul său special din Italia, solistul vocal WALTER RICCI. Printre melodiile celebre cântate de Sinatra pe care le veți asculta la Sala Radio se numără: Dancing in the Dark, Cheek to Cheek, Let's Fall in Love, Moon Dance și, desigur, My Way și Strangers in the Night.

La vârsta de 8 ani, muzicianul italian a auzit muzica interpretată de Frank Sinatra, Tony Bennett și Ella Fitzgerald și atunci a început pasiunea sa pentru lumea JAZZ-ului. A debutat ca solist vocal la 14 ani. Alături de saxofonistul Stefano Di Battista, a participat la un turneu în Franța, Spania și Elveția. În 2006, a câștigat în Italia premiul Massimo Urbani (în cadrul concursului internațional de jazz, inițiat în Italia, în 1996). Alături de saxofonistul italian Daniele Scannapieco, WALTER RICCI a înregistrat un album-omagiu dedicat compozitorului american Cole Porter: “The Cole Porter Songbook”.

Lansat de celebrul Pippo Baudo în emisiunea sa "Domenica in" difuzată pe postul de televiziune Rai Uno, Walter Ricci este un muzician care trece cu mare naturalețe de la jazz la pop. Este câștigător al unor importante premii internaționale și un nume extrem de apreciat în jazz-ul italian, dar și în cel francez. În 2018 a câștigat Trofeul ”George Grigoriu” la Festivalul Internațional de Muzică Ușoară ”George Grigoriu” de la Brăila.

Concertul de la Sala Radio se derulează sub bagheta apreciatului dirijor și compozitor IONEL TUDOR.

Evenimentul este inclus de European Broadcasting Union (EBU) în Jazz Day - Ziua Internațională a Jazz-ului și va fi difuzat pe 30 aprilie de radiodifuziunile membre ale acestui organism internațional.

Big Band-ul Radio a luat ființă în 1949, întâi în formula combo, pentru ca în anul 1953, când la conducerea acestei orchestre a fost numit Sile Dinicu, să se extindă cu o secțiune de corzi, ajungând la un ansamblu de 45 de instrumentiști și purtând denumirea de Orchestra Radio-Televiziunii Române. După 1989, orchestra a devenit ceea ce este și astăzi: Big Band-ul Radio. De-a lungul anilor, 4 dirijori și-au legat numele de această orchestră: Sile Dinicu (din 1953), Cornel Popescu (din 1985), Ion Cristinoiu (din 1991) și Ionel Tudor (din 1994).

Orchestra este alcatuită din muzicieni de elită, dar și din cei mai buni instrumentiști din tânăra generație și reprezintă un ansamblu unic în peisajul muzical românesc.

Big Band-ul Radio a fost prezent pe scena celor mai importante evenimente, concursuri și festivaluri, naționale și internaționale, de muzică de jazz, blues, pop, pop-rock sau simfonic-pop din România, în nenumărate concerte de tip „Proms”, emisiuni și concursuri de televiziune, emisiuni de radio și a susținut concerte și recitaluri alături de nume mari ale jazz-ului, blues-ului sau ale muzicii pop sau rock din țară sau din străinătate.