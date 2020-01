Trupa britanică Supergrass se reunește după un deceniu. Solistul formației face dezvăluiri

facebook

Gaz Coombes, solistul formaţiei rock britanice Supergrass, a afirmat că a avut nevoie de zece ani pentru a da uitării amintirile neplăcute legate de destrămarea trupei.

Formația din Oxford se reuneşte pentru a începe în acest an un turneu în formulă completă şi pentru a lansa mai multe materiale discografice retrospective.



Coombes (43 de ani), care, după destrămarea trupei, a pornit într-o carieră solo, a afirmat că despărţirea din 2010, în timpul înregistrărilor celui de-al şaptelea album, intitulat ''Release The Drones'', ce nu a mai fost lansat, a fost ''extrem de dureroasă''.



"Aveam nevoie de această perioadă pentru a uita o parte dintre tâmpenii şi durerea de atunci. A fost extrem de dureros. Am avut nevoie de zece ani", a declarat artistul pentru revista Q Magazine.



Solistul i-a prevenit pe fani că nu trebuie să aştepte materiale muzicale noi din partea trupei.

"Nu vreau să exclud nimic, dar nu face parte din plan", a declarat acesta pentru revista britanică.



"Este vorba doar despre acest an, în care vom avea nişte concerte".



Intitulat ''The Strange Ones 1994-2008'', materialul discografic retrospectiv marchează cea de-a 25-a aniversare a albumului de debut al trupei, ''I Should Coco''.



În formulă completă, cei patru membri - Coombes, Danny Goffey, Nic Goffey şi Andy Davies - vor susţine o serie de concerte în Marea Britanie, Europa şi America de Nord în perioada februarie-aprilie 2020.



Coombes, primul care a părăsit trupa, a declarat că încă se mai simte vinovat pentru plecarea sa bruscă.

''Îmi aduc aminte că m-am simţit lipsit de inspiraţie", a spus muzicianul despre înregistrarea albumului ''Release The Drones''.



"E ca atunci când iei CD-urile cu tine când te întorci acasă şi a fost pentru prima dată când nu le-am ascultat cu nimeni, ceea ce a fost straniu."



"Încercam să fiu optimist, gândindu-mă că nu erau încă gata, dar nu îmi plăcea. Mă simţeam destul de trist pe această temă, de fapt", a mai declarat artistul.

AGERPRES