Trupa Led Zeppelin, judecată din nou pentru plagiat

Trupa Led Zeppelin se află din nou în colimatorul justiţiei americane după decizia unui tribunal din San Francisco de a redeschide procesul în care legendarul grup britanic a fost acuzat de plagiat atunci când a compus o piesă celebră din repertoriul ei, "Stairway to Heaven", informează AFP.



Tribunalul de Apel din San Francisco a considerat, vineri, că procesul iniţial, câştigat de Led Zeppelin în 2016, a fost afectat de numeroase vicii de procedură.



Atunci, justiţia americană a fost sesizată pentru a stabili dacă Led Zeppelin a copiat fragmentul introductiv al cântecului "Stairway to Heaven" dintr-un single lansat de o trupă californiană, Spirit, în anii 1970.



Cele două vedete ale trupei Led Zeppelin, solistul Robert Plant şi chitaristul Jimmy Page, s-au apărat în procesul iniţial spunând că nu au împrumutat partea introductivă a piesei lor celebre dintr-o compoziţie instrumentală lansată de grupul Spirit, intitulată "Taurus".



Chitaristul trupei Spirit, Randy California, care a compus "Taurus", nu a demarat niciodată un proces în instanţă împotriva rockerilor de la Led Zeppelin şi a murit înecat în 1997. Totuşi, el a susţinut multă vreme în faţa prietenilor apropiaţi, dar şi în anumite articole apărute în presă, că merita să fie considerat drept unul dintre compozitorii piesei "Stairway to Heaven" şi spunea că acest single renumit reprezint "un furt".



Plângerea a fost depusă în instanţă în 2015 de administratorul fondului ce administrează averea lui Randy California, Michael Skidmore, care solicită despăgubiri şi menţionarea regretatului rocker în lista de autori ai piesei, considerând că acesta a participat la compunerea "celui mai formidabil cântec din muzica rock", care a generat încasări estimate la mai multe milioane de dolari.



Dosarul a fost "expediat pentru o nouă judecare", a anunţat Tribunalul de Apel din San Francisco într-o decizie formulată pe 37 de pagini. Noua decizie susţine cererile lui Michael Skidmore şi evidenţiază viciile de procedură ale procesului din 2016.

