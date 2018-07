Trupa Linkin Park i-a adus un omagiu lui Chester Bennington, fostul solist, la un an de la moartea acestuia

Colegii din trupa Linkin Park i-au adus vineri un omagiu emoţionant lui Chester Bennington, fostul solistul al formaţiei, la un an de la moartea acestuia, potrivit Press Association.



Mike Shinoda, Joe Hahn, Dave Farrell, Rob Bourdon şi Brad Delson i-au scris un mesaj ''fratelui'' lor, la un an de la sinuciderea artistului.



''Fratele nostru, Chester, a trecut un an de când nu mai eşti - o combinaţie de durere, mâhnire, refuz şi acceptare. Cu toate acestea, se simte ca şi cum ai fi undeva aproape, înconjurându-ne cu amintirile şi lumina ta. Spiritul tău unic a lăsat o marcă de neşters în inimile noastre - glumele noastre, bucurie noastră şi blândeţea noastră'', au scris colegii de trupă într-un mesaj publicat pe Instagram.



''Vom fi întotdeauna recunoscători pentru iubirea, dragostea, viaţa şi pasiunea creatoare pe care ai împărtăşit-o cu noi şi cu lumea întreagă. Îţi simţim lipsa mai mult decât putem exprima în cuvinte'', au completat muzicienii.



Soţia muzicianului, Talinda, i-a adus, de asemenea, un omagiu pe Twitter: ''Odihneşte-te în pace, iubirea mea''.



Vorbind despre ziua în care soţul său a murit, aceasta a declarat pentru Fox News Los Angeles: ''Trăiesc din nou aceeaşi traumă. Ziua aceea este atât de vie în mintea mea''.



Fani ai trupei din Mexic, Germania, Marea Britanie şi Statele Unite au organizat ceremonii în cinstea muzicianului.



Bennington a fost găsit decedat la locuinţa sa din Los Angeles în data de 20 iulie 2017. Cântăreţul avea 41 de ani. Potrivit medicului legist, moartea sa a fost declarată sinucidere.



Cântăreţul, laureat al premiilor Grammy, se lupta de mai mulţi ani cu depresia şi cu dependenţa de droguri.AGERPRES