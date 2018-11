Trupa Spice Girls se reuneşte, însă fără Victoria Beckham

Victoria Beckham a indicat că ''nu a fost de fapt niciodată invitată'' să ia parte la reuniunea grupului Spice Girls, a mărturisit fosta sa colegă de trupă, Mel C, citată joi de Press Association.



Melanie Chisholm (Mel C), Melanie Brown (Mel B), Geri Horner şi Emma Bunton, care au anunţat luni reuniunea grupului Spice Girls, vor susţine anul viitor şase concerte în cadrul unui turneu în Marea Britanie, fără a o avea însă alături pe Victoria Beckham.



Chisholm a declarat pentru programul de televiziune ''The Jonathan Ross Show'' că Victoria i-a atras atenţia că nu a fost niciodată invitată să ia parte la reuniunea grupului. ''Ştiţi ce e, de fapt, destul de amuzant? M-am văzut recent cu Victoria - evident am ţinut legătura... ea ne susţine, iar noi o susţinem pe ea - însă ea mi-a spus că nu a fost de fapt niciodată invitată. Noi doar am presupus'', a spus Chisholm.



La rândul său, Geri Horner a declarat: ''Am vorbit cu ea înainte de anunţ, iar ea a zis ani în şir că nu vrea să mai continue, aşa că am ştiut acest lucru''.



Potrivit declaraţiilor făcute de Emma Bunton, membrele Spice Girls ar fi invitat-o pe Beckham să revină în grup, iar Geri Horner a adăugat că ''uşa este deschisă''.



''Pur şi simplu nu a vrut să o facă... A fost ocupată cu moda şi a mers mai departe... Noi o susţinem, iar ea a fost o parte imensă din vieţile noastre şi ţinem la ea, aşa că totul e bine'', a adăugat Horner.



Când gazda emisiunii a întrebat dacă este adevărat că Victoria Beckham nu s-a bucurat să facă parte din grup, Horner a admis: ''Nu (nu i-a plăcut) şi nu vrei să pui pe cineva să facă ceva ce nu îşi doreşte''.



''Ne-am dat seama de acest lucru în urmă cu ceva vreme, că nu se bucura atât de mult'', a intervenit Bunton.



Horner nu a respins ideea că grupul ar putea lansa melodii, însă a declarat că, în opinia sa, ''trebuie să fie un proces organic''.



''Luăm lucrurile pe rând, ieşim şi cântăm hiturile. Oamenii vor să audă asta, iar dacă se întâmplă şi altceva, e minunat'', a adăugat ea.



Grupul pop Spice Girls a anunţat luni că se va reuni pentru a susţine un turneu în Marea Britanie în luna iunie 2019, însă anunţul oficial nu a precizat dacă Victoria Beckham, supranumită "Posh Spice", va participa la acest proiect.



Înfiinţat în 1994, grupul britanic a vândut zeci de milioane de albume pe plan mondial, iar piese din repertoriul său, precum "Wannabe" şi "Say You'll Be There", au ocupat primele locuri în topurile muzicale din lumea întreagă.



"Doar noi patru am confirmat oficial 100%", a declarat cântăreaţa Mel B în emisiunea "Loose Woman" difuzată de postul ITV. "Însă... Vic (Victoria Beckham, n.r.) ar putea să ni se alăture la un moment dat", a adăugat ea.



În 1998, Geri s-a retras din trupă, iar celelalte colege ale sale şi-au construit cariere solo după ce au lansat un ultim album comun, "Forever", în anul 2000.



Trupa britanică s-a reunit pentru a susţine un turneu în 2007-2008, iar membrele sale au lăsat să se înţeleagă că ar putea să se reunească din nou în 2018.

