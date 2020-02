Trupa W.A.S.P. revine în România. Biletele s-au pus în vânzare

Trupa W.A.S.P. revine în România pentru un concert special în cadrul turneului "1984 to Headless", care va avea loc pe 11 noiembrie, la Arenele Romane din Bucureşti.



"'1984 to Headless' este un turneu în care Blackie şi compania vor cânta exclusiv şi împreună hituri W.A.S.P. de pe primele patru albume, pe care cei mai mulţi dintre noi nu am apucat - din motive de vârstă, de Cortina de Fier etc. - să le ascultăm niciodată în concert. Vom păşi în arena circului electric cu unul dintre cele mai mari nume care au contribuit vreodată la definiţia heavy-metal-ului", se arată în comunicat.



Biletele sunt disponibile exclusiv prin www.AmBilet.ro. Tichetele au preţuri de 130 lei - 99 de lei Earlybird (primele 100), 119 lei - presale (până la data de 10 noiembrie), 159 de lei - Golden Circle / zona în faţa scenei (preţ limitat pentru 300 bilete) şi 130 de lei Normal acces (preţ în ziua evenimentului, atât online cât şi la intrare).



Evenimentul este organizat de către Promusic Events & Maximum Rock.

