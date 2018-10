Ultima ediție de audiții din acest sezon, plină de surprize pentru jurați: ”Ești bucuria de care avem nevoie la X Factor!”

Dansul a fost laitmotivul ultimei ediții de audiții din acest sezon ”X Factor”, iar de vinerea viitoare, Delia, Ștefan Bănică, Carla’s Dreams și Horia Brenciu își vor prezenta echipele alături de care intrã în Bootcamp-ul celui de-al optulea sezon ”X Factor”.

Maria Cătălina Adam este studentă la Stomatologie, dar a fost mereu pasionată de muzică, iar talentul său i-a adus nu doar aprecierile juraților ”X Factor”, ci şi câteva ”atenții” din partea acestora. ”Eu nu am mai văzut dentiști care să cânte așa!”, a spus încântat Ștefan Bănică. Acesta i-a făcut apoi cadou o păpușă și o mașinuță, pe care Maria a promis că le va păstra ca pe niște talismane. ”Ai și patru de DA”, a anunțat-o Horia Brenciu.

Ahmed al Dohan, jumătate iordanian, jumătate român, locuiește de șapte luni în România fără un plan bine stabilit. Iar dacă până a venit aici a cântat doar la karaoke, Ahmed și-a făcut curaj să încerce o carieră în muzică, însă din păcate a primit din partea juraților doar multe sfaturi. Pentru că și-a ales o piesă extrem de senzuală, dar care nu a transmis niciun fior, celor din fața scenei, jurații s-au arătat dezamăgiți. ”Dacă vrei să stai în România, fii mai pasional! Lumea de aici e pasională pentru orice: femei, mașini, mâncare!”, a spus Horia Brenciu, în timp ce Delia i-a dat lui Ahmed singurul vot de încurajare.

Vlad Andrieș este rapper și ciocolatier, două pasiuni care se îmbină foarte bine în viața lui. În timp ce jurații degustau ciocolată ce îi poartă semnătura, Vlad și-a povestit în versuri viața și parcursul lui atât în industria ciocolatei, cât și în muzică. ”Mi-a plăcut extrem de mult! Niște versuri nepretențioase, dar ascuțite, un subiect personal, autoironic! Cred că tu ai o șansă foarte mare să ajungi în Bootcamp!”, a spus încântat Carla’s Dreams. ”Mie mi se pare că o ia pe drumul lui Macanache, e pe vibe-ul acela!”, a remarcat și Delia, în timp ce Vlad a ”cules” cei patru de DA care l-au putea trimite în Bootcamp.

Simona Delegeanu nu se vede cântând fără chitara ei, iar jurații au încurajat-o nici să nu se despartă vreodată de ea și i-au dat toate cele patru voturi! ”Mulțumesc că veniți muzică nouă, cu muzică bună! Tu nu o iubești pe Beyonce și nu dansezi twerk! Îți dau DA la X Factor”, a spus încântat Carla’s Dreams. ”Aș vrea să te mai ascult de plăcere, doar de plăcere! Avem de-aface cu o artistă, cu o cunoscătoare, avem nevoie de oameni ca tine aici!”, a exclamat Delia.

Mara Monac i-a cucerit pe cei patru jurați cu energia ei și a reușit să scape de emoții după ce a intrat pe scenă și a început să cânte, așa că nu a durat mult până au venit și cei patru de DA. ”Cred că ești bucuria de care avem nevoie la X Factor!”, i-a spus Horia Brenciu. Adevărata surpriză a venit însă pentru Mihai Bendeac, după ce acesta a sunat-o pe mama Marei să îi dea vestea bună. ”Mă bucur foarte mult, sunt mândră de fetița mea și sper să găsiți o chimie să... Deja cred că există! Să vă ajutați unul pe celălalt, în momentele bune, în momentele mai puțin bune”, i-a spus aceasta prezentatorului, care a rămas și el uimit.

Cristian Porcari, din Chișinău, a revenit anul acesta la ”X Factor” după ce anul trecut a ajuns până în Bootcamp, în echipa lui Ștefan Bănică. ”Carla’s Dreams mi-a spus anul trecut că trebuie să fiu reeducat și asta am făcut în ultimul an. Am învățat să nu mă cred mai presus decât alții și să fiu eu însumi”, a spus Cristian. ”Seamănă cu fiul meu izbitor, acum au amândoi și aceeași freză, amândoi au crescut, îmi pare rău că nu a fost Ștefan aici, voiam să îi pun unul lângă celălalt”, a mărturisit Ștefan Bănică fără să încerce sã ascundã simpatia pe care i-o poartă.

Prestația sa l-a dezamăgit însă pe Carla’s Dreams. ”Mult mai slabă prestația ta de anul acesta! Urăsc nesiguranța ta, îmi provoacă o senzație de nesiguranță intern. Aș vrea ori să mori, ori să învii, dar să nu stai în astralul acela. Fă ceva, riscă!”, i-a spus juratul, care i-a dat totuși un DA. Și ceilalți jurați au remarcat o schimbare inclusiv în timbrul lui Cristian, însă au descoperit-o cu plăcere. Cu toate acestea, Cristian a trecut mai departe cu trei de DA, după ce Ștefan Bănică l-a sfătuit să își aleagă mai bine piese potrivite noii sale voci.

Damiana Sârbu spune că nu s-a înscris ca să câștige, ci pentru că vrea să își asume tot mai multe provocări în muzică, mai ales că pentru vârsta sa de 17 ani este deja extrem de matură. Motivul maturizării sale a fost divorțul părinților, care a forțat-o să învețe să își poarte singură de grijă. În plus, mama sa a trebuit să aibă mai multe locuri de muncă, apoi să plece la muncă în Germania pentru ca fiica ei să aibă un viitor mai bun. ”Damiana, trebuie să înveți să îți controlezi vocea, să nu îți tremure”, i-a spus Delia, în timp ce Ștefan Bănică și Carla’s Dreams abia și-au găsit cuvintele. ”Eu sunt absolut fascinat de mimica ta, ești cel mai simpatic om pe care l-am văzut anul acesta la X Factor. Ai trei de DA și te rog păstrează ceea ce ai tu, au foarte puțini oameni!”, i-a spus Carla’s Dreams, în timp ce Ștefan Bănică a îmbrățișat-o în încercarea de a o ajuta să își liniștească emoțiile.

Grupul Stardust este format din prietenele Alexandra Stănilă și Cătălina Neacșu, care se sprijină foarte mult nu doar pe scenă, ci și în afara ei, așa cum au făcut-o și când Alexandra și-a pierdut mama în urma unei boli necruțătoare. ”Mama îmi promisese că atunci când împlinesc 14 ani mă va aduce la audițiile ”X Factor”, a povestit Alexandra, care a venit acum cu prietena sa. Stardust a luat cele patru voturi ale juraților, așa că au plecat acasă cu o singură cerință din partea Deliei: ”Aș vrea să vă văd mai vesele!”.

Tot din Chișinău a venit la ”X Factor” și actrița Tatiana Levodanscaia, care a reușit să îi intrige pe cei patru jurați cu o interpretare complet diferită a unei melodii a lui Britney Spears. Tatiana a obținut trei de DA după ce Carla’s Dreams i-a reproșat că s-a simțit certat pe parcursul întregii melodii.

Raymond Zainel a povestit că și-a dat un ultimatum prin apariția la ”X Factor” după ce în urmă cu trei ani a fost imaginea unei companii, a scos câteva piese, însă la final s-a întors la viața sa de zi cu zi și la un loc de muncă mai puțin artistic. ”Nu ai pierdut timp, succesul poate să îți vină și la 30 și la 40 de ani. Eu o să îți da un DA, pentru că remarc la tine un timbru de bariton foarte cald”, l-a încurajat Horia Brenciu, iar Raymond a trecut mai departe cu trei voturi pozitive.

Fabricio Niada, un concurent originar din Brazilia, care a venit la „X Factor” cu piesa lui Gustavo Lima, „Che che re re che” şi i-a invitat la dans pe juraţi. Delia şi Horia Brenciu au primit imediat invitaţia şi i s-au alãturat concurentului pe scenã, în vreme ce Ştefan Bãnicã şi Carla’s Dreams au preferat sã rãmânã indiferenţi pe scaunele lor. ”Audiţiile înseamnã distracţie, înseamnã sã te simţi bine, sã te bucuri de neprevãzut!”, a spus Horia Brenciu, în vreme ce Ştefan Bãnicã a completat: „N-am simţit sângele latino prin vene, nu a curs la momentul acela!”. Ba mai mult, n-a ratat nici momentul sã-l „înţepe” pe Horia: „Stai jos, sã nu te dezmembrezi!”. Cum era de aşteptat, Horia nu a tãcut: „Iar eşti invidios cã am dansat împreunã şi tu nu!”, inspirându-l pe Ştefan sã le dezvãluie poreclele. Cu toată distracția iscată, Fabricio nu reușit însă să obțină și voturile juraților. ”Merci pentru moment, merci că ai ridicat-o pe Delia de pe scaun, dar pentru concursul de anul acesta nu cred că este suficient”, i-a explicat Carla’s Dreams.

Vinerea viitoare, de la ora 20.00, la Antena 1, ”X Factor” intră în următoarea etapă a show-ului – Bootcamp-ul, iar Delia, Ștefan Bănică, Carla’s Dreams și Horia Brenciu își vor prezenta echipele din cel de-al optulea sezon ”X Factor”.