Ultimele omagii aduse reginei muzicii soul, Aretha Franklin

Numeroşi fani au salutat-o joi, pentru ultima dată, pe ''regina muzicii soul'', Aretha Franklin, în biserica din Detroit în care a oficiat tatăl său, unde a fost depus sicriul cu trupul neînsufleţit înaintea unui concert susţinut în onoarea carierei sale şi în ajunul funeraliilor care promit o atmosferă "plină de bucurie", relatează vineri AFP.



Legendara cântăreaţă americană a decedat la vârsta de 76 de ani, la 16 august, în oraşul său iubit, Detroit, în urma unui cancer pancreatic, după o carieră de şase decenii în care a devenit una dintre artiştii cei mai respectaţi din Statele Unite.



Mii de fani au trecut prin dreptul sicriului său, mai întâi la Muzeul Charles H. Wright al Istoriei Afro-Americane din localitate, marţi şi miercuri, apoi la biserica baptistă New Bethel, unde tatăl cântăreţei a fost pastor.



Atmosfera de la coada de aproape un kilometru din faţa bisericii era una de voie bună, cu discuţii vesele şi cântece. ''Am vrut să vin aici pentru a sărbători, pentru celebrarea Arethei şi a ceea ce a lăsat în urma sa'', a declarat Dorlena Orange, în vârstă de 68 de ani. ''E ca o petrecere. E frumoasă, este magnifică'', a adăugat ea.



Cântăreaţa a fost îmbrăcată marţi cu o rochie şi pantofi roşii. Miercuri, ea a fost îmbrăcată în albastru, iar joi în roz auriu, cu paiete, notează AFP.



Joi a fost programat un concert gratuit în aer liber, la Amphitheatre Chene Park din Detroit, în onoarea artistei. Pe lista personalităţilor care şi-au anunţat prezenţa la acest eveniment s-au numărat Dee Dee Bridgewater, Angela Davis şi Angie Stone. Biletele s-au epuizat în doar câteva minute.



Funeraliile regretatei artiste vor avea loc vineri la Greater Grace Temple din zona de est a oraşului Detroit cu o capacitate pentru 4.000 de persoane, loc unde au fost organizate în 2005 şi funeraliile militantei Rosa Parks. Familia lui Franklin a anunţat că fostul preşedinte american Bill Clinton (1993-2001) va fi unul dintre oratorii ceremoniei la care nu sunt invitaţi decât membri ai familiei şi prietenia ai artistei şi personalităţi ale lumii politice şi drepturilor civile. Evenimentul exclusiv va dura şase ore şi va fi punctat de omagii muzicale susţinute în special de Stevie Wonder şi Ariana Grande.



"Cred că va fi un loc foarte vesel (...), va deborda de bucurie", a afirmat Charles Ellis, pastor la Greater Grace Temple unde vor avea loc funeraliile. "Cred că va fi un moment de tristeţe, un moment de bucurie, un moment de râs şi vor fi dansuri", a declarat el pentru AFP. "Va fi vorba despre ea şi despre modul în care ne-a binecuvântat cu muzica ei gospel", a mai spus Ellis.



Regina incontestabilă a muzicii soul, Aretha Franklin a fost una dintre cele mai importante voci din SUA şi o figură legendară a comunităţii de culoare care a marcat generaţii întregi de artişti.



Ea va rămâne cunoscută mai ales ca interpreta de neuitat a melodiei "Respect", devenită un imn al mişcărilor pentru drepturi civile şi egalitatea socială pentru persoanele de culoare şi femei în anii 1960. Piesa, compusă de Otis Redding, i-a adus cântăreţei, în 1967, primele premii Grammy (din cele 18) din cariera sa.



După funeraliile de vineri, Aretha Franklin va fi înhumată în cimitirul Woodlawn din Detroit, alături de tatăl său, reverendul C.L. Franklin, surorile sale Carolyn Franklin şi Erma Franklin, fratele său Cecil Franklin şi nepotul său Thomas Garrett.

AGERPRES