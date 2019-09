Un belgian prezintă prima compoziţie creată pentru tulnic, la EUROPALIA

Compozitorul belgian Milan Warmoeskerken propune prima compoziţie electroacustică pentru tulnic, instrument tradiţional românesc, care va fi prezentată în premieră în cadrul Festivalului Internaţional de Arte EUROPALIA 2019, coordonat de Institutul Cultural Român, la care România are statut de invitat de onoare.

Spectacolul live va avea premiera la evenimentul de deschidere a programului muzical EUROPALIA ROMÂNIA, la Sala STUK din Leuven (3 octombrie, de la ora 20.00) şi va fi urmat de un altul la capela Les Brigittines din Bruxelles (4 octombrie, de la ora 20.00).

Proiectul „Milan W. & The Tulnic Ensemble of Avram Iancu” este realizat în colaborare cu The Attic, o revistă online dedicată muzicii şi care explorează contexte socio-culturale, fiind curatoriat de Dragoş Rusu.

Milan W. a făcut parte dintr-o rezidenţă artistică de 10 zile în comuna Avram Iancu, judeţul Alba, prin care a documentat, înregistrat şi compus muzică pentru tulnic. Aici, el a interacţionat cu tulnicăresele din comună şi satele adiacente. Din această colaborare au rezultat multe ore de înregistrări cu acest instrument şi crearea unor compoziții muzicale complet noi, electroacustice.

Tulnicul este un instrument tradiţional de vânt, cu lungimea de 2,5 metri, utilizat frecvent pentru semnalizare în comunităţile satelor încă din vremuri medievale. A servit drept instrument de comunicare pentru a atenţiona cu privire la diverse pericole (ex.: migratori, cotropitori etc.) sau pentru a aduna oile în munţi. Ansamblul tulnicăreselor din Avram Iancu împreună cu Milan W. au experimentat armoniile şi texturile instrumentului pentru a crea piese noi, avangardiste, „asamblate” pentru exportul cultural.

“Ansamblul format din producătorul belgian Milan W. și un grup mixt de tulnicărese oferă o perspectivă nouă, modernă asupra modului în care tradiționalul se propagă în contemporaneitate. Ansamblul propune o serie de tehnici noi și inedite de interpretare la tulnic (tehnici care nu au mai fost folosite niciodată până acum) și deschide noi uși în procesul creativ de compoziție muzicală ce poate fi aplicat pentru acest instrument special”, a declarat Dragoş Rusu, curator al proiectului.

Tulnicul este unul dintre puţinele instrumente de suflat pentru care nu au fost scrise niciodată compoziţii muzicale. “Acest proiect unic poate fi un exemplu de bună practică pentru modul în care tradiționalul poate converge în contemporan și poate contribui la asimilarea de către generațiile tinere a unor valori și tradiții românești și adaptarea acestora la climatul cultural și artistic din zilele noastre”, explică Dragoş Rusu motivându-şi opţiunea implicării într-un astfel de proiect care va îmbogăți semnificativ schimbul cultural dintre țara noastră și Belgia, țara gazdă a festivalului EUROPALIA.

Spectacolele din Belgia (Leuven și Bruxelles) vor reprezenta experimente în arta contemporană.

Pentru reprezentaţiile din Belgia, din Leuven (Sala Stuk, 03.10.2019) şi Bruxelles (Capela Les Brigittines, 04.10.2019), artistul belgian Milan W. va deconstrui și va recompune live, în timp real, sunetul tulnicului și îi va aduce un suflu nou, aplicând întregului spectru sonor noi palete de sunete, adaptate la sunetele arhaice pe care tulnicul este capabil să le reproducă.

Concertele vor păstra elemente sonice din tradiția tulnicului, dar vor veni cu o abordare nouă, pentru a scoate în evidență complexitatea uimitoare a instrumentului. “Cântăreţii la tulnic nu sunt muzicieni profesionişti, aşa că a fost într-adevăr o provocare să facem lucrurile să funcţioneze, să punem totul cap la cap, aşa încât să putem comunica şi să facem şi muzică în acelaşi timp”, a spus compozitorul despre acest proiect.

Milan Warmoeskerken este originar din Anvers, Belgia. El compune muzică electronică de când se ştie; a studiat jazz-ul la chitară din copilărie. În ultimii ani, Milan W. a lansat mai multe albume de muzică electronică, printre care “Jj funhouse”, “Bakk”, şi “Ekster”.

„Este foarte important de conştientizat faptul că experimentul nu denaturează cu nimic însemnătatea sa pentru patrimoniul cultural românesc, ci, din contră, datorită momentelor de improvizaţie şi creionării unui sistem de notaţie tradiţional pentru acest instrument, au luat naştere noi armonii, noi valenţe artistice şi, de asemenea, noi creaţii muzicale. Reprezentaţiile vor include atât noul sunet rezultat din interacţiunea tulnicului cu sintetizatoarele, dar şi momente veritabile de improvizaţie combinate cu interpretări consacrate ca „Şipotul”, „Cântecul Iancului”, „Chemarea de pe Muntele Găina”, „Chemarea drăguţului”, „Citireana”, „Chemarea vitelor la munte”, a declarat Cătălin Rogojinaru, expert muzical în cadrul Europalia România (Institutul Cultural Român).

Festivalul EUROPALIA este considerat manifestarea culturală de cea mai mare amploare din Belgia, fiind organizat sub patronajul Familiei Regale a Belgiei, o dată la doi ani, în Belgia și în țări învecinate - Franța, Olanda, Luxemburg și Germania sau Marea Britanie. Institutul Cultural Român este coordonatorul participării României la cea de-a 27 a ediţie a Festivalului EUROPALIA, proiect de anvergură desfășurat în perioada octombrie 2019 – februarie 2020. Cea de-a 27-a ediție a Festivalului EUROPALIA este dedicată României, țara invitată de onoare.