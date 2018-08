Un câine poliţist îi va verifica pe participanţii la Untold dacă deţin droguri

Festivalierii care participă la Untold vor fi verificaţi dacă au asupra lor substanţe interzise cu ajutorul lui Şuier, un ciobănesc german în vârstă de trei ani, adus special pentru evenimentul de la Cluj de la Centrul Chinologic Sibiu al Poliţiei Române.



Şuier îl are ca partener pe agentul şef de poliţie Lucian Bosânceanu, care l-a antrenat de când era pui. El a explicat şi de unde i-a venit ideea de a-l boteza pe câine Şuier.



"Nu a ştiut să latre de mic, la început scotea un şuierat şi de asta i-am pus numele Şuier. Este partenerul meu de când era pui, îl iubesc, îmi dau viaţa pentru el şi el pentru mine, executăm multe misiuni împreună. Este specializat în detectarea de produse ilegale, a participat la multe misiuni, la festivaluri în ţară şi în străinătate. Ştiu ce intenţii are, el ştie ce vreau de la el, ne înţelegem foarte bine. Are un miros foarte bine dezvoltat, a făcut antrenament, poate descoperi multe tipuri de substanţe ilegale", a spus Bosânceanu.



Depistarea substanţelor interzise presupune ore intense de antrenament, pe care agentul Bosânceanu şi Şuier le petrec zilnic împreună, inclusiv în weekenduri. Cei doi participă împreună şi la diverse cursuri de perfecţionare în străinătate.



Câteva sute de mii de persoane sunt aşteptate să participe, între 2 şi 5 august, la a patra ediţie a Festivalul Untold. AGERPRES