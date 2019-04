Un muzician al superlativelor: violonistul REMUS AZOIȚEI la Sala Radio!

Violonistul de talie internațională REMUS AZOIȚEI - un muzician al superlativelor – este invitat pe scena Sălii Radio, în concertul susținut vineri, 5 aprilie (19.00) de Orchestra Națională Radio. Remus Azoiţei cântă pe o vioară de patrimoniu universal Gagliano, creată în 1740, a înregistrat în premieră mondială integrala lucrărilor pentru vioară şi pian de Enescu (alături de pianistul Eduard Stan), pentru casa de discuri Hanssler (Germania) și în 2001 a fost numit profesor de vioară al Academiei Regale de Muzică - Londra, la acel moment fiind cel mai tânăr profesor de vioară din întreaga istorie de 200 ani a instituției. În 2005, a interpretat Dublul concert de Bach alături de violonistul Nigel Kennedy, în cadrul Festivalului Enescu, concert preluat de către 19 posturi de radio și televiziune din Europa.

Remus Azoiței va interpreta la Sala Radio Concertul în Re major pentru vioară şi orchestră de Beethoven, sub bagheta dirijorului slovac PETER FERANEC, primul dirijor principal străin din istoria celebrului Teatru Bolşoi din Moscova.

În cea de-a doua parte a serii veți asculta ”Petruşka” – balet în 4 scene creat de compozitorul rus Igor Stravinski pentru a fi interpretat în cadrul celebrelor stagiuni prezentate de compania de dans Ballets Russes – la Paris, la începutul sec. XX. Premiera absolută a avut loc în 1911, la Théâtre du Châtelet, cu legendarii balerini Vaslav Nijinsky și Tamara Karsavina în rolurile principale.

Primul dirijor principal străin din istoria celebrului Teatru Bolşoi din Moscova, PETER FERANEC s-a bucurat de o serie de poziţii importante în instituţii de prestigiu: a fost dirijor principal invitat al Orchestrei Filarmonicii din Sankt Petersburg, dirijor şef al Teatrului Naţional Slovac din Bratislava, dirijor invitat al Teatrului Naţional Ceh din Praga, dirijor şef şi director muzical al Teatrului Mikhailovsky din Sankt Petersburg. După debutul pe scena Teatrului Balşoi din Moscova cu o montare de excepţie a Nunţii lui Figaro de W. A. Mozart, Peter Feranec a fost numit succesorul lui Alexander Lazarev, devenind astfel primul dirijor principal străin din istoria instituţiei.

Numele său este legat de colaborarea cu orchestre de valoare precum: Orchestra Filarmonicii din Londra, Orchestre du Capitol - Toulouse, Opera din Zürich, Orchestra Simfonică din Moscova, Orchestra Filarmonicii din Oslo, Orchestra Simfonică din Tokyo, Orchestra Simfonică din Lisabona şi Orchestra Gulbenkian din Lisabona ş.a. Artistul a colaborat, de asemenea, cu operele din Leipzig, Oslo, Toulouse, Moscova, Berlin, Frankfurt şi multe altele.

După ce în 1995 a absolvit Conservatorul din Bucureşti, REMUS AZOIŢEI a obținut o bursă de studii la renumita Juilliard School din New York. Remus Azoiţei a concertat în săli prestigioase cum ar fi Carnegie Hall - New York, Concertgebouw Amsterdam, Salle Cortot - Paris, Konzerthaus - Berlin, St-Martin-in-the-Fields şi Wigmore Hall - Londra, Teatro La Fenice - Veneţia, Auditorio Nacional Madrid sau Konzerthaus – Viena și a fost aplaudat în festivaluri derulate la Tokyo, Cambridge, Londra, Berlin, Heidelberg ș.a. A colaborat cu artişti renumiţi printre care se numără Lawrence Foster, David Geringas, Gérard Caussé, Michael Sanderling sau Adrian Brendel, fiind de asemeni solist al unor ansambluri de prestigiu precum Berlin Kammer Orchestre, Orchestre Nationale de Belgique, Philharmonic Chamber Orchestra of London sau Orchestre Philarmonique de Radio France.