Untold 2019: Începe cel mai aşteptat festival din România. Producție impresionantă și show-uri speciale

Cea mai impresionantă producție de festival din Europa are loc la Cluj-Napoca. Începând de astăzi, porțile regatului UNTOLD se deschid timp de 4 zile, iar fanii unuia dintre cele mai bune festivaluri din lume vor intra într-o lume plină de magie, culoare și experiențe care le vor depăși toate așteptările. Producția festivalului din acest an va fi una impresionantă, din toate punctele de vedere și va fi de două ori mai impunătoare decât în anii precedenți.

Scena principală va avea peste 1500 de mp de ecran led, iar decorul însumează peste 30 de camioane. Aceeași scenă, pe care vor urca unii dintre cei mai buni artiști ai lumii va avea decor 3D și o deschidere de 90 de metri.

Peste 10.000 de persoane din 13 țări lucrează în producția efectivă a festivalului UNTOLD, dintre care peste 1800 sunt voluntari. În ceea ce privește logistica festivalului, cifrele sunt impresionante: peste 480 de camioane necesare pentru transportul logistic. Pentru grafica și designul tuturor scenelor s-au adunat peste 1000 de ore de muncă a peste 40 de designeri și arhitecți, ce au contribuit la crearea universului UNTOLD din acest an.

Măsuri de siguranță în perimetrul festivalului

Peste 3200 de angajați ai Ministerului Administrației și Internelor (Direcția Generală Management Operațional M.A.I, Jandarmeria Română, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Poliția Română, Inspectoratul General pentru Emigrări, Agenția Națională Antidrog, Biroul de Combatere a Crimei Organizate, U.P.U Cluj-Napoca) și ai Poliției Locale se vor asigura în cele 4 zile și 4 nopți de festival că sunt respectate măsurile de siguranță. În plus, in festival vor exista și 750 de agenți de securitate privați. În perimetrul festivalului vor fi amplasate și trei spitale de campanie SMURD și 3 puncte de prim ajutor.

În perimetrul festivalului este interzisă intrarea cu următoarele obiecte: ghiozdane, droguri, sticle, biberoane, lasere, genți, spray-uri, cuțite, arme, obiecte contondente, articole pirotehnice, mâncare și băuturi, animale, umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor), materiale inflamabile sau explozive, aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR, orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți participanți.

Este permis accesul cu: poșetă/borsetă (dimensiunea maximă permisă 21cm x 29cm) medicamente, insulină, picături uz medicinal, spray inhalator pentru astm. Orice astfel de produse sunt premise doar dacă sunt însoțite de scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor acesteia și cu maxim o doză zilnică.

Producție de festival axată pe ecologizare

În acest an, în cadrul festivalului UNTOLD, organizatorii împreună cu partenerii evenimentului au luat măsuri pentru prezența scăzută a plasticului, un pas important fiind faptul că, băuturile și mâncarea vor fi servite în ambalaje biodegradabile. În plus, pentru plasticul și aluminiul din festival, s-a mărit numărul de puncte de colectare față de ediția precedentă. Împreună cu unul dintre partenerii principali ai festivalului, URSUS Breweries România și cu Parlamentul European, organizatorii festivalului UNTOLD au desfășurat în acest an campania SHOW YOU CAN.

Aceasta campanie este rezultatul angajamentului anunțat de UNTOLD în Parlamentul European, la Bruxelles, în iunie 2018, ce vizează informarea și conștientizarea publicul tânăr asupra reciclării deșeurilor, a economiei circulare și implicit a colectării selective. Această campanie completează șirul de acțiuni începute de UNTOLD și partenerii săi, cu privire la conștientizarea importanței reciclării și a impactului asupra mediului înconjurător.

În cadrul campaniei 83 de tineri au depus propuneri de reciclare si reutilizare a aluminiului. Proiectul câștigător propus de Dora Baias a fost declarat câștigător și va fi văzut în perimetrul festivalului. Acesta a fost realizat de către UNTOLD cu o finanțare de 10.000 de euro. În plus, câștigătoarea competiției are asigurate transportul, cazarea și accesul pentru cea de-a 5 ediție a festivalului UNTOLD.

Organizatorii au pregătit pentru ediția din acest an surprize și experiențe pentru fanii festivalului care le vor depăși pe toate cele trăite până acum, în cele patru ediții de festival.

Printre cele mai așteptate momente din acest an se numără super show-ul lui Robbie Williams, show-ul unic Armin UNTOLD, mult așteptatul trio, 3 are Legend (Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike) dar și revenirea pe scena principală a lui Martin Garrix. Și David Guetta se reîntoarce la Cluj-Napoca pentru ediția aniversară a festivalului UNTOLD și promite un show incredibil. Un show în premieră mondială va avea și dj-ul Danny Avila împreună cu compania de breakdance, Flying Steps.

Armin van Buuren a compus imnul oficial Untold 2019

Imnul oficial Untold 2019 a fost lansat recent de cunoscutul DJ Armin van Buuren - „Something Real” (feat Jordan Shaw). Artistul va susține cel mai lung show, pe scena unui festival, din cariera lui, la ediția aniversară Untold din acest an.

În lumea muzicii dance și dincolo de ea sunt extrem de puține conexiunile atât de puternice ca și cea dintre regele muzicii trance, Armin van Buuren, și publicul festivalului UNTOLD. Fiecare set live de la UNTOLD al DJ-ului de renume mondial s-a dovedit a fi un spectacol incredibil, care a implicat totul, începând de la piesele trance până la lacrimile de bucurie și până la a sta pe scenă cu câteva ore mai mult doar pentru că nimeni nu-și dorea ca show-ul să se termine.

Armin van Buuren va avea pe scena principală a festivalului UNTOLD 2019 cel mai lung set din cariera lui: ziua Armin la UNTOLD.

Setul live al lui Armin van Buuren de la UNTOLD va fi mai mult decât o performanță extinsă. Pentru această ocazie unică, DJ-ul desemnat de cinci ori cel mai bun DJ din lume va muta propria producție de festivaluri din Olanda în România. În plus, spectacolul va cuprinde numeroși oaspeți surpriză, inclusiv Josh Cumbee(cunoscut datorită piesei „Sunny Days”), Jordan Shaw („Something Real”) și Sam Martin („Wild Wild Son”). În plus, spectacolul va aduce și muzică nouă – printre care și imnul oficial – și chiar o linie specială de îmbrăcăminte.

Imnul oficial Untold 2019 este despre potriviri perfecte

Cu un pian idilic de muzică trance, chitare așezate pe marginea universului și voci sensibile, „Something Real” oferă versuri care descriu perfect acel sentiment magic pe care oricine îl obține atunci când găsește, în sfârșit, pe cineva care i se potrivește perfect. Adăugând acestă legătură mai sus menționată între Armin van Buuren și mulțimea de la UNTOLD, fanii vor ști că această piesă a fost destinată să devină imnul official al Festivalului UNTOLD 2019.

Robbie Williams, show special la UNTOLD

Robbie Williams, unul dintre cei mai așteptați artiști pentru ediția aniversară a festivalului UNTOLD, va urca pe scena principală a festivalului UNTOLD, duminică, 4 august. Artistul britanic pregătește un show special și promite fanilor că totul va fi dus la suprem.

Concertul din vară, de la Cluj-Napoca, este unul special și asta pentru că artistul și-a ales pentru anul 2019 doar câteva concerte în întreaga lume, în această elită numărându-se și festivalul UNTOLD. Organizatorii festivalului promit că spectacolul va fi unul cu adevărat suprem, pus în valoare și de producția impresionantă pe care o vor pregăti pentru acest eveniment. Show-ul va dura peste 1 oră și 30 de minute și va însuma peste 50 de muzicieni și dansatori care vor fi prezenți pe scenă, alături de superstarul britanic.

După 4 ediții legendare, prin prezența lui Robbie Williams pe scena principală, UNTOLD demonstrează că este un festival pregătit să ducă experiența muzicală la nivelul următor. Astfel, UNTOLD își păstrează promisiunea de a aduce artiști de top din întreaga lume, și de a evolua la fiecare ediție.

Record pentru numărul de bilete vândute

Cariera artistului este una impresionantă și a început încă din primul moment în care a urcat pe scenă alături de trupa Take That în 1990. În 1995 artistul a decis că-și dorește o cariera solo, iar de peste 30 de ani, acesta a avut un drum fulminant, din toate punctele de vedere. În cariera sa spectaculoasă, Robbie Williams a livrat, pe lângă hituri pe bandă rulantă, și concerte cum rar s-au mai văzut în lume.

În 2006, artistul a intrat în Cartea Recordurilor prin faptul că a vândut în doar o singură zi, 1,6 milioane de bilete la turneul Close Ecounters Tour. Robbie Williams este și un artist foarte premiat, are peste 18 premii Brit Awards și 3 premii MTV European Music Awards.

Artistul are nu mai puțin de 7 single-uri numărul 1 și aproape toate albumele sale au ocupat locul 1 în topurile britanice. De altfel, artistul britanic este cel mai bine vândut artist din Marea Britanie, cu peste 75 de milioane de albume vândute. Pe lângă multe alte hituri, în vară, pe scena festivalului UNTOLD se vor auzi melodii ca „Feel„, „Angels„, „Rock DJ„, „Let Me Entertain You„, „Freedom„, “Millennium”, “She´s The One”, „Old Before I Die„, „Kids„, „Eternity„, „Something Stupid”, „Radio„, „Bodies” și „Candy„.

Artiști noi în line-up

În line-up-ul festivalului UNTOLD mai urcă și Fedde Le Grand, Kungs, The Avener Dj Set și Ummet Ozcan, Smiley, Manuel Riva și Subcarpați & Grup Iza. Scena Galaxy îi adaugă pe Andrew Meller, Anna Tur, Lehar, Mahone, Mathame.

Și scena Alchemy adaugă nume noi în line-up, Deliric X Silent Strike with Muse Orchestra, DJ Snow & MC Agent, DJ Undoo & DJ Faibo X, Macanache, Paraziții, Șatra B.E.N.Z. și mulți alții.

Director general al UNTOLD, Bogdan Buta, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă că, în total, cei peste 200 de artişti invitaţi vor evolua pe 10 scene.

„Peste 200 de artişti vor evolua pe cele 10 scene ale Festivalului Untold, vom avea premiere mondiale şi regionale. Scena principală, amplasată în incinta stadionului Cluj Arena, este una dintre cele mai mari instalate la un festival în Europa, având o lăţime de 90 de m şi o înălţime de 30 de m. De asemenea, scena are ecrane LED pe o suprafaţă de 1500 mp, 1000 de spoturi luminoase şi efecte speciale. Este una dintre cel mai impresionante producţii din Europa şi chiar din lume. Abonamentele pentru cele 4 zile ale Untold s-au epuizat, mai sunt disponibile doar câteva sute de bilete de o zi, care se vor vinde în cele câteva zile rămase până la deschiderea festivalului. Ne-am preocupat şi pentru a reduce disconfortul unor locuitori din zona Untold, astfel că am instalat panouri fono absorbante, iar unele scene au fost repoziţionate”, a spus Buta.

Întrebat care va fi politica UNTOLD legată de manele, acesta a subliniat că fiecare artist îşi desfăşoară actul artistic cum consideră el şi şi-l asumă.

„Orice gen muzical este acceptat, artiştii îşi fac programul cum consideră”, a precizat Bogdan Buta.

Festivalul Untold se desfăşoară în perioada 1 – 4 august la Cluj-Napoca, bugetul ediţiei din acest an fiind de aproximativ 14 milioane de euro. Organizatorii aşteaptă, în total, în jur de 350.000 de persoane la festival, care vor veni din peste 100 de ţări.