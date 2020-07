Vara Magică începe la Bucureşti în aer liber, în Curtea Ateneului Român, pe 15 iulie

Pentru prima dată în aer liber, Festivalul Internațional „Vara Magică” invită pentru a noua vară consecutiv iubitorii de muzică clasică aflați în București în această vară să vină la seria de 14 concerte camerale și simfonice ce se va desfășura între 15 iulie și 27 august, în serile de miercuri și joi, de la ora 20, în Curtea Ateneului Român, sub genericul“Anul Beethoven la Bucureşti”.

Crescând în anvergură an după an, Festivalul Internațional „Vara Magică” va aduce în 2020 pe originala scenă din faţa Ateneului 7 formaţii orchestrale precum Orchestra Filarmonicii “George Enescu”, dirijor și solist David Lefevre, Orchestra Camerata Regală, dirijor Constantin Adrian Grigore, solistă Rebekka Hartmann – vioară, Orchestra Română de Tineret condusă de Cristian Mandeal, solist Ștefan Cazacu – violoncel , Orchestra Naţională Simfonică a României, solist Cvartetul Wave, dirijor Cristian Mandeal, Romanian Chamber Orchestra, dirijor Cristian Măcelaru, Romanian Sinfonietta Orchestra, dirijor şi solist Alexander Sitkovetsky – vioară şi Kamerata Kronstadt, sub bagheta lui Cristian Oroșanu. Programul va cuprinde și 7 recitaluri camerale extraordinare susținute de Ansamblul cameral Violoncellissimo, fondat de Marin Cazacu, deAnsamblul Raro fondat de Răzvan Popovici, de celebra mezzo-soprană Ruxandra Donose, acompaniată de pianistul Sergiu Tuhuţiu, de Cvartetul ARCADIA, de violonistul Alexandru Tomescu şi pianistul Josu de Solaun, de Cvartetul Wave şi de Trio Georgeta Iordache – vioară, Andrei Ioniţă – violoncel, Daria Tudor – pian.

Inițiatorul acestui festival, Dorin Ioniță, declara înaintea începerii actualei ediții : „Totul este inedit la Festivalul „Vara Magică” din acest an. Dacă acum aproape un deceniu, festivalul a început dintr-o necesitate, pentru că vara nu se întâmpla nimic de acest gen în Bucureşt, anul acesta el este dedicat necesităţii bucureştenilor de a reveni la normal şi din punct de vedere spiritual. Avem nevoie de cultură vie, avem nevoie de muzică, de destindere, de relaxare, iar acest festival trebuie să continue, pentru că după lunga perioadă petrecută doar în online, foarte multă lume îşi doreşte contactul direct cu emoţia generată de muzica live. Iar dacă toate acestea se petrec în eleganta curte a Ateneului Român, având pe fundal exact imaginea care se află pe afişul nostru de la început, sunt convins că… totul va fi bine.”

Așadar, 14 concerte, 7 seri cu orchestre, 7 seri de muzică de cameră de cel mai înalt nivel vor reprezenta atracțiile acestui an la Festivalul Internațional „Vara Magică” OPEN AIR din 15 iulie până pe 27 august, la Ateneul Român.

15 Iulie – Ansamblul Violoncellissimo, fondat de Marin Cazacu

16 Iulie – Orchestra Filarmonicii “George Enescu”, dirijor și solist David Lefevre

22 Iulie – Ansamblul Raro, fondat de Răzvan Popovici

23 Iulie – Ruxandra Donose – mezzo-soprană, la pian Sergiu Tuhutiu

29 iulie – Cvartetul ARCADIA

30 Iulie – Orchestra Camerata Regală

Dirijor : Constantin Adrian Grigore

Solistă: Rebekka Hartmann – vioară

5 August – Alexandru Tomescu – vioară şi Josu de Solaun – pian

6 August – Orchestra Română de Tineret

Dirijor : Cristian Mandeal

Solist : Ștefan Cazacu – violoncel

12 August – Orchestra Naţională Simfonică a României

Dirijor : Cristian Mandeal

Solist : Cvartetul Wave

13 August – Cvartetul Wave

19 August – Romanian Chamber Orchestra

Dirijor: Cristian Măcelaru

20 August – Romanian Sinfonietta Orchestra

Dirijor şi solist : Alexander Sitkovetsky – vioară

26 August – Trio Georgeta Iordache – vioară, Andrei Ioniţă – violoncel, Daria Tudor – pian

27 August – Kamerata Kronstadt

Dirijor : Cristian Oroşanu

Solişti :Nicolas Dautricourt – vioară, Răzvan Popovici – violă