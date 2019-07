Vara Magică revine la Ateneul Român din București începând din 10 iulie

Festivalul Internațional „Vara Magică” invită pentru a opta vară consecutiv iubitorii de muzică clasică aflați în București în această vară să vină la seria de 13 concerte camerale și simfonice ce se va desfășura între 10 iulie și 21 august, în serile de miercuri și joi, la Ateneul Român.

Crescând în anvergură an după an, Festivalul Internațional „Vara Magică” va aduce în 2019 pe scena Ateneului numeroase orchestre simfonice precum Orchestra Națională de Tineret din Danemarca, dirijată de Morten Ryelund, Orchestra Română de Tineret condusă de Cristian Mandeal – care va susține două concerte pe 18 iulie și 8 august, Orchestra Națională de Tineret a Portugaliei, la pupitru Pedro Carneiro, Romanian Sinfonietta Orchestra dirijată de Horia Andreescu, Orchestra Națională de Tineret a Olandei, condusă de dirijorul Antony Hermus, alături de orchestre de cameră precum Kamerata Kronstadt, sub bagheta lui Cristian Oroșanu, Musica Ricercata, avându-l ca dirijor pe Gabriel Bebeșelea, Croitoru String Virtuosi Orchestra, condusă de Gabriel Croitoru, dintre acestea prima care va evolua în festival, pe 10 iulie, fiind Virtuozii din București dirijată de Horia Andreescu. Programul va cuprinde și trei recitaluri camerale extraordinare susținute de violonistul Alexandru Tomescu și bandoneonistul argentinian Omar Massa, pe 11 iulie, apoi de trioul compus din pianistul Constantin Sandu, violonistul Rafael Butaru și violoncelistul Răzvan Suma și respectiv de soprana Teodora Gheorghiu și pianista Diana Ionescu.

Inițiatorul acestui festival, Dorin Ioniță, declara înaintea începerii actualei ediții : „Festivalul Vara Magică a început dintr-o necesitate. Vara nu se întâmpla nimic de acest gen în Bucureşti. Nu toată lumea pleacă din oraș, iar cultura nu intră niciodată în vacanţă. Avem nevoie de cultură, avem nevoie de destindere, avem nevoie de relaxare, iar acest festival mi s-a părut că este o necesitate şi că este foarte potrivit pentru noi, pentru bucureşteni. Era foarte mare nevoie de această îmbinare între destindere şi un mediu cultural de înaltă ţinută.”

Așadar, 13 concerte, 6 seri cu orchestre simfonice din întreaga europă, 4 seri cu orchestre de cameră și 3 seri de muzică de cameră de cel mai înalt nivel vor reprezenta atracțiile acestui an la Festivalul Internațional „Vara Magică” din 10 iulie până pe 21 august, la Ateneul Român.

Festivalul Internaţional „Vara Magică” sprijină iniaţiativa „Noi construim un spital” al Fundaţiei „Dăruieşte viaţă”.

Concertele Festivalului Vara Magică

București, ATENEUL ROMÂN, 10 iulie – 21 august 2019

MIERCURI, 10 IULIE 2019, ora 19:30, Ateneul Român

„Văpaie și destin”

Festivalul va fi deschis în 10 iulie, când pe scena Ateneului Român va urca Orchestra Virtuozii din București, dirijată de maestrul Horia Andreescu. Solist va fi violonistul Sergey Malov. Artistul rus este deosebit de apreciat la nivel internațional datorită creativității și a abilității sale extraordinare de a se manifesta în stiluri muzicale diferite. Concertul, intitulat “Văpaie și destin”, este compus din creații ale lui Ludwig van Beethoven, cum ar fi “12 Contradansuri”, “Concertul pentru vioară și orchestră în Re major, op. 61” și celebra „Simfonie nr. 2”.

JOI, 11 IULIE 2019, ora 19:30, Ateneul Român

„De la Bach la Piazzolla”

Doi soliști excepționali, celebrul violonist român Alexandru Tomescu și unul dintre cei mai buni interpreți la bandoneon din lume, argentinianul Omar Massa, vor susține, în seara de 11 iulie, al doilea concert al Festivalului Internațional “Vară Magică”, ediția a VIII-a. Recitalul „De la Bach la Piazzolla”, va fi un regal concertistic compus din piese precum „Meditația” lui Jules Massenet, „Balada” lui Ciprian Porumbescu, „Bruno y Sarah” sau „Night Club 1960” de Astor Piazzolla.

MIERCURI, 17 IULIE 2019, ora 19:30, Ateneul Român

“Arome muzicale nordice”

Pe scena Ateneului Român va urca, pentru prima dată în cadrul acestui eveniment muzical unic, Orchestra Națională de Tineret din Danemarca, dirijată de Morten Ryelund, considerat drept unul dintre cei mai buni mentori ai tinerilor interpreți din țara sa. Solistul celui de-al treilea concert al Festivalului va fi românul Ștefan Diaconu, un flautist uimitor, care va interpreta “Certo, con Flauto!”, creație a unui alt român valoros, compozitorul Sebastian Androne – Nakanishi – câștigătorul ediției de anul trecut a Concursului Internațional de Muzică de Film de la Zürich – Elveția. Ansamblul va mai cânta piese din repertoriul universal, cum ar fi „Andante Festivo” de Jean Sibelius și „Simfonia nr. 1” de Ludwig van Beethoven.

JOI, 18 IULIE 2019, ora 19:30, Ateneul Român

“Lirism și virtuozitate”

Cel de-al patrulea concert al Festivalului Internațional “Vară Magică”, ediția a VIII-a, este dăruit spectatorilor veniți la Ateneul Român în seara de 18 iulie, de Orchestra Română de Tineret. Sub bagheta maestrului Cristian Mandeal, tinerii vor interpreta „Simfonia nr. 4 în Si bemol major, op. 60” de Ludwig van Beethoven, „Variațiuni pe o temă Rococo op. 33” de Piotr Ilici Ceaikovski și „Cvartetul cu pian op. 25” în versiunea Johannes Brahms/Arnold Schoenberg. Solist va fi Ștefan Cazacu, unul dintre cei mai străluciți tineri violonceliști români.

MIERCURI, 24 IULIE 2019, ora 19:30, Ateneul Român

“Capodopere beethoveniene”

Festivalul Internațional “Vară Magică”, ediția a VIII-a, continuă, în seara de 24 iulie a.c., cu un concert susținut de Orchestra Națională de Tineret a Portugaliei. Prezenți pentru a doua oară pe scena Festivalului, unic în Europa pe perioada verii, tinerii lusitani dirijați de Pedro Carneiro, vor oferi publicului din Sala Mare a Ateneului Român “Preludiu la unison” de George Enescu, precum și “Concertul pentru pian și orchestra nr. 5, op. 73 – Imperialul” și “Simfonia nr 7, op. 92” de Ludwig van Beethoven.

JOI, 25 IULIE 2019, ora 19:30, Ateneul Român

“BaRockIN’ Transylvania“

În seara de 25 iulie, al șaselea concert din festival va fi susținut de Musica Ricercata, avându-l ca dirijor pe Gabriel Bebeșelea, cel care îi asigură conducerea artistică de la înființarea acesteia, în 2017. Concertul “BaRockIN’ Transylvania“, având-o ca solistă pe soprana Rodica Vică, va fi compus din nouă lucrări: Georg Philipp Telemann – Concert pentru vioară în la minor, Ouverture (Emma und Eginhard). Vioară Solo: Dan-Iulian Druțac; Johann Sartorius Fiul – „Gerechter Gott“*; Georg Philipp Telemann – Völker-Ouverture “Les Nations” în Si bemol Major, Ouverture – Menuet 1/Menuet 2 – Les Turcs – Les Suisses – Les Moscovites – Les Portugais – Les Boiteux – Les Coureurs ; Georg Philipp Telemann – „Meine Tränen werden Wellen, meine Seufzen ein Orkan” (Emma und Eginhard); Michael Haydn – Sinfonia in G Major “Applausus”, Perger 8*; Carl Philipp Emanuel Bach – „Ist dieses Abrams Gott?” / „Will er, dass sein Volk verderbe?” (Die Israeliten in die Wüste); Carl Philipp Emanuel Bach – Sinfonia în mi minor,; Anton Hubatschek – „Die Fürstengrille”; W.A.Mozart – Adagio și fugă, W.A.Mozart – „So quanto a te dispiace” (Mitridate, re di Ponto).

MIERCURI, 31 IULIE 2019, ora 19:30, Ateneul Român

“Nemuritorul Mozart”

Festivalul ”Vară Magică” va oferi spectatorilor, în 31 iulie, concertul “Nemuritorul Mozart”, în interpretarea Romanian Sinfonietta Orchestra, dirijată de maestrul Horia Andreescu. Solist în cel de al șaptelea concert al festivalului va fi binecunoscutul violonist rus Alexander Sitkovetsky. Tinerii membri ai ansamblului vor dărui publicului Simfonia nr. 31, “Pariziana”; Concertul nr. 3 pentru vioară și orchestra în Sol Major, KV 216 și Simfonia nr. 40 în sol minor, KV 550 de Wolfgang Amadeus Mozart..

JOI, 1 AUGUST 2019, ora 19:30, Ateneul Român

“Sunetele destinului”

În seara de 1 august va avea loc concertul “Sunetele destinului“, susținut de trei artiști români de excepție: pianistul Constantin Sandu, violonistul Rafael Butaru și violoncelistul Răzvan Suma. Sub cupola Ateneului vor răsuna trei dintre capodoperele lui Ludwig van Beethoven: celebra “Sonată pentru pian op. 13 (Patetica)”, “Sonata pentru vioară și pian op. 30 nr. 2” și „Trio pentru pian, vioară și violoncel op. 1 nr. 3”.

MIERCURI, 7 AUGUST 2019, ora 19:30, Ateneul Român

“Vioara – regina instrumentelor”

Seara de 7 august, aduce spectatorilor un concert de neuitat, susținut de Croitoru String Virtuosi Orchestra, soliști violoniștii Simina și Gabriel Croitoru. Pe scena Ateneului Român, în cel de-al nouălea concert al festivalului vor fi interpretate adevărate bijuterii ale creației unor compozitori români, în care geniul se întrepătrunde cu tradiții străvechi. Din program fac parte „Aria”, „Scherzino”, „Nocturne” și „Balada” de George Enescu, „Balada” de Ciprian Porumbescu, „Dans Țigănesc” de Constantin Dimitrescu și „Ciocârlia”, „Ceasornicul”, „Hora lui Dobrică”, „Hora șapte scări”, „Căruța poștei”, „Hora mărțișorului” și „Hora staccato” de Grigoraș Dinicu, „Hora țiganilor” – autor necunoscut, dar și „Muzică vieneză pentru vioară și orchestră” de Fritz Kreisler.

JOI, 8 AUGUST 2019, ora 19:30, Ateneul Român

“Călătorii romantice și moderne”

Orchestra Română de Tineret și dirijorul Cristian Mandeal revin pe scena Festivalului Internațional „Vară Magică”, ediția a VIII-a, în seara de 8 august, pentru a oferi spectatorilor concertul „Călătorii romantice și moderne”. Cel de-al 10-lea concert are în program adevărate capodopere precum: “Preludiul și Moartea Isoldei” din opera „Tristan și Isolda” de Richard Wagner, Suita „Cavalerul Rozelor” de Richard Strauss și „Simfonia nr. 5 în Re minor, op. 47” de Dmitri Sostakovici.

MIERCURI, 14 AUGUST 2019, ora 19:30, Ateneul Român

“Dragoste și viață de femeie”

În 14 august, vor urca pe scenă două prezențe remarcabile ale artei interpretative românești: soprana Teodora Gheorghiu și pianista Diana Ionescu. În al 11-lea concert al Festivalului, intitulat “Artiști români pe scenele lumii”, publicului îi vor fi oferite lieduri celebre din ciclurile “Dragoste și viață de femeie op. 42” și “Liederkreis op. 39” de Robert Schuman, dar și arii din opere ale compozitorilor italieni Pietro Mascagni, Giacomo Puccini, Ruggiero Leoncavallo sau Giuseppe Verdi.

JOI, 15 AUGUST 2019, ora 19:30, Ateneul Român

“ANOTIMPURILE – De la Vivaldi la Piazzolla”

Cel de-al 12-lea concert al festivalului va aduce pe scena Ateneului Român orchestra Kamerata Kronstadt, sub bagheta dirijorului Cristian Oroșanu. Solista serii va fi violonista de origine germană Rebekka Hartmann. Concertul “Anotimpurile – De la Vivaldi la Piazzola“ va fi un regal constituit din cele două capodopere cu același nume, compuse de doi mari compozitori, la o distanță de aproape două secole și jumătate.

MIERCURI, 21 AUGUST 2019, ora 19:30, Ateneul Român

“Creații fantastice”

Festivalul Internațional “Vară Magică”, ediția a VIII-a, se va încheia în seara de 21 august, cu cel de-al 13 concert, susținut de Orchestra Națională de Tineret a Olandei, condusă de dirijorul Antony Hermus. Solist în concertul intitulat “Creații fantastice” va fi pianistul de origine rusă Alexander Gavrylyuk. Această excepțională orchestră care participă pentru a doua oară la Vara Magică, va oferi publicului trei lucrări celebre cântate mai rar pe scenele noastre: “Le baiser de la fee: Divetimento” de Igor Stravinsky, “Variațiuni pe o temă de Paganini op.43” și „Simfonia fantastică op. 14” de Hector Berlioz.