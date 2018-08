VIDEO. Trupa Aerosmith nu reuşeşte să scape de Trump

Donald Trump este fan Aerosmith - sau poate fostul său manager de campanie este - însă trupa nu este tocmai fericită de asocierea cu preşedintele SUA. Donald Trump a folosit de mai mult melodiile trupei în adunările populare pe care le organiza.

Liderul trupei, Steven Tyler, a trimis o scrisoare la Casa Albă prin care îi cere preşedintelui SUA să nu mai folosească melodiile trupei. Avocatul cântăreţului, Dina LaPolt, a trimis scrisoarea în urma ultimului miting al lui Donald Trump de marţi, din Virginia, când preşedintele SUA a decis să folosească melodia “Livin' on the Edge” la intrarea susţinătorilor în Charleston Civic Center.

Scrisoarea, obţinută de revista Variety, menţionează că o solicitare asemănătoare i-a fost făcută şi în trecut lui Donald Trump, după ce acesta a folosit de două ori melodiile trupei în timpul campaniei prezidenţiale din 2016.

“Prin folosirea melodiei Livin' On The Edge fără permisiunea clientului nostru, domnul Trump a sugerat greşit, din nou, că clientul nostru ar fi un susţinător al campaniei şi preşedinţiei lui, fapt dovedit prin confuzia văzută în reacţiile fanilor clientului nostru pe social media”, se arată în scrisoare.

The scene in WV before Trump’s rally. Aerosmith’s “Livin’ on the edge” playing. pic.twitter.com/HW1qr9TBgE