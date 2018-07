We Love Retro, la Arenele Romane

După mai multe ediţii de succes la Cluj-Napoca, cel mai mare eveniment de muzică retro din România, We Love Retro, vine şi la Bucureşti, pe 13 iulie, la Arenele Romane. Unii dintre cei mai îndrăgiţi artişti ai anilor 90 vor urca pe scena Arenelor Romane: 2Unlimited, Snap, Dr. Alban, Masterboy, Brooklyn Bounce Dj Set şi N&D. Şi partea de producţie a evenimentului va avea o scenografie complexă, care îi va teleporta pe invitaţii WE LOVE RETRO în atmosfera de discotecă a anilor 90. Biletele au preţuri cuprinse între 70 şi 120 de lei.