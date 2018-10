”X Factor” intră în etapa de Bootcamp, iar jurații și-au împărțit echipele

Gabriela Arsenie/Gabriela Arsenie

Emoțiile cresc, începând cu această săptămână, vineri, de la ora 20.00, la Antena 1, când show-ul ”X Factor” trece din faza audițiilor în etapa următoare, cea a Bootcamp-ului! Juraților le-au fost atribuite echipele ai căror mentori vor fi, însă lupta cea mare a fost pe una dintre grupe.

Delia, Horia Brenciu, Carla’s Dreams și Ștefan Bănică au fost cu toții de acord cu două lucruri: primul a fost acela că Grupurile sunt cea mai mare provocare pentru orice jurat, în timp ce al doilea a fost că fiecare dintre aceștia și-ar fi dorit să aibă pe mână grupa de fete sub 24 de ani.

În speranța că va avea mai mult noroc, Delia a încercat chiar să le propună colegilor să tragă la sorți echipele, însă propunerea sa nu a avut succes. ”Gupurile sunt foarte incomode, în sensul de unit oameni. Nu sunt cel mai simplu lucru de făcut. Eu aș lua ceva ce nu am mai avut până acum”, a spus Carla’s Dreams. Ca urmare, producătorii au decis că anul acesta Horia Brenciu, juratul care a câștigat sezonul al șaptelea, va fi mentorul Grupurilor, Ștefan Bănică va avea grupa de fete sub 24 de ani, Delia pe cea de adulți, iar Carla’s Dreams va avea echipa de băieți sub 24 de ani.

În fiecare vineri, de la ora 20.00, la Antena 1, fiecare jurat trebuie să aleagă cei mai buni concurenți și să îi așeze pe cele patru scaune pe care aceștia le vor avea la dispoziție pe scenă. Un concurent nu este însă salvat după ce a fost invitat să ia loc, ci poate fi oricând ridicat dacă mentorul grupei consideră că altcineva a fost mai bun, astfel că tensiunea va fi la cote maxime până în ultima clipă.

Delia, Horia Brenciu. Ștefan Bănică și Carla’s Dreams vor alege componența perechilor care vor intra apoi la Dueluri. Astfel, doar jumătate dintre aceștia vor trece în etapa următoare, cea a Galelor Live.

Lor li se adaugă și un concurent surpriză pe care telespectatorii l-au votat pe parcursul edițiilor. ”Finalistul publicului” va fi aflat abia în etapa Galelor Live, iar dacă acesta este unul dintre cei opt finaliști, se califică în etapa Galelor următorul clasat.