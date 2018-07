Zeci de copii şi adolescenţi îşi vor disputa premiile la Festivalul Mamaia Copiilor

Peste 80 de copii şi adolescenţi îşi vor disputa premiile la Festivalul concurs Mamaia Copiilor, ce se va desfăşura, în perioada 10-14 iulie, începând cu ora 20.00, pe scenele din Piaţeta Cazinoului şi de la Hotelul Perla, în staţiunea Mamaia.

Directorul festivalului, actorul şi cant-autorul Liviu Manolache, a declarat că în urma jurizării şi a vizionării materialelor filmate în toate centrele de preselecţie din ţară, în etapa finală a concursului îşi vor disputa premiile 87 de copii şi adolescenţi, la Secţiunea Interpretare, iar la Secţiunea Creaţie, în cadrul celor patru grupe distincte vor intra în concurs 26 de piese, în primă audiţie. De asemenea, Secţiunea Show va aduce pe scena festivalului şase trupe din Brăila, Bârlad, Bucureşti şi Bacău.



"Suntem încântaţi de sprijinul acordat de Primăria Constanţa pentru relocarea festivalului în staţiunea Mamaia, acolo unde acesta a luat naştere. Mulţumim TVR pentru acceptarea invitaţiei noastre de a transmite live concursul. Astfel, Mamaia Copiilor îşi recapătă faima de altă dată, mai ales în acest an. Odată cu împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire, vrem să arătăm întregii ţări aceşti copii deosebit de talentaţi", a spus Liviu Manolache.



Potrivit organizatorilor, în urma sesiunilor de preselecţie organizate în cursul anului, la Secţiunea de Interpretare, în finala festivalului, au fost desemnaţi participanţii după cum urmează: Grupa 1 / 4-6 ani - 15 interpreţi; Grupa 2 / 7-9 ani - 18 interpreţi; Grupa 3 / 10-12 ani - 23 interpreţi; Grupa 4 / 13-15 ani - 23 interpreţi şi Grupa 5 / 16-17 ani - 8 interpreţi.



La Secţiunea Creaţie, Grupa preşcolari - şapte piese: Cu un zâmbet poţi săruta un suflet - compozitor Ivan Caragia; Îmi place Jive - Cristian Alivej; La maternitate - Marcel Iorga; Nicăieri nu-i ca acasă - Dumitru Dumitrache; Prietenii mei - Felicia Niţă; Sărbătoarea cireşelor - Viorel Covaci şi Zurli zburli - Adrian Ordean. Grupa şcolari - opt piese: Buchet de maci - compozitor Viorela Filip; Hopa-hopa! Ţopa-ţopa! - Ovidiu Jacobsen (Ovi); Let the music play - Eduard Cîrcotă; Pardon - Sergiu Rudichi; Scena e a mea - Felicia Niţă; Soare - Nicolae Caragia; Trei zâne bune - Marcel Iorga şi Ţara Minunilor - Maria Alexandru. Grupa adolescenţi - şase compoziţii: Ce poate fi - compositor Marcel Iorga; Focul - Claudiu Bulete; Harap Alb - Teodora Gaitanovici; Marea iubire - Ovidiu Jacobsen (Ovi); Phoenix - Viorela Filip şi Prietenia - Nicolae Caragia. Grupa tineret - cinci piese: Nu mai cred - compozitor Dragoş Gheorghiu; Nu pot uita - Sergiu Rudichi; Şi dacă azi zâmbesc - Dan Dimitriu; Vreau să-ţi fiu pe plac - Marcel Iorga şi Zori de zi - Adrian Ordean.



Finaliştii Secţiunii Show sunt: Grupul Steluţe dunărene, din Brăila; Grupul Moldovencele - Bârlad; Grupul Fantezia - Bucureşti; Grupul Andante - Bucureşti; Show-ul "Dor de România" - Bucureşti şi Show-ul ''Fata mamai şi a tatei'' - Bacău.



Concurenţii vor avea alocate repetiţii pentru pregătirea spectacolului, iar concursul se va desfăşura de la ora 20.00, după următorul program: marţi, 10 iulie, grupele de vârstă 4-6 ani şi 10-12 ani (Secţiunea Interpretare); miercuri, 11 iulie, pentru grupele de vârstă 7-9 ani şi 13-15 ani; joi, 12 iulie, pentru grupele de vârstă 13-15 ani şi 16-17 ani (Secţiunea Interpretare) şi Secţiunea Show; vineri, 13 iulie - Secţiunea de Creaţie; sâmbătă, 14 iulie, de la ora 21.00, va avea loc Festivitatea de premiere şi Gala "Mamaia Copiilor 2018".



Festivalul concurs Mamaia Copiilor - ediţia a XVIII-a, finanţat de Primăria Constanţa, este organizat de Asociaţia Culturală Mamaia Copiilor, Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România, Televiziunea Română, Radio România Regional şi Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa.