O licitaţie provocatoare. O punte între prezent şi trecut      

Casa Artmark, Palatul Cesianu-Racoviţă, vă invită miercuri, 17 aprilie, la ora 19:00, la Licitaţia de Artă Postbelică şi Contemporană.

Reușitele tot mai sonore ale artei postbelice și contemporane românești sunt confirmarea pentru o bună investiție în viitor. Licitația prezintă 138 de lucrări, semnate de cele mai importante nume ale acestui segment: de la Ion Țuculescu la Corneliu Baba, de la Andrei Cădere la Alexandru Ciucurencu, la care se adaugă artiști precum Ștefan Câlția, Sorin Ilfoveanu, Sorin Dumitrescu sau mai tinerii Adrian Ghenie, Mi Kafchin, Șerban Savu, Mircea Suciu, Ciprian Mureșan și mulți alții.

Puțin înainte de a atinge vârsta de 50 de ani, Ion Nicodim (1932, Constanţa - 2007, Paris), concepe ciclul Inimilor, ca pe un zbucium pornit din interior. Îl începe prin pictură, dar pe măsură ce avansează cu această temă, ajunge să combine materiale simple, să realizeze colaje și să le folosească împreună în conceperea compozițiilor. Materialele umile sunt subsumate semnului inimii. Pulsația și materia sunt surprinse în acestă serie cordiformă de asamblaje-relief din bucăți de lemn, gudron și pânză de sac, spice, cuie, lut, tablă și poleiri cu aur. Eternă emblemă a viului și a vulnerabilității, inima lui Nicodim este asemenea unui memento al efemerității noastre. Animula, Vagula, Blandula, din 1987, propusă în licitaţie la 4.000 - 6.000 de euro, a făcut parte dintr-o colecţie private din Franța, iar din 2012, dintr-o colecție privată din Germania. A fost expusă în expoziția "Romanian Artists Abroad", Germania, decembrie 2012- ianuarie 2013 şi este reprodusă în volumul Ion Nicodim, de Ilinca Nicodim-Gèze.

Hipersemn de Sorin Dumitrescu (n. 1946, Bucureşti), realizat în ulei, acuarelă, foiță metalică, sfoară și tuș pe lemn, este evaluat la 1.500 - 2.500 de euro.

Elev al lui Corneliu Baba, Sorin Dumitrescu a evoluat către o artă conceptuală, cu deschidere spirituală, într-un context socio-cultural complicat, ca o alternativă la constrângerile de tip totalitarist ale regimului politic.

Expoziția personală a artistului, Hipersemne, din 1979, a avut un mare impact în epocă, impresionând prin anvergură, retorica îndrăzneață și “curajul cultural”, după cum afirma Magda Cârneci.

Vedeta licitaţiei – şi nu numai ca preţ de listă (40.000-60.000 de euro) este Arlechin de Corneliu Baba (1906, Craiova - 1997, Bucureşti)

Cele mai cunoscute reprezentări ale arlechinului sunt remarcate în preajma secolului al XX-lea, în spaţiul european, la artişti precum Cezanne, Miró, Degas sau Picasso, care au găsit în acest personaj, cu aparenţe comice la suprafaţă, adevărate semnificaţii interioare, relevate ceva mai târziu şi de artistul Corneliu Baba. Inspirat de rezonanţele înaintaşilor El Greco, Goya sau Rembrandt, de pictorii naţionali Grigorescu sau Tonitza, artistul va alege ca temă reprezentativă pentru creaţia sa umanul, pe care îl va dezbate în diverse ipostaze şi sub diferite înfăţişări. Tudor Vianu, numindu-l pictor al omului, releva în volumul din 1964 trăsăturile plastice pe care artistul le acorda reprezentărilor sale.

Tot de Corneliu Baba este semnată şi natura statică Anemone, un ulei pe carton din 1979 (6.000-9.000 de euro), iar Autoportretul din 1977 este estimat la 7.000-12.000 de euro.

Creator de şcoală, ca şi Corneliu Baba, Alexandru Ciucurencu (1903, Ciucurova, Tulcea - 1977, Bucureşti) impresionează, încă de la începutul carierei, prin sensibilitatea pentru culoare. O găsim şi în Peisaj din Cozieni, datat 1951, estimat la 7.000-10.000 de euro, piesă provenind din colecţia compozitorului Ion Dumitrescu şi care a făcut parte din expoziţia de la Pavilionul României, Bienala de la Veneţia, 1956, şi în Drumul spre fabrică, din acelaşi an (evaluat la 4.500-6.500 de euro), dar, mai ales în Natură statică cu flori, cărţi şi portocale (6.000-9.000 de euro).

Condiția de marginalizat pe care Andrei Cădere (1934, Varşovia, Polonia - 1978, Paris, Franța) o resimte de-a lungul carierei sale artistice, a fost de fapt catalizatoare existenței sale artistice, fapt ce se observă atât în opere, cât și în parcursul său social. Însă această marginalizare perpetuă a fost asumată de artist prin subversiunea de care a dat dovadă în fața stereotipurilor culturale și conceptelor artistice contemporane. Cu toate acestea, arta minimalistă și conceptuală i-au oferit artistului posibilitatea de a-și forma propriul sistem artistic, prin care acesta a reușit să combine o multitudine de idei, pe care alți artiști le experimentau individual, rămânând totodată fidel autonomiei lui. În licitaţie este oferită o lucrare din 1960, Orașul, evaluată la 12.000 - 18.000 de euro.

Arta lui Ion Țuculescu (1910, Craiova - 1962, Bucureşti) este mai mult o experienţă artistică, în care se regăsește combustiunea unui spirit agitat, care își caută cu neliniște propriul drum artistic. Acesta reuşeşte să se menţină în afara oricărei şcoli stilistice, cu toate că studiul picturii l-a realizat în contact direct cu operele înaintașilor lui, precum Grigorescu, Luchian, Andreescu, pe care i-a admirat foarte mult și de care a reușit să se desprindă odată ce le-a înțeles opera pe deplin, găsindu-și propria expresivitate prin sfidarea tuturor limitelor estetice. Deşi criticat în nenumărate rânduri pentru atipicitatea lucrărilor sale și violența contrastelor cromaticii, care nu se încadrau în standardele impresioniste, Ţuculescu a devenit unul dintre artiştii de referinţă ai artei româneşti. Lucrarea sa Liliac este oferită la 15.000 - 25.000 de euro.

Li se alătură celor citaţi marele artist român, care a trăit în Franţa, Horia Damian (1922, Bucureşti - 2012, Paris), cu La porte (3.000 - 4.000 de euro), Georgeta Năpăruş (1930, Comarnic, Prahova - 1997, Bucureşti), cu Calul troian, pictat în 1994 şi estimat la 1.500 - 2.500 de euro, Constantin Piliuţă (1929, Botoşani - 2003, Bucureşti) cu două două opere - Flori și lămâi din 1990, evaluat la 3.500 - 5.500 de euro, şi elegantul, aproape manieristul Dans, din acelaşi an (4.000 - 6.000 de euro), Magdalena Rădulescu (1902, Râmnicu Vâlcea - 1983, Paris), cu Cavalcadă din 1968, care reiterează interesul ei pentru caii în mişcare (2.500 - 3.500 de euro).

Din aceeaşi categorie a artiştilor nevoiţi să se expatrieze, se remarcă Ion Mirea (1912, Răsucenii de Jos, Giurgiu - 1987, Paris). Silex ( Natură moartă) semnată de el în 1964 este propusă la 2.500 - 3.500 de euro, iar peisajul Case la malul mării intră în licitaţie la 1.200 - 1.800 de euro.

Ironice, cochetând cu suparealismul, operele lui Jules Perahim (1914, Bucureşti - 2008, Paris) atrag imediat privirile. Colecţionarii pot alege între două lucrări: una în ceramică, Vara (500 – 700 de euro), cealaltă, un ulei pe pânză, Une Machine Volante Oubliée, pictată în 1978 (6.000 - 9.000 de euro). Ultima este însoțită de un certificat de autenticitate, eliberat de soția artistului, Marina Vanci- Perahim.

Nu putem trece cu vederea un pictor, creator şi el de curent artistic în România, Paul Gherasim (1925, Botoșani - 2016, București), întemeietorul Grupului Prolog, apropiat de spiritualitatea creştină. Lucrarea lui, Tescani, este propusă în licitaţie la preţul de 1.000 - 1.800 de euro.

Dintre cei care i-au fost aproape ca spiritualitate şi preţuire a naturii, îl amintim pe Horea Paştina (n. 1946, Alba Iulia), a cărui pictură, Clopotnița, datată 1985 şi provenind din colecţia Marina Dimitropoulos, este estimată la 1.500 - 2.500 de euro.

Să adăugăm şi numele unui alt artist de prim eşalon, Horia Bernea (1938, Bucureşti - 2000, Paris), cu Deal, din 1965, în acuarelă și ceracolor pe pânză, oferit la 1.500 - 2.500 de euro, Prapor din 1981 (500 – 900 de euro) şi un frumos şi sensibil Portret de femeie (Dodi), realizat în 1966 şi evaluat la 3.000 - 4.000 de euro.

Din şcoala ieşeană este prezent în licitaţie Sabin Bălaşa (1932, Dobriceni, Olt - 2008, Bucureşti) cu trei picturi: Muza artistului [1993] - 4.000 - 6.000 de euro; Micile comori, realizată în acelaşi an la Florenţa (5.000 - 8.000 de euro) şi Violonistul (Virgis Simonis), evaluată la 6.000 - 8.000 de euro.

Din generaţia următoare, sunt prezente în licitaţie nume de artişti consacraţi, deveniţi, cumva, “clasici” ai picturii contemporane:

Ştefan Câlţia (n. 1942, Braşov) se remarcă mai ales prin lucrarea Prințesă, un ulei din 1989, îmbibat de simbolistica metafizică proprie artistului (3.000 - 5.000 de euro), dar şi prin evocatorul Sat din 1991 (6.000 - 9.000 de euro)

Recurgând, de asemenea, la o simbolistică deopotrivă metafizică şi onirică, Sorin Ilfoveanu (n. 1946, Câmpulung Muscel) este prezent cu uleiul pe pânză Personajele, realizat în 1986. Opera este evaluată la 2.000 - 3.000 de euro.

Aparţinând celei mai recente perioade de creaţie a lui Viorel Mărginean (n. 1933, Cenade, Alba), pictura Fluture din 2007 are preţul de listă 9.000 - 15.000 de euro.

Să menţionăm şi După baie de Vasile Grigore (1935, Bucureşti - 2012, Bucureşti), evaluată la 1.500 - 2.500 de euro, Trei grații muzicale, o guaşă şi tempera pe hârtie din 1956 de Alexandru Ţipoia (1914, Micşuneştii Mari, Ilfov - 1993, Geneva, Elveţia) – 1000 – 1.600 de euro, Compoziție [1992] de Natalia Dumitrescu (1915, Bucureşti - 1997, Paris), care făcut parte din expoziția "Natalia Dumitresco - Peintures, Gouaches Editions", noiembrie- decembrie 1994, Paris (3.000 - 5.000 de euro), Eclipsă [1964] de Vladimir Şetran (n. 1935, Dăncăuţi , Cernăuţi, Ucraina) - 3.000 - 4.000 de euro şi, nu în ultimul rând, impresionantul Veșmânt de Ştefan Râmniceanu (n. 1954, Ploiești), realizat din alamă și acrilic pe lemn (5.000 - 7.000 de euro), provenind din colecția Marina Dimitropoulos, şi La caresse bleue din 2001 - 500 – 700 de euro.

Ajungem în sfârşit la cei mai tineri artişti, în frunte cu două nume de rezonanţă:

Adrian Ghenie (n. 1977, Baia Mare) este autorul picturii Landscape din 2004, propusă la preţul de 80.000-120.000 de euro, şi al tabloului Zi de vară (1999) - 4.000-6.000 de euro.

Să nu uităm că Adrian Ghenie este artistul român contemporan ale cărui cote pe piaţa de artă internaţională concurează cu greii picturii zilelor noastre în licitaţiile prestigioase de la Sotheby’s şi Christie’s.

Alături de el merită amintit Mi Kafchin (n. 1986, Cluj) cu Zburătorii din Arcadia, din 2015, care intră în licitaţie la 12.000 - 16.000 de euro. Artistul a expus şi el în săli de renume din străinătate: 2018 - Between Nights, Lyles & King, New York, SUA; 2016 - Self-Fulfilling Prophecy, Galerie Judin, Berlin; Memories from the Depth of the Tethys Sea, Muzeul Național de Artă Contemporană, București; Chronicles of My Fantastic Banality, BWA SOKÓŁ Gallery, Nowy Sącz, PL; 2015 - Reverse Engineering of the Self, Trafó Gallery - House of Contemporary Arts, Budapesta; 2014 - Relative Kinematics of a Passing Moment, Gaudel de Stampa, Paris; If a Screw Falls in an Abandoned Robot Workshop and There's Nobody around to Hear, Does It Make a Sound?, Nicodim Gallery, Los Angeles, SUA.

Cea mai recentă lucrare din licitaţie este Lady Love III pictată în 2018 de Oana Farcaș şi expusă în cadrul Nopţii Albe a galeriilor de anul trecut de la Cluj (10.000 - 15.000 de euro)