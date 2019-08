Peste 1500 de spectatori în primul weekend #UNDERCLOUD

Cea de-a 12-a ediție UNDERCLOUD - Festival de Teatru Independent de Orice a început vineri, 23 august, la Muzeul Țăranului Român. Peste 1500 de bucureșteni au ales să-și petreacă weekendul alături de artiști independenți la spectacolele #UNDERCLOUD12.

Festivalul continuă până vineri, 30 august, iar spectatorii au șansa de a vedea teatru contemporan, performance-uri, spectacole de dans, spectacole unu la unu, de a urca pe scena de poezie alături de actorii preferați și de a cânta la un concert marca Moonlight Breakfast, sub cerul liber.

Ediția UNDERCLOUD din acest an se desfășoară într-un context cultural și artistic tot mai dificil, în care sprijinul instituțiilor culturale de stat este diminuat considerabil sau chiar absent. Cu toate acestea, spectacolele de teatru independent se bucură de reprezentații sold-out iar festivalul merge înainte: 18 spectacole concurează pentru: Premiul UNDERCLOUD, Cel mai bun spectacol, Cea mai bună regie, Cea mai bună actriță, Cel mai bun actor, Cel mai bun scenograf și Premiul de Excelență.

#UNDERCLOUD12 continuă azi cu Dust (regie: Ana Crăciun-Lambru), un one woman performance despre sacrificiul oricărui emigrant plecat în căutarea unei vieți mai bune. Despre depresie și lupta împotriva ei vorbește Cristina Drăghici în Rollercoaster, despre bani și timp vorbește Radu Popescu în Cadran Plus Plus. Trilogia ecceHOMO, semnată de Paul Cimpoieru continua luni, 26 august cu Homo Love și marți, 27 august cu Homo Americanus în spațiul Qreator by IQOS.

Teatrul și cinemaul se întâlnesc pe scenă în Persona, povestea lui Ingmar Bergman, prima piesă scrisă de Pascal Bruckner pentru Grivița 53, Cu ce vă servesc? îl are ca sursă de inspirație pe dramaturgul Eugene Ionesco, iar spectacolul An Tan Tina este o adaptare liberă pornind de la cartea Anei Blandiana, ”Fals tratat de manipulare”.

Pe Marian Râlea și Dana Rogoz îi puteți vedea în Proof, spectacolul regizat de Andrei și Andreea Grosu la unteatru, pe Maria Obretin în Cadran plus plus iar pe Maia Morgenstern în Cu ce vă servesc?.