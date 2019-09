Programul de proiecții de film în aer liber CINEVARA pune Bucureștiul pe harta orașelor europene incluse în circuitul european „A Season of Classic Films”

Programul de proiecții de film în aer liber CINEVARA, inițiat de Fundația9 și găzduit de Rezidența BRD Scena9, aduce, pe 5 și 11 septembrie, 2 filme incluse în circuitul european A Season of Classic Films, finanțat de programul Europa Creativă al Comisiei Europene. Clèo de la 5 la 7, regizat de Agnès Varda, va fi proiectat pe 5 septembrie, de la ora 21:00, pe strada I.L. Caragiale, din fața Rezidenței BRD Scena9, ce va fi transformată în cinema în aer liber. Chocolat, regizat de Claire Denis, va fi proiectat pe 11 septembrie, tot de la ora 21:00, în grădina Rezidenței BRD Scena9 (I.L.Caragiale 32).

A Season of Classic Films este o continuare a Anului European al Patrimoniului Cultural, care pune în valoare monumente de patrimoniu din întreaga Europă prin proiecții gratuite de filme prezentate în varianta restaurată. Rezidența BRD Scena9, monument istoric din patrimoniul cultural local, devine, astfel, singurul spațiu din România inclus în acest circuit European.

La evenimentele culturale din circuitul A Season of Classic Films se așteaptă participarea a peste 15.000 de oameni din 13 țări și prezintă o ocazie bună pentru a stârni dezbateri publice în jurul moștenirii culturale comune, subliniind, în același timp, importanța restaurării și păstrării patrimoniului cinematografic în Europa.

„Programul CINEVARA a pornit din dorința de a face accesibilă publicului bucureștean o selecție de filme de colecție, clasice și recente, în curtea Rezidenței BRD Scena9, ca o continuare a celebrării Anului European al Patrimoniului Cultural. Suntem onorați că am beneficiat în acest demers de susținerea domnului profesor Richard Peña, unul dintre cei mai buni cunoscători ai cinematografiei mondiale, ce a făcut selecția filmelor proiectate în program. Suntem încântați că am reușit nu doar să proiectăm filme celebre, precum Saltimbancii, Reconstituirea sau Plajele lui Agnès, dar și să punem Bucureștiul pe harta orașelor europene incluse în circuitul european A Season of Classic Films, Rezidența BRD Scena9 fiind singurul monument de patrimoniu din țară ce oferă proiecții gratuite de filme în varianta restaurată. Mai mult decât atât, pe 5 septembrie vom transforma tronsonul din fața Rezidenței BRD Scena9 într-un cinema în aer liber și îi așteptăm pe iubitorii de film cu o proiecție specială a peliculei «Cléo de la 5 la 7», creație a regizoarei Agnès Varda”, a declarat Anca Drăgoi, director Fundația9.

Joi, 5 septembrie, de la ora 21:00, strada I.L.Caragiale va fi transformată într-un cinema în aer liber, în fața Rezidenței BRD Scena9 urmând să fie proiectat filmul „Cléo de la 5 la 7”, în regia și scenariul lui Agnès Varda. Pe tot parcursul zilei, atât pe stradă, cât și în curtea Rezidenței, vor fi organizate și ateliere creative pentru copii. Intrarea este liberă, fără încriere prealabilă, în limita locurilor disponibile.

Programul este următorul:

11:00 – 13:00: „Monstrul din sufragerie. Monstrul din bucătărie" – un atelier de confecționat monștri și decor mai mult sau mai puțin fantastic, coordonat de Suzana Dan.

13:30 – 16:30: „Povestioare animate” – Mirela Vlad (MORMI) îi va învăța pe cei mici cum să le dea viață personajelor gândite la primul atelier printr-o animație stop motion.

17:00 – 20:00: „Fanzinărie” – un atelier coordonat de Octav Avramescu, ce le va arăta copiilor cum se face o serigrafie și cum se transformă poveștile din jurnal într-o tipăritură serioasă cu tiraj.

21:00: „Cleo de la 5 la 7”, regia și scenariul Agnès Varda, proiecție în fața Rezidenței BRD Scena9.

Cléo de la 5 la 7 (5 septembrie, ora 21:00, intrare liberă)

Cléo, o tânără cântăreață, așteaptă rezultatul unei radiografii importante și acesta vine abia la 6:30. Pe neașteptate, Cléo este nevoită să înfrunte posibilitatea unui sfârșit prematur. Timp de o oră și jumătate, se întâlnește cu iubitul ei, un pianist, o prietenă, un soldat. Încetul cu încetul, Cléo vede lumea cu alți ochi. O călătorie intimă prin Parisul începutului anilor 1960, unul dintre filmele memorabile ale lui Agnès Varda.

Regizoarea franceză de origine belgiană Agnès Varda, reprezentantă a Noului Val în cinematografia franceză, a creat peste 50 de filme, aflate la granița dintre documentar și ficțiune, abordând teme politice și sociale, ce au consacrat-o ca pionieră a cinematografiei feministe.

A primit numeroase nominalizări și premii de-a lungul carieriei sale, printre care o nominalizare la premiile Oscar pentru documentarul „Chipuri, locuri”, cât și două premii la Festivalul de film de la Cannes, L’Oeil d’Or și Palme de Whiskers. Agnès a primit și două premii onorifice din partea Festivalului de film de la Cannes și a Premiilor Oscar.

Chocolat (11 septembrie, ora 21:00, intrare liberă)

Camerunul în pragul declarării independenței. Un orășel idilic, sub administrație franceză, departe de șosele adevărate, unde poștașul ajunge doar de două ori pe lună. Pacea acestui mic paradis este tulburată de aterizarea forțată a unui avion. Nou-veniții distrug încet-încet raporturile simple și utopice ce păreau să domnească în viața familiei Dalens.

Regizoarea franceză Claire Denis s-a născut la Paris, dar a copilărit în Burkina Faso, Camerun și Somalia Franceză până la 14 ani, când a revenit în capitala Franței. Chocolat a fost filmul său de debut, în 1988, și a fost apreciat atât de către spectatori, cât și de către critici, fiind nominalizat la premiul Palme d’Or de la Cannes și Best First Work la César Awards.

CINEVARA

Selecția filmelor din ediția din acest an a programului CINEVARA a fost făcută de către Richard Peña, profesor la School of The Arts, Columbia University și fost director de programe la Film Society of Lincoln Center din New York, Statele Unite ale Americii.

Programul acestei veri pune în echilibru producții românești cu pelicule franceze celebrând creația feminină din cinema-ul mondial. CINEVARA readuce în atenția publicului documentare, dar și lungmetraje clasice de ficțiune semnate de regizoare ca Agnès Varda, Elisabeta Bostan, Claire Denis, Irene Lusztig.