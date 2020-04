Sărbătoarea Paștelui la Catedrala Sf. Iosif și la Vatican Mesajul ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București

După ce a celebrat Floriile și Triduum-ul Pascal – Joia Sfântă, Vinerea Sfântă și Sâmbăta Sfântă –, Biserica Romano-Catolică se pregătește să-l întâmpine pe Cristos cel Înviat.

În Mesajul adresat cu ocazia sărbătorii Învierii Domnului, ÎPS Aurel Percă amintește că „deși în acest an avem parte de un Paște cu ușile închise: oameni închiși în casele lor, deși bisericile au ușile închise și au loc Liturghii care sunt transmise prin mijloacele de comunicație modernă, Isus cel Înviat intră în casele fiecăruia dintre noi pentru a spune: Am înviat. Nu vă temeți! Curaj. Am învins.” Sărbătoarea Paștelui, subliniază Excelența Sa, „ne privește pe fiecare dintre noi. Ne spune că în fața noastră nu stă moartea, nu stă suferința, nu este descurajarea, ci speranța, este viața”. Arhiepiscopul Mitropolit de București le dorește tuturor „un Paște fericit!”, „multă speranță, multă bucurie, mult har și multă răbdare”, în aceste zile, în care credincioșii stau acasă, din cauza epidemiei, și le oferă tuturor binecuvântarea sa.

În Scrisoarea pastorală de Pași, ÎPS Aurel vorbește despre Postul Mare din acest an pe care credincioșii și preoții au fost nevoiți să-l trăiească într-un mod diferit din cauza epidemiei, inclusiv prin „post euharistic”, datorită imposibilității credincioșilor de a participa la Sfintele Liturghii și de a se împărtăși. Arhiepiscopul vorbește și despre Paștele „trăit online”, prin intermediul mijloacelor de comunicare socială, și le transmite tuturor un mesaj de încurajare și de speranță:

Paştele este şi rămâne sărbătoarea bucuriei prin excelenţă: Cristos Înviat rămâne mereu cu noi, El ne arată lumina feţei sale de Înviat şi nu părăseşte pe cei care sunt în încercări, durere şi doliu. El este speranţa noastră şi cea mai frumoasă tinereţe a acestei lumi. Tot ceea ce atinge El devine tânăr, devine nou, se umple de viaţă. Dacă „virusul” va mai continua să semene teroare şi preocupări, amintiţi-vă că Isus Cristos a învins tot răul şi moartea!

La Catedrala Sf. Iosif din Bucureşti, celebrarea Vigiliei Pascale va începe la ora 23.00, fiind prezidată de Arhiepiscopul Mitropolit ÎPS Aurel Percă, omilia fiind rostită de PS Cornel Damian, Episcop auxiliar al Arhidiecezei Romano-Catolice de București. Celebrarea se va desfășura cu ușile Catedralei închise, fără credincioși, care vor putea participa de acasă, prin intermediul transmisiunii în direct pe canalul de YouTube al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București. Ritualul va începe cu aprinderea Lumânării Pascale – simbol al lui Cristos Înviat –, de la care vor fi aprinse apoi lumânările preoților din Catedrală, credincioşii fiind invitaţi, în acest moment, să aprindă o lumânare acasă. În prezența acestei lumini, credincioșii vor asculta Vestirea solemnă a Învierii (Preconiul Pascal) şi Cuvântul lui Dumnezeu care evocă istoria Mântuirii, de la creaţie şi până la Învierea lui Cristos din morţi. Puţin timp înainte de miezul nopţii, clopotele vor bate din nou, după o tăcere de trei zile. Tot atunci, pentru prima oară, după 40 de zile de post, se va intona cântarea „Aleluia”. La sfârşitul Sfintei Liturghii, înainte de ora 1.00, preoţii şi episcopii din Catedrală, şi credincioşii din casele lor, cu lumânările aprinse, vor intona solemn „Cristos a înviat!”.

La Vatican, Papa Francisc va prezida, la ora 22.0 (ora României) celebrarea Vigiliei Pascale în Bazilica Sf. Petru din Vatican.

Duminică, 12 aprilie, în Ziua Învierii Domnului (Paştele), în Catedrala Sf. Iosif din București, ÎPS Aurel Percă va prezida, la ora 10.30, Sfânta Liturghie solemnă a Învierii Domnului și va ține cuvântul de învățătură. Celebrarea se va desfășura fără credincioși, care vor putea putea participa prin intermediul transmisiunii în direct pe canalul TVR2 al televiziunii publice și pe internet, pe canalul de YouTube al Arhiepiscopiei.

La Vatican, Papa Francisc va celebra, la ora 12.00 (ora României) Sfânta Liturghie solemnă a Învierii Domnului în Bazilica Sf. Petru. După celebrare, în jurul orei 13.00, Suveranul Pontif va rosti Mesajul de Paşti şi va împărţi binecuvântarea Urbi et Orbi (către Cetate şi lume).