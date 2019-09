Stagiunea muzicală Iosif Sava se reia cu trei concerte de excepție

Muzeul Municipiului București anunță reluarea Stagiunii muzicale Iosif Sava, organizată de Fundația ACCUMM la Palatul Suțu, în colaborare cu MMB, și îi invită pe iubitorii de muzică la primele trei concerte oferite în cadrul Museicorum 2019, asociat Festivalului Internațional George Enescu.

Concertele sunt planificate după cum urmează:

Miercuri 4 septembrie 2019, ora 19.00 - „Doamnele Muzicii Românești” - Recital cameral dedicat creației muzicale feminine românești suținut de Diana Jipa – vioară și Ștefan Doniga – pian.

Miercuri, 11 septembrie 2019, ora 19.00 - „Schubertiada-Dialoguri peste timp” - Recital susținut de Costin Soare - chitară și Marius Ungureanu - violă.

Miercuri, 18 septembrie 2019, ora 19.00 - „Kamerart Experience” - Muzică de cameră cu ansamblul KamerArt.

Verona Maier, vicepreședinte al Fundației ACCUMM, care susține în parteneriat cu Muzeul Municipiului București deja consacratele concerte de miercuri a transmis descrierea celor trei concerte, așa cum a fost ea făcută de protagoniștii celor trei evenimente:

<<Primul concert este intitulat „Doamnele Muzicii românești”. Doi tineri muzicieni români propun un concept cultural amplu, care conține, între altele, activitatea de cercetare, realizare de înregistrări, producție de disc, turneu național de recitaluri, campanii media, promovare și distribuție gratuită în școli de materiale documentare și audio. Totul sub un singur și sugestiv nume: „Doamnele muzicii românești”. Cu un palmares de peste 60 de concerte și recitaluri susținute numai în ultimul an în 10 țări de pe 3 continente, violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga alcătuiesc unul dintre cele mai active și mai apreciate ansambluri camerale românești actuale. Prezentul proiect reprezintă deja al doilea produs discografic realizat de cei doi muzicieni după cel dedicat, cu un an în urmă, creației lui Dinu Lipatti, și al șaselea turneu de concerte, toate consacrate promovării muzicii românești.

„Schubertiada - Dialog peste timp” - patru compozitori, doi interpreţi, un scriitor - oferă un dialog peste timp în care muzica lui Schubert își găsește ecou în lucrările câtorva dintre cei mai importanţi compozitori români contemporani, în care „inventarul iernilor” încărcate de frumuseţe și nostalgie, de amintiri din „epoca de aur”, intră în rezonanţă cu emoţiile celor prezenţi, învăluite în sonoritatea caldă a duo-ului violă-chitară. Un spectacol muzical-literar inedit, în care cei doi muzicieni, apropiaţi sufletește de cel care a fost Petru Maier Bianu, cineast și scriitor, aduc pe scenele din România și Danemarca un proiect de suflet având ca leit-motiv ideile de prietenie și dialog. Iar acest dialog a fost inspirat de celebrele „Schubertiade”, reuniuni prietenești în care marele compozitor austriac și cei apropiaţi puneau alături muzica, poezia, pictura, tot ceea ce înseamnă frumos, pentru a crea emoţie.

Un al treilea concert va fi susținut de Asociația KamerArt, care a pornit ca o inițiativă a tinerilor studenți și elevi ai universităților și liceelor de muzică din țară. „KamerArt Experience” este primul eveniment de amploare organizat de Asociația KamerArt în România, desfășurat în perioada 26-29 septembrie 2019. Proiectul își propune să aducă împreună 30 dintre cei mai talentați tineri artiști români, studenți în România, dar și peste hotare. În cele patru spectacole, muzica este tratată ca o punte de legătură cu alte arte. Teatrul, muzica, dar și artele vizuale sunt doar câteva dintre intersecțiile pe care organizatorii vă propun să le descoperiți prin sunet. Spațiul în care artiștii vă vor spune povești este și el desprins dintr-o poveste urbană contemporană: Plant Village este un fost Service RATB, care cu această ocazie își va schimba radical funcția și vă va ajuta să intrați într-un altfel de basm, croit din sunete, imagini și gesturi. Însă primul concert din această serie va fi la Palatul Suțu».

Fiecare dintre cele trei evenimente constituie concertul-pilot al unora dintre proiectele câștigătoare ale ultimului concurs al Ministerului Culturii pentru obținereal co-finanțării prin Administrația Fondului Cultural Național.

Pe parcursul întregii stagiuni, la seria de concerte oferite de Fundația ACCUMM la Palatul Suțu, intrarea este liberă.