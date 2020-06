12 conferințe speciale în premieră absolută în cadrul FITS online 2020

Tradiția conferințelor speciale din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu continuă și în ediția online a evenimentului, cu o serie de 12 întâlniri esențiale, în mediul digital de această dată, cu unele dintre cele mai apreciate nume ale scenei artistice internaționale: Sasha Waltz, Angela Gheorghiu, Denis O’Hare, Akram Khan, Pippo Delbono, Peter Stein, Luk Perceval, Krzysztof Warlikowski, Thomas Ostermeier, Emmanuel Demarcy Mota, Declan Donnellan, Nick Ormerod și Robert Wilson. Produse și realizate special pentru ediția din acest an a festivalului, cele 12 conferințe din cadrul FITS 2020 sunt moderate de Octavian Saiu – profesor, cercetător și critic de teatru, Cătălin Ștefănescu - jurnalist și George Banu – critic de teatru. Atât conferințele, cât și toate spectacolele și evenimentele din cadrul ediției speciale FITS online pot fi urmărite gratuit pe site-ul festivalului, dar și pe pagina de Facebook și canalul de YouTube FITS.

Vineri, 12 iunie 2020, ora 13:00: Octavian Saiu în dialog cu Sasha Waltz

Sasha Waltz este coregrafă, dansatoare și regizoare. După ce a studiat la School of New Dance Development, Amsterdam, aceasta s-a îndreptat spre scena de dans post-modernistă din New York, unde a lucrat îndeaproape cu alți artiști. În 1986 și 1987, a dansat alături de companiile Pooh Kaye, Yoshiko Chumo & School of Hard Knocks și Lisa Kraus & Dancers din New York. Urmând spiritul scenei newyorkeze, la începutul anilor 1990, în Berlin, a creat formatul de improvizație „Dialoge”. A ales capitala germană drept centrul activităților sale, dezvoltând noi abordări coregrafice în spații create de ea însăși. Împreună cu Jochen Sandig, în anul 1993, a înființat compania de dans Sasha Waltz & Guests, iar în 1996, a pus bazele Sophiensaele, un spațiu dedicat dansului și nu numai, care între timp a devenit un centru de dans și de teatru independent ce deservește nu numai Germania. În perioada 2000-2004, a fost una din directorii Schaubühne am Lehniner Platz. În acest prim deceniu al secolului XXI, a creat la Berlin spectacole de dans aclamate la nivel internațional, cum ar fi trilogiile „Travelogue” și „Körper”, precum și captivanta instalație de dans “insideout”. Pentru activitatea sa, Sasha Waltz a fost decorată cu Crucea de merit a Republicii Federale Germane. Începând din 2013, este membră a Academiei de arte din Berlin.

Sâmbătă, 13 iunie 2020, ora 13:00: Cătălin Ștefănescu în dialog cu Angela Gheorghiu

„Superstarul Angela Gheorghiu, cea mai fermecătoare și talentată cântăreață de operă a timpului nostru” (New York Sun), s-a născut în Adjud, România. Încă din copilărie, destinul ei a fost muzica. A urmat Liceul de Artă “George Enescu” din București și a absolvit Universitatea Națională de Muzică din București. A studiat cu remarcabila profesoară Mia Barbu. Vocea unică și uimitoarea prezență scenică au transformat-o curând într-un superstar al operei internaționale. Angela Gheorghiu și-a facut debutul internațional în 1992 la Royal Opera House în „La Bohème”. În același an a debutat la Metropolitan Opera New York și la Opera de Stat din Viena. La Royal Opera House a cântat pentru prima dată rolul Violettei din „La Traviata”, în 1994. Producția este legendară pentru că, pentru transmiterea ei în direct, BBC și-a întrerupt programul obișnuit pentru prima și ultima dată în istoria operei și în istoria televiziunii. La una dintre repetiții, dirijorul Sir George Solti a spus: “Mi-au dat lacrimile. A trebuit să ies. Fata este minunată. Poate să facă orice”. Ziarele au scris că “S-a născut o stea”. De la debutul ei la Royal Opera House, a apărut pe cele mai importante săli de operă și de concerte din întreaga lume, repertoriul ei incluzând roluri precum Mimì în ”La bohème”, Violetta în ”La traviata”, Juliette („Roméo et Juliette”), Nedda („Pagliacci”), Adina („L’elisir d'amore”), Amelia în „Simon Boccanegra”, Charlotte în „Werther”, „Tosca”, Magda în „La rondine”, Marguerite în „Faust” și „Adriana Lecouvreur”. A înregistrat considerabil cu EMI/Warner Classics și cu Decca și a fost onorată cu numeroase premii, printre care „La Médaille Vermeille de la Ville de Paris”, „Ordinul Artelor și Literelor în grad de Ofițer și în grad de Cavaler din partea Guvernului francez”, decorația „Nihil Sine Deo” din partea Regelui Mihai I al României, Premiul Cultural European pentru Muzică și premiul „Victoire d'Honneur”. În istoria operei, Angela Gheorghiu strălucește ca un fenomen rar: nu numai o cântăreață și o actriță cu o tehnică vocală excepțională și o inteligență dramatică și muzicală profundă, dar și un comunicator magnetic care pătrunde în inimile și mințile unui spectru panoramic de audiențe. A adus cele mai înalte valori ale artei operatice unei mari comunități mondiale, la o scară neobișnuit de largă.

Duminică, 14 iunie 2020, ora 11:00: Cătălin Ștefănescu în dialog cu Denis O’hare

Denis O'Hare este actor, scriitor și activist. Acesta locuiește în Paris, Franța. Domnull O'Hare a interpretat nenumărate roluri pe Broadway și nu numai. A câștigat un Premiu Tony pentru rolul din ”Take Me Out”, de Richard Greenberg, un Premiu Drama Desk pentru rolul din ”Sweet Charity”, precum și un Premiu OBIE pentru spectacolul „Iliada” (“An Iliad”). Denis a apărut în multiple filme, precum ”Late Night”, ”The Goldfinch”, ”Swallow”, ”The Day Shall Come”, ”Milk”, ”A Mighty Heart”, ”Michael Clayton”, ”Duplicity”, ”21 Grams”, ”Garden State”, ”Half Nelson”, ”Dallas Buyers Club”, ”Lizzie Borden”, ”The Proposal” și ”The Changeling”. A jucat în mai multe filme și seriale televizate, inclusiv cinci sezoane din ”American Horror Story”, două sezoane din ”True Blood”, și mai multe episoade din ”The Good Wife”, ”The Comedians”, ”This Is Us” și ”Broad City”. În calitate de autor, prima piesă scrisă de Denis a fost adaptată într-o producție recentă. Filmul său, „The Parting Glass”, este disponibil pe iTunes și pe alte platforme. Împreună cu Lisa Peterson, acesta a scris piesa „Iliada” („An Iliad”), care s-a jucat peste tot în lume – cel mai recent la Shanghai și la Paris. Dennis și Lisa au mai scris ”The Good Book”, care a avut premiera la The Court Theatre din Chicago în 2015, fiind foarte apreciată la Berkeley Rep în primăvara anului 2019. În prezent, Lisa și Dennis lucrează la un nou spectacol despre Imperiul Roman. În plus, domnul O'Hare scrie un roman. El și soțul său, Hugo Redwood, au un fiu pe nume Declan.

„Puterea de a crede” / ”Empowered”

Luni, 15 iunie 2020, ora 11:00 - Octavian Saiu în dialog cu Akram Khan

Luni, 15 iunie 2020, ora 13:00 - George Banu în dialog cu Pippo Delbono

Marți, 16 iunie 2020, ora 11:00 - George Banu în dialog cu Peter Stein

Marți, 16 iunie 2020, ora 13:00 - George Banu în dialog cu Luk Perceval

Miercuri, 17 iunie 2020, ora 11:00 - George Banu în dialog cu Krzysztof Warlikowski

Joi, 18 iunie 2020, ora 11:00 - Octavian Saiu în dialog cu Thomas Ostermeier

Vineri, 19 iunie 2020, ora 11:00 - George Banu în dialog cu Emmanuel Demarcy Mota

Sâmbătă, 20 iunie 2020, ora 11:00 - Octavian Saiu în dialog cu Declan Donnellan Și Nick Ormerod

Duminică, 21 iunie 2020, ora 11:00 - Octavian Saiu în dialog cu Robert Wilson

Ediția specială online a Festivalului Internațioal de Teatru de la Sibiu este organizată de Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, sub Înaltul Patronaj al Președinției României. Primăria Municipiului Sibiu este principalul finanțator al evenimentului.