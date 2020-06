180.899 de vizualizări pentru spectacolele și evenimentele din primul weekend al #FITSonline

Primul weekend al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, eveniment care a debutat vineri, 12 iunie 2020, și care are loc în acest an online, a înregistrat cifre impresionante de audiență până acum. Spectacolele și evenimentele difuzate pe pagina de Facebook FITS și site-ul www.sibfest.ro/fits-online, au înregistrat 180.899 de vizualizări, de vineri până duminică. Conținutul #FITSonline a fost urmărit de 47.000 de vizitatori unici, (27.661 au vizionat evenimentele pe site-ul festivalului și 19.400 pe pagina de Facebook FITS). Festivalul continuă până duminică, 21 iunie 2020 cu spectacole prestigioase de teatru, dans, muzică, operă, spectacole de stradă, circ contemporan, conferințe speciale, toate difuzate online.

“În urmă cu două luni am hotărât, împreună cu echipa FITS, să fim primii care aduc la viață tema festivalului planificat pentru iunie, Puterea de a crede. Am ales să facem ceea ce părea atunci de neimaginat, să oferim publicului nostru un altfel de festival, o ediție specială online, în aceeși perioadă în care urma să ne vedem cu toții la Sibiu. Iată că iubitorii de frumos din comunitatea clădită în 27 de ani au răspuns invitației noastre în număr mare și ne-au demonstrat că eforturile de a organiza o astfel de ediție în timp record au meritat din plin”, declară Constantin Chiriac, Președinte FITS.

Bursa de Spectacole de la Sibiu începe astăzi

Astăzi la ora 16:00 va avea loc, online, conferința de deschidere a ediției din acest an a Bursei de Spectacole de la Sibiu, eveniment care aduce împreună nu mai puțin de 100 de companii artistice din toată lumea. La eveniment vor participa Constantin Chiriac (Bursa de Spectacole de la Sibiu), David Baile (ISPA - International Society for the Performing Arts), Gilles Doré (CINARS), Julie-Anne Richard (Bourse RIDEAU), Yingqi Tang (ChinaSPAF), Yan Pan (China Association of Performing Arts), Faisal Kiwewa (DOADOA - East African Performing Arts Market), Andy Beecroft (Adelaide Fringe - Honey Pot), Mike Ribalta (FiraTàrrega), Geir Lindahl (Performing Arts Hub Norway), Dieter Jaenicke (Internationale tanzmesse nrw!). Evenimentul va fi moderat de Cosmin Chivu.

Recomandările zilei de 16 iunie 2020

Ora 11:00

George Banu în dialog cu Peter Stein - conferință specială

Ora 13:00

George Banu în dialog cu Luk Perceval - conferință specială

Ora 15:50

Baiyue Culture Creative - Zhejiang Xiaobaihua Yue Opera Troupe - „Coriolan și Du Liniang” - partea I, regia Guo Xiaonan

Ora 17:50

Gigi Căciuleanu Romania Dance Company - „TragiComedy”, coregrafia Gigi Căciuleanu

Ora 19:00

Meno Fortas Theatre - „Paradisul”, regia Eimuntas Nekrošius

Ora 20:30

Schaubühne am Lehniner Platz, Berlin – „Trei Surori”, regia Peter Stein

Spectacolele și evenimentele din cadrul ediției speciale #FITSonline sunt difuzate gratuit, în limbile română și engleză, exclusiv pe site-ul festivalului www.sibfest.ro/fits-online și pe pagina de Facebook FITS, în limba română. Pe site, spectacolele sunt transmise și în reluare, în fiecare seară, după încheierea premierelor. Pe pagina de Facebook sunt difuzate doar premierele, conform programului de pe site.

Spectatorii care întâmpină probleme în accesarea online a transmisiunilor din cadrul festivalului au la dispoziție un info call #FITSonline, apelabil în fiecare zi de festival, între orele 9:00 și 00:00, la numărul de telefon 0728 048 830.