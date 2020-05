4 conferințe și o comedie de Minulescu, online, la TNB

De luni până joi, Teatrul Național din București continuă și în această săptămână difuzarea online a unor prelegeri susținute în cadrul programului Conferințele TNB.

La sfârșitul săptămânii, comedia are spațiul ei privilegiat, rezervat online, după un program deja cunoscut, cu 3 difuzări : vineri de la ora 16.00, sâmbătă și duminică de la ora 18.00. Piesa Allegro ma non troppo de Ion Minulescu, în regia lui Răzvan Popa, va fi difuzată pe canalul de Youtube TNB.

(http://www.youtube.com/c/TeatrulNaţionalILCaragialeBucureşti).

Vă reamintim noul program al Conferințelor TNB-online. Conferințele vor fi difuzate de luni până joi, câte un titlu pe zi, începând cu ora 14.00. Conferințele TNB on-line rămân însă disponibile pentru vizionare pe canalul de youtube al TNB și după încheierea transmisiei live.

Conferințele pe care le puteți vedea în această săptămână:

Luni, 4 mai : Alexandru Tocilescu – Despre teatru și ale lui (susținută la data de 27 martie 2011)

Marți, 5 mai: Dorana Coșoveanu – Atunci când tablourile au fost împușcate (29 noiembrie 2009)

Miercuri, 6 mai: Dr. Vasile Ciubotaru – Jurământul lui Hipocrat și epoca actuală (8 martie 2015)

Joi, 7 mai : Herta Müller - E mereu aceeaşi zăpadă şi mereu acelaşi neică (13 aprilie 2008).

Mai amintim că, din data de 24 aprilie, Teatrul Național București a lansat programul Spectacole TNB on-line. Pentru ca spectatorii să aibă mai multe șanse de a viziona spectacolele din arhiva Teatrului Național București, vom difuza câte un titlu în fiecare săptămână. Spectacolul săptămânii va fi difuzat, însă, în sistem live streaming în fiecare dintre cele trei zile de final de săptămână.

Spectacolele TNB on-line vor putea fi vizionate doar la orele anunțate, nemaifiind disponibile on-line după încheierea transmisiei live.

Allegro ma non troppo de Ion Minulescu, în regia lui Răzvan Popa, spectacolul din acest week-end, difuzat pe canalul de Youtube TNB, este o comedie sentimentală, o plimbare în fermecătoarea epocă interbelică, cu încurcături amoroase și suspansuri dramatice, un ingenios melanj între teatru și realitate, în care un adulter se comite sub ochii soțului, sub masca unei piese fictive.

Autor dramatic jucat cu mare succes pe vremea sa, director al Teatrului Naţional din Bucureşti în anul 1926, Ion Minulescu (1881 – 1944) este cunoscut astăzi mai ales ca poet al Romanțelor. Cu toate că în timpul vieţii scriitorul credea că posteritatea îl va recunoaşte mai ales pentru piesele sale, istoria literaturii i-a ales un alt destin. Teatrul său merită a fi redescoperit şi astăzi, după decenii de la primele montări la Naţionalul bucureştean, pentru dialogurile vii, umorul alert, naturalețea poveștii, verva intelectuală, originalitatea scriiturii.

Actor și regizor, Răzvan Popa, cu intuiția unei alegeri de succes, dezvăluia la data premierei impresia pe care i-a lăsat-o piesa după prima lectură: „Mie mi s-a părut de o actualitate izbitoare. Totul semăna cu ceea ce se întâmplă în acest moment. Mariaje de formă, care se descompun la atingerea brațului lung al legii, între milionari și milionari politicieni, artiști care nu-și găsesc locul în societate, vedete făcute la comandă, milionari care ajung vedete ca să devină și mai bogați... Iată ce m-a atras la textul acestui scriitor, autor dramatic aproape necunoscut, pe cât de cunoscut este Minulescu ca poet simbolist”.

Critici și dramaturgi, prezenți în public la data premierei din 2014, au îmbrățișat la rândul lor alegerea textului, interpretarea și…ritmul spectacolului adaptat la subiect.

"Marea şi plăcuta surpriză a acestei propuneri a Naţionalului bucureştean este textul", remarca Răzvana Niță, pe Port ro ; "Lecție de scriitură dramatică, articulată cu har la prezent de jocul formidabil al lui Gavril Pătru și Marius Rizea. Un spectacol uşor, dar "allegro", de mare haz, ce va umple ani buni sălile, oriunde se va juca!" - Mircea M.Ionescu, Taifasuri ; "Un spectacol ce poate fi foarte bine definit prin chiar cuvintele care dau titlul piesei" - Mircea Morariu, Teatrul azi.

Din distribuție fac parte : Gavril Pătru, Marius Rizea, Eugen Cristea, Monica Davidescu, Ileana Olteanu și Victoria Dicu.



Spectacolul va putea fi urmărit, în sistem live streaming, pe youtube TNB, în zilele de 8,9 si 10 mai. Detalii pe www.tnb.ro.

Vă așteptăm online, „Allegro, ma non troppo” !