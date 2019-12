A XX-a ediție a Întâlnirilor JTI, la TVR. IT Dansa sau frumusețea și sinceritatea dansului

Televiziunea Română va difuza pe 1 ianuarie 2020, ora 21:30, pe canalul TVR3, cea de-a XX-a ediție a Întâlnirilor JTI, cu IT Dansa din Barcelona. Cei mai talentați dansatori ai Institutului de Teatru spaniol interpretează trei piese, aparținând unor importanți coregrafi contemporani: Whim (Capriciu) de Alexander Ekman, In Memoriam de Sidi Larbi Cherkaoui și The Prom (Balul) de Lorena Nogal.

Spectacolul va putea fi urmărit de iubitorii dansului contemporan care nu au fost prezenți în noiembrie 2019, la sala Teatrului Național București, dar și de către cei care vor să-l revadă.

IT Dansa, compania de dans a Institutului de Teatru din Barcelona este o pepinieră de stele în ascensiune, toți dansatorii fiind selecționați după absolvire de mari companii.

„Tinerii dansatori au fost minunați. Am văzut în această seară creații diferite. Cel mai mult mi-a plăcut lucrarea lui Alexander Ekman, care a realizat o coregrafie extraordinar de pasională, cu o tehnică foarte nouă”, a declarat Silvia Ghiață, realizator TV „Lumea dansului”, referitor la spectacolul din noiembrie 2019.

Octavian Saiu, Teatrolog, Profesor Universitar, Secretar General Adjunct al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru:

„Trei mici bijuterii, care împreună au format un mare eveniment cultural. Un moment de autenticitate, un moment în care e vorba, deopotrivă, despre frumusețea și sinceritatea expresiei corporale, ceea ce e foarte rar în peisajul coregrafiei de astăzi. O seară excepțională sub semnul valorii, calității și încrederii în ceea ce dansul poate să ne transmită, într-o lume atât de haotică”.

Radu F. Alexandru, doctor în comunicare audio-vizuală, dramaturg și prozator:

„Foarte frumos. A fost extrem de simplu și de sugestiv. Toate cele trei momente de dans au avut o linie de o simplitate surprinzătoare. Au avut linii foarte expresive. O trupă minunată, un spectacol incredibil, de first class, la aniversarea de 20 de ani”.

Rodica Mandache, actriță: „Un astfel de spectacol e ca o călătorie în străinătate. M-a înduioșat, m-a impresionat, mi-a plăcut coregrafia. E foarte important să știi ce se întâmplă în lume, pentru că suntem legați unii de altii”.

Lari Giorgescu, actor, dansator: „Am văzut ceva inventiv, ingenios, plin de energie și cu o rigoare strictă. Am avut foarte mult de învățat”.

De 20 de ani, Întâlnirile JTI aduc în România companii de dans celebre pe care altfel publicul din țara noastră ar fi putut să le vadă doar pe marile scene ale lumii, precum și spectacole prezentate în premieră la București.

Inaugurate în anul 2000, de celebra companie de balet Bejart Ballet Lausanne, Întâlnirile JTI au găzduit dansatori, coregrafi și trupe de balet celebre: Nacho Duato și Compania Nacional De Danza, Joaquin Cortes, Alvin Ailey American Dance Theater, Tango Pasion, Les Ballets de Monte-Carlo, Sylvie Guillem și Russell Maliphant, Gigi Căciuleanu și Baletul Național din Chile, Alonzo King Lines Ballet, Vortice Dance Company, Maria Pagés și Sidi Larbi Cherkaoui, Akram Khan Company, Mats Ek, Ana Laguna, Susanne Linke și Dominique Mercy, în 2017 „Noism”, cea mai importantă companie de dans contemporan din Japonia, în 2018 compania de dans „Martha Graham”, iar în 2019 compania IT Dansa, din cadrul Institutului de Teatru din Barcelona. Evenimentul a fost organizat și în acest an de Fundația Art Production, beneficiind de consilierea artistică a Silviei Ghiață.

Foto din spectacol: Ciprian Zinca